Seat Ibiza, rasgos

“¡La gente no rechaza dinero! Es lo que nos separa de los animales” Jerry Seinfield (Seinfield, episodio 5 temporada 2)

El comandante dice que ha escuchado un ruido extraño y nos ha despertado a todos. Hemos revisado el estado de la nave, analizado todos los parámetros de funcionamiento, examinado el historial de los sensores electromagnéticos, los radares, el sistema de soporte vital pero nada indica que esté sucediendo algo preocupante. El comandante nos ha hecho revisar todo de nuevo, en esta ocasión hemos utilizado las cámaras robotizadas para repasar centímetro a centímetro el casco pero todo está limpio, ni rastro de impactos o de roces. Nada. El comandante insiste en que algo ha tenido que ser, que el ha escuchado claramente algo que sin embargo no nos ha podido describir con exactitud. Se está empezando a poner nervioso y levanta la voz. El oficial médico se le ha ofrecido un tranquilizante y el comandante se ha ofendido. Ha recitado su impecable historial como astronauta y militar de la aeronáutica y ha terminado diciendo que si él dice que ha oido algo es que algo está pasando. Nos hemos reunido en un aparte con la excusa de dar otro repaso a la estructura el médico, es segundo de a bordo yo, el jefe de ingeniería.

Según el médico no hay síntomas de demencia ni de intoxicación y que el comandante está alterado pero aparentemente en plena posesión de sus facultades mentales. El segundo de abordo afirma que no se dan las circunstancias para relevarle del mando. En ese momento aparece el comandante por la escotilla y me señala «creo que lo mejor es que examinemos la nave por fuera en persona.» Miro a mis compañeros que asienten y me dirijo a la cámara de despresurización. El comandante y yo nos ponemos los trajes espaciales laboriosamente y en silencio. Traigo conmigo el instrumental necesario para examinar el casco, aunque no creo que encuentre nada. Salimos al espacio, más oscuro de lo que recordaba en mi entrenamiento en la estación espacial. Las estrellas salpican un escenario de una negrura densa y aterradora. Nos enganchamos a la nave para avanzar sobre ella con las botas magnéticas y vamos examinando plancha a plancha su superficie. De repente con un gesto el comandante me pide que cierre el comunicador. Empiezo a sudar frío. Pero le obedezco. Acerca su casco al mío para que entrando en contacto le puede escuchar. «Lo siento Dimitri. La realidad es que os he despertado porque me sentía solo…» y rompe a llorar. Con lentitud forzada por la falta de gravedad y lo voluminoso del traje le golpeo el hombro para tranquilizarle.

El Seat Ibiza es uno de esos veteranos en el mercado de los utilitarios que ha aguantado viento y mareas para seguir siendo una de las alternativas más interesantes en el mercado para coches de su tamaño. Durante los años ya casi cuarenta años de existencia de este modelo ha primado la sencillez y la practicidad con la inestimable aportación de los elementos mecánicos que el grupo Volkswagen para brillar en un segmento en el que hay que tener cierto olfato y capacidad de reacción para mantenerse vivos.

Modelo analizado SEAT Ibiza Motor y acabado 1.5 TSI 150 CV DSG FR Potencia 150 CV Velocidad máxima 216 Kmh Aceleración o-100 8,2 s Largo/ancho/alto 4059/1780/1444 mm Potencia máxima RPM 150 CV Par máximo Nm/RPM 250 Nm Caja de cambios Automática 7 marchas Web https://www.seat.es/ Precio 28.740

El del segmento B es de hecho una parte del mercado que ha ido aguantando bien la llegada de monovolúmenes, SUV y otros formatos que iban atrayendo a los compradores con el mismo concepto de coche compacto que maximiza el espacio y con una buena relación entre precio y prestaciones. El Ibiza que hemos podido probar pertenece a la quinta generación que recibió un restilyng en abril del 2021 y que se presenta con cuatro motorizaciones y cinco puertas para una carrocería que supera por poco los cuatro metros de longitud.

