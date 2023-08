Análisis En Garde! ¡Pardiez, preparaos para probar mi acero!

En Garde!, producción del estudio francés Fireplace Games, era uno de los lanzamientos de agosto que más esperaba. Su premisa ya resultaba interesante, y los adelantos del mismo mostrados por el joven estudio eran prometedores. Así, y aún con el miedo a que mis expectativas terminaran por volverse en mi contra (y también en contra del propio juego) esperé pacientemente hasta el día de su lanzamiento, con el fin de poder probarlo y, esperaba, disfrutarlo.

Dado que esto es un análisis, obviamente entraré a valorar en profundidad todos los aspectos del juego, con sus (muchas) virtudes y sus (muy escasas) debilidades, pero antes de eso creo que es necesario establecer algo de contexto, ya que en este caso conocer los orígenes permite realizar una valoración más completa de En Garde! y, al menos en mi caso, para sumar a sus múltiples méritos como juego, los que suma al conocerse su historia.

En Garde nace en 2018, tras nueve meses de proyecto, pero no lo hace como propuesta comercial, sino como proyecto de graduación de un grupo de alumnos de Rubika, un prestigioso centro de estudios privado francés. El equipo se anotó un gran éxito, pues esa producción original optó a varios premios del circuito de juegos indie, obteniendo algunos galardones por el camino. Dicho éxito fue interpretado como una señal de que En Garde! podía tener mucho más recorrido. Esto dio lugar al nacimiento de Fireplace Games en 2020. Desde entonces el estudio, capitaneado por Anaïs Simonnet, cofundadora y CEO del mismo, ha reconstruido el juego desde sus cimientos.

Esto podía salir muy bien o muy mal. Hablamos de un estudio formado por un total de 14 personas, todas ellas muy jóvenes (aunque, también hay que decirlo, con experiencia previa), partiendo de la base de un proyecto estudiantil, un juego de acción y aventura situado en España, en el siglo XVII, y protagonizado por Adalia de Volador, un personaje tremendamente auténtico, pero también un tanto transgresor, que era necesario definir muy bien para evitar caer en clichés. Poco más de tres años después de la fundación del estudio, y con En Garde! ya a la venta, no me cabe ni la menor duda de que lo han conseguido.

En Garde!: requisitos técnicos

En Garde! no es un título exigente. Más bien al contrario, como puedes comprobar a continuación.

Requisitos mínimos:

Procesador: 4 cores 2,5 gigahercios

Memoria RAM: 8 gigabytes

Tarjeta gráfica: GTX 1050 o RX 580

Sistema operativo: Windows 10

Versión de DirectX: DirectX 11

Almacenamiento: 15 gigabytes

Requisitos recomendados:

Procesador: 8 cores 3,5 gigahercios

Memoria RAM: 8 gigabytes

Tarjeta gráfica: RTX 2060

Sistema operativo: Windows 10

Versión de DirectX: DirectX 12

Almacenamiento: 15 gigabytes

Equipo de prueba

Para probarEn Garde! he utilizado un MSI Katana, un equipo muy parecido al que probamos en esta review, pero con alguna diferencia, éstas son sus especificaciones técnicas:

15.6 pulgadas IPS FullHD (1.920 x 1.080 puntos, 16:9), 144 hercios.

Procesador Intel Core i7-12650H

GeForce RTX 4060 mobile

16 Gigabytes DDR5-4800

2TB+512GB SSD NVMe PCIe Gen4

Si quieres más información sobre el mismo, lo puedes encontrar en PcComponentes. Y en cuanto a los controles, lo he probado con los siguientes:

Nada más iniciarlo, En Garde! te recomienda jugarlo con mando pero, tras haberlo probado con ambos sistemas de control, tengo que decir que la experiencia con teclado y ratón también es muy positiva. No es un juego especialmente complejo, plagado de combos y con decenas de acciones, por lo que los controles del mando se adaptan a la perfección al juego, pero el conjunto de teclado y ratón también ofrece un acceso muy rápido y cómodo a todas las acciones del juego. Así, es cierto que la experiencia es mejor con mando, pero esto no debe hacerte pensar que con teclado y ratón es deficiente, pues no es así.

¡En guardia, mequetrefe!

Pero ya está bien de hablar de gigahercios, kilobaudios, megavatios y batipimers, ¡pardiez!, aquí hemos venido a blandir nuestros aceros. Y para tan trepidante y riesgosa aventura, En Garde! nos pone al mando de Adalia de Volador, legendaria espadachina, apuesta aventurera, heroína del pueblo. La aventura se sitúa en la España del Siglo de Oro (imposible, en este punto, no acordarme del delicioso Puerto Viejo, de finales de 2021), en una región costera sin identificar (aunque la presencia de palmeras nos invita a pensar que se encuentra en algún lugar entre el levante y el sur, aunque tampoco podemos descartar que tenga lugar en alguna remota ínsula).

La aventura arranca con Adalia siendo retada por un misterioso personaje autodenominado El Vigilante que, por alguna razón, quiere poner a prueba las habilidades de Adalia con la espada. Así, desde el primer momento nos tendremos que enfrentar a varias pruebas, primero con objetos y luego con unos guardias del Conde-Duque que tendrán la mala suerte de cruzarse en nuestro camino, al tiempo que recorremos por primera vez un escenario en cuyo diseño podemos apreciar el cuidado puesto en cada detalle.

El tutorial de manejo está hábilmente entreverado en los primeros minutos de juego. Así, nos iremos enfrentando, poco a poco, a distintos tipos de situaciones que requerirán que actuemos de una u otra manera, momentos en los que, claro, se nos adiestrará sobre dichos métodos, permitiendo que los pongamos a prueba con los lacayos del villano de esta aventura. Así, en una rápida y amena sucesión de pruebas iniciales, ya habremos adquirido el conocimiento y la soltura necesarios para afrontar todo lo que está por venir.

Esto puede parecer poco importante, pero en este punto es clave remarcar que no hablamos de un shooter o de otros tipos de juegos con mecánicas estandarizadas en la industria. En Garde!, como no podía ser de otra manera, pone una espada en nuestra mano y nos entrena para darle el mejor uso posible, lo que implica ataques y defensas, pero también golpes especiales, uso de los elementos del entorno, singulares y divertidos movimientos acrobáticos que nos recordarán a lo mejor del cine de espadachines, etcétera.

¿Siempre has soñado con saltar a una mesa para, desde esa posición de superioridad en altura, hacer trizas a tus rivales? ¿Con aprovechar elementos del entorno para escabullirte de un ataque de tres o más guardias? ¿En dar ingeniosas y mordaces réplicas a aquellos a los que te estás enfrentando, y que además esto suponga una ventaja en el combate? Pues eso es, condimentado con una generosa ración de originalidad, lo que nos propone este título.

Es importante aclarar, eso sí, que En Garde! es un título diseñado para todo tipo de usuarios, es decir, que no cuenta con mecánicas complejas, con tropecientos golpes de espada distintos ni nada por el estilo. Es un juego que resulta asequible desde el primer momento para cualquier jugador, independientemente de su experiencia, habilidades y pericia… dicho de otra manera, no esperes un simulador avanzado de esgrima, sino más bien una traslación a este medio de lo que ya hemos visto, décadas atrás, en el cine de acción que se desarrollaba entre espadas y espadachines.

No obstante, y para que el juego pueda resultar desafiante para el mayor número posible de potenciales jugadores, En Garde! ofrece varios niveles de dificultad, así como un conjunto de «asistencias» (como las de los coches, sí) para determinado tipo de acciones, que podemos activar y desactivar a voluntad, algo que puede ser necesario en algún momento, lo que me lleva a una de los únicos dos puntos del juego que encuentro mejorables, y que explicaré un poco más adelante.

Algo que me gusta mucho de la jugabilidad de En Garde! es que no nos encontramos ante un juego de fuerza bruta. El juego sabe sacar partido del contexto que reproduce y, en consecuencia, nos invita a ser ingeniosos a la hora de enfrentarnos a los enemigos. Así, si en un momento Adalia se ve asediada por tres guardias del Conde-Duque, seguramente nos ofrecerá algún medio para que podamos zafarnos de dicha acometida y enfrentar a los guardias uno a uno. Ingenio y habilidad serán la clave en esas circunstancias.

Esto se incrementa, de manera exponencial, cuando tenemos que enfrentarnos a enemigos de diferente nivel, y toca techo cuando hacen acto de presencia las granaderas, que nos obligarán a permanecer en movimiento todo el tiempo, pues de lo contrario también nos moveremos… pero de manera involuntaria y dolorosa. Así, en algunos momentos del juego, tendremos que adelantarnos a los acontecimientos y planificar, a cada segundo, nuestra coreografía de combate.

Esto, en la inmensa mayoría de los casos, es divertido y desafiante, pero antes aludía a un punto mejorable, y tiene que ver con el caos en el que se pueden llegar a convertir determinados combates, en los que la multitud y variedad de enemigos puede llegar a resultar desbordante. Con tesón, al final, pueden ser superados, pero en determinados casos puede llegar a empujar a determinados usuarios a activar alguna de las asistencias. Que esto no es necesariamente malo, ojo, pero sí que puede llegar a romper un tanto la inmersión en la historia.

Ahora bien, debo aclarar que mis impresiones son las de haberlo jugado en su versión inicial, pero que el estudio ha dado rápida respuesta a más valoraciones en este sentido, y en respuesta ha publicado una actualización que reduce esta complejidad, que se daba especialmente cuando nos enfrentamos al gran combate final con el que se cierra el juego. Esto, sin duda, muestra una capacidad de respuesta, y sobre todo una intención de la misma, que nos da una prueba más del mimo puesto por Fireplace Games en En Garde!

En cuanto a su duración, no hablamos de un juego especialmente largo, pues podremos completar su trama principal en entre cuatro y seis horas, en función de la habilidad que demostremos con la espada. No obstante, cuenta con una buena rejugabilidad, ya que al concluir cada uno de los niveles del juego, se nos mostrará una lista de todos los posibles objetivos de la misma, algo que nos invitará a repetir más adelante, con el fin de completarlos.

Por otra parte, también cuenta con el llamado modo Arena, en el que nos tendremos que enfrentar a oleadas de enemigos, y en el que a medida que avancemos podremos desbloquear modificadores que alterarán, sustancialmente, estos combates. En este modo de juego, como ya habrás deducido por su nombre, nos olvidaremos de trama y de mapa, su razón de ser es enfrentarnos, en una ubicación concreta, a tantos rivales como sea posible.

Adalia de Volador y compañía

Solo el personaje de Adalia ya supone una gran aportación al ecosistema de protagonistas de juegos. Si bien el resto de los personajes (El Vigilante, Zaida, el Conde-Duque, etcétera) están bastante bien construidos (y no me refiero exclusivamente a su diseño gráfico, también hablo de su personalidad que trasluce en los diálogos, sus doblajes, etcétera), la protagonista es un punto y aparte, con una personalidad muy, muy bien construida, y un carácter que no puede dejar de caer bien.

«People say I’m a troublemaker«, es lo primero que escuchamos decir a Adalia en el tráiler de lanzamiento de En Garde!, y no podemos quitarle la razón, pues sin duda allí donde hay jaleo, allí nos la encontraremos. Sin miedo a enfrentarse a la autoridad si considera que se está actuando de manera injusta (y no suele equivocarse), no dudará ni un segundo en tirar de ingenio para complementar sus ataques de espadachina con sus mordaces comentarios.

A este respecto hay que aclarar, eso sí, que hablamos de un juego dirigido a todas las edades, también a los más pequeños, de modo que las burlas y chanzas de Adalia son aptas para todos los públicos. Así, es probable que los adultos echen de menos un humor, eso, algo más maduro, pero esto podría hacer que En Garde! ya no fuera un título recomendable para los peques, lo que verdaderamente sería una pena, pues su propuesta es muy divertida también para ellos.

Un aspecto muy divertido del juego es que su sistema de réplicas mordaces no es solo un complemento para añadir un punto de diversión. No, por cada réplica ingeniosa dedicada a los enemigos obtendremos un plus de «salero», que posteriormente podremos utilizar para lanzar ataques especiales. Además de hacerme mucha gracia que hayan empleado ese término, salero, me demuestra que la traducción y adaptación del juego al español también ha sido bastante cuidada, pues en vez de optar por alguna traducción estándar de panache (garbo), han optado por un término muy local y reconocible.

Otro elemento que da muchísima personalidad al juego, y a sus personajes, es el doblaje de los mismos. Las voces solo están disponibles en inglés, pero se entienden perfectamente y, al menos en mi percepción, los actores de doblaje han hecho un gran trabajo para sonar como españoles hablando en inglés, además de decir palabras y frases en castellano de cuando en cuando. El efecto, en primera instancia, puede resultar chocante, pero personalmente me ayudó a meterme mucho más en la historia y, por lo tanto, a disfrutar de la misma.

Propuesta artística

Desde que vi por primera vez el tráiler de En Garde! supe que quería jugarlo, pues la propuesta sonaba, al menos en primera instancia, muy interesante. Y ahora, tras haberlo disfrutado unas cuantas horas, tengo claro que tanto el diseño de personajes y escenarios como la banda sonora jugaron un papel clave en aquella primera impresión.

Visualmente, los escenarios son una auténtica delicia. No hablamos, como ya has visto en las imágenes, de un juego que pretenda ofrecer una experiencia hiper realista, tampoco en este aspecto. En su lugar, lo que nos encontramos son unos artes trabajados con mucho mimo, que dan lugar a unos escenarios de cuidados detalles, muy vivos y coloridos, que nos invitan a explorarlos en busca de objetos, leer los carteles, las notas ubicadas aquí y allá. quizá algún escondite (nota, hay ubicaciones secretas…) y, entre combate y combate, a recrearnos en los detalles. En Garde! es, visualmente, muy bonito y trufado con elementos añadidos para el tipo de jugador que disfruta de este tipo de actividades.

Pero, sin duda, lo que más me ha enganchado a En Garde! ha sido su banda sonora, su excepcional banda sonora, compuesta por Jean-Claude Charlier y que sirve como elemento para marcar el ritmo en los combates. Es cierto que se agradecería que contara con alguna pista más, pues en algún momento determinadas piezas pueden llegar a hacerse un poco repetitivas, pero si avanzamos rápido por los desafíos, nos insuflará un extra de adrenalina y, además, mejorará la experiencia de inmersión. Mención especial, dentro de la misma, al tango que acompaña el enfrentamiento del final de la tercera fase. En serio, solo esa pieza ya justifica la compra de la banda sonora completa.

Conclusiones

Quienes me leen habitualmente ya saben que tengo cierta preferencia por los juegos indie (lo que no significa que no disfrute de los triple A), si bien es cierto que el uso de esta etiqueta se ha extendido, al punto de ser empleada incluso para referirse a estudios financiados por grandes corporaciones y que, por lo tanto, cuentan con plenitud de recursos. No es este el caso de Fireplace Games y de En Garde!, un juego que, como contaba al principio, tiene su génesis en un proyecto de fin de curso.

Se nota desde el primer momento y en todos y cada uno de los detalles el cariño con el que ha sido afrontado el desarrollo del juego. El diseño de los personajes, los diálogos, las misiones, los escenarios