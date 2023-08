El mundo de los juegos indie nos suele deparar grandes sorpresas, y sin duda este Twin Peaks Into the Night ha logrado entrar, antes incluso de su lanzamiento, en esta selecta categoría. Pero creo necesario reconocer que hablar de Twin Peaks hace que pierda mi objetividad y que empiece a actuar como una especie de fan, pues desde su emisión original a principios de los noventa, y hasta el día de hoy, es una serie que me ha cautivado profundamente.

Así pues, hablar de un juego sobre ella, pues eso es Twin Peaks Into the Night, ya hace que empiece a relamerme al tiempo que hago cábalas mentales para buscar el tiempo necesario para dedicárselo en exclusiva. Ahora bien, son varios los puntos que, volviendo a la objetividad, creo que hacen que este lanzamiento sea más que reseñable, así que vamos a desarrollarlos a continuación, con el fin de que, tras su lectura, puedas decidir si crees que merece la pena darle una oportunidad.

Lo primero que puede llamar la atención es que se haya estado desarrollando un juego inspirado en Twin Peaks y que esto no haya trascendido a gran escala, pero claro, se debe a que hablamos de un desarrollo llevado a cabo por tan solo dos desarrolladores, Lucas Gilbert y Jean Manzoni, que publicarán tanto una demo del juego como, posteriormente, el juego completo, en la siempre destacable Itch.io. Así pues, no hablamos ni remotamente de una superproducción, sino de un título que apunta a suplir la falta de grandes recursos con creatividad, originalidad y trabajo muy bien hecho.

¿Y cómo han conseguido estos dos jóvenes desarrolladores los derechos para poder crear y comercializar un juego basado en Twin Peaks? Pues bien, lo cierto es que no lo han hecho, no cuentan con los derechos. Esto es lo que podemos leer en la ficha de Twin Peaks Into the Night:

This is a fan game based on the intellectual property of Twin Peaks, and is not meant for sale in any way. Blue Rose Team does not own the rights of the series. Neither David Lynch nor Mark Forst are affiliatied with this project. All rights reserved to their respective owners.

Marketing of this software is strictly prohibited.

Así pues, se trata de una creación no comercial, es decir, que Twin Peaks Into the Night será totalmente gratuito. No habrá ediciones especiales, no habrá DLCs de pago… no, nos encontramos frente a un título que, sin tener que pasar por caja, nos llevará a lo que parece ser la trama original de la serie, por lo que podemos deducir al ver las capturas de pantalla de la página del juego en la tienda. No obstante, podremos confirmarlo cuando se publiqué la demo, el próximo 15 de agosto.

Aún hay una razón más por la que este Twin Peaks Into the Night me parece tan interesante, y es que ya que el juego pretende homenajear a la serie, pero también a la década en la que ésta vio la luz, ¿qué mejor manera de hacerlo que con un juego que reproduce, estéticamente (incluso empleando una proporción de aspecto 4:3), la experiencia de juego en la PlayStation de primera generación? Como puedes ver en el tráiler de la demo, gráficos y estilo visual suponen un salto atrás en el tiempo que, no obstante, y según indican sus creadores, contará con algunas mecánicas más actuales.