Versión deportiva

En nuestro caso el modelo que analizamos lleva equipada la motorización más potente con un motor de gasolina de 150 caballos y un cambio automático DSG de doble embrague y siete relaciones, una combinación bien conocida en el resto del grupo y utilizada por muchos otros modelos. El nivel de acabado del modelo es el que corresponde al FR, el más deportivo y que equipa cambios en las suspensiones y algunos detalles estéticos así como llantas de 17 pulgadas características de esta versión.

Una de las primeras impresiones al observar el Ibiza por fuera es que Seat ha conseguido mantener cierto aire de familia de este modelo durante el tiempo, un diseño que provenía de las mesas de diseño de Giugiario en sus primeras versiones. En la parte delantera se aprecia un capó con relieves agresivos que llevan a unos grupos ópticos y una parrilla con líneas rectas poligonales que marcan el tipo de diseño del frontal. En el centro de dicha parrilla podemos ver la tradicional S que distingue a la marca de Martorell.

La parte inferior de esta parte delantera tiene algunos retoques estéticos con aires deportivos en esta versión FR. Podemos apreciar una amplia parrilla en color negro en el centro y dos huecos laterales en los que se hunden las luces de posición y antiniebla con acabados en materiales imitación de fibra de carbono que le dan un toque más dinámico. Por encima de la parrilla queda el parachoques en el color de la carrocería que ocupa una franja que sobresale de esta parte delantera.

Toques deportivos

El lateral del coche también luce relieves en la parte inferior de las puertas y la línea de la carrocería tiene un aire deportivo subrayado gracias a las estilizadas llantas de 17 pulgadas de la versión FR y el spoiler trasero que asoma sobre el portón del maletero. La línea de las ventanillas se eleva en la parte inferior y se cierra atrás con un pequeño cristal que contribuye a la visibilidad y la luminosidad para las plazas traseras del coche.

El aspecto de la parte de atrás es la clásica del Ibiza con dos grupos ópticos que se muestran poco sobre el maletero y se extienden en los laterales y que se encuentran elevados. El portón se corta sobre estos grupos ópticos y deja en la parte inferior un generoso parachoques que es muy útil en las maniobras urbanas yla vida de utilitario de ciudad en general. Los dos escapes que surgen de una moldura de plástico negro que remata la parte inferior agregan otro ingrediente deportivo al conjunto.

El interior del Ibiza da la impresión de haber subido de nivel de acabados y equipamiento desde la última versión respetando siempre esa buena habitabilidad que ha distinguido al compacto español sobre todo en las últimas generaciones. Con los cambios en el salpicadero y en el sistema multimedia el aspecto de la zona delantera es más moderna y funcional y los elementos importantes como la pantalla quedan en lugares más accesibles y lógicos.

Acabados FR

Encontramos detalles como acabados en material imitación de fibra de carbono o molduras en color rojo en los bordes de las salidas de aire del sistema de climatización y costuras también en color rojo tanto en la tapicería de los asientos como en el volante o los fuelles del cambio y de la palanca del freno de mano (que curiosamente es mecánica y no eléctrica). Los asientos delanteros aunque algo estrechos tienen un acolchado muy cómodo y diseño deportivo que envuelve en las curvas.

El sistema multimedia dispone de una pantalla de 9,2 pulgadas de buena calidad con compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play de forma inalámbrica. En la parte inferior del salpicadero encontramos un espacio para colocar el smartphone algo pequeño pero que dispone de superficie de carga inalámbrica además de dos conectores de tipo USB-C. En lo que respecta a la instrumentación esta es de tipo digital mediante una pantalla cuadrada en el centro flanqueada por los indicadores de temperatura del motor y estado del depósito de combustible.

Nos han gustado detalles como los mandos de climatización que siguen siendo físicos y con su propio display para mostrar la temperatura y en general lo racional de la disposición de todos los controles. Por ejemplo los mandos que encontramos en el volante son de accionamiento lógico e intuitivo con una rueda para el volumen en la parte izquierda y otra en la parte derecha para cambiar entre opciones del menú. En general el diseño limpio del saplicadero con detalles deportivos da un aspecto agradable a esta parte delantera.

En la parte trasera el espacio para los ocupantes sigue siendo otra de las bazas del Ibiza, con especial atención a la altura libre que permite sentarse a personas por encima del metro ochenta. El espacio para las piernas también es bueno considerando el tamaño del coche y el acceso notable por el hueco generoso que dejan las puertas al quedar abiertas. Como en cualquier otro coche de la categoría el espacio es bueno en anchura para dos personas pero una tercera no irá cómoda, también por la forma de la banqueta en la parte central.

Acabados atrás

Hay que decir que los acabados en la parte de atrás son algo más espartanos que en la parte delantera. El acolchado y la tapicería son de buena calidad y los asientos son cómodos pero por ejemplo se ha prescindido en esta parte trasera de las costuras en color rojo de la parte delantera. Asimismo se echan en falta detalles como conectores USB o salidas de aire e incluso asideros para el techo. También los acabados de las puertas son menos cuidados en esta parte trasera.

En lo que respecta al maletero la capacidad del Ibiza alcanza los 355 litros que pueden alcanzar los 1.165 si se abate la fila de asientos trasera. Es una capacidad notable que coloca al Ibiza entre los mejores de su categoría y lo cualifica como coche con capacidad para viajes largos y buena capacidad práctica para el día a día. El espacio es regular y aprovechable, aunque la forma del maletero coloca en nivel de carga algo elevado lo que dificulta colocar objetos pesados.

Para la parte dinámica hay que tener en cuenta que la combinación del motor TSI de 1,5 litros de 150 caballos y el cambio automático DSG suele dar muy buenos resultados en los modelos del grupo. En un coche como el Ibiza que puede considerarse ligero con sus 1.166 kilos este brío debería dejarse sentir especialmente. También hay que tener en cuenta que esta versión FR tiene un tarado de las suspensiones algo más duro que el del resto de la gama.

Buen urbano

En ciudad el Seat Ibiza se comporta como un utilitario con cierto brío, con buenas reacciones en los semáforos y un comportamiento algo nervioso pero que permite una conducción bastante relajada en entornos urbanos. Sin embargo en el comportamiento del coche se nota que la mecánica de este modelo se encuentra más a sus anchas en carretera y autopista.

Si salimos de la ciudad el Ibiza se convierte en un coche divertido cuando afrontamos recorridos con curvas. Ahí es donde se notan las suspensiones con muelles más cortos y la buena relación entre peso y potencia ya que es posible enganchar curvas con mucha agilidad y salir de ellas con buena velocidad, también gracias al buen funcionamiento de la caja de cambios.

El motor es algo ruidoso pero solamente a altas revoluciones. En autopista y a velocidades de crucero el confort es bueno, aunque hay modelos de características similares con un mayor nivel de comodidad. En cualquier caso es posible afrontar viajes largos con comodidad y con buenas cifras de consumo, siempre que llevemos el coche con cierta parsimonia.

Conclusiones

El Seat Ibiza sigue siendo fiel a su tradición de ofrecer un vehículo práctico y versátil con ciertos tintes deportivos. En la versión que hemos probado con 150 caballos y cambio DSG estas virtudes más dinámicas quedan acentuadas para ofrecer un coche que sin ser estrictamente deportivo si se puede calificar como ágil y apto para la diversión, sobre todo en carreteras con curvas.

En lo que respecta a aspectos más prácticos como la habitabilidad o el maletero sigue siendo una de las referencias de su categoría. Lástima que algunos acabados, sobre todo en la parte trasera del coche, necesiten a nuestro juicio un poco más de cuidado porque por lo demás y en conjunto es uno de los compactos más recomandables en su franja de precio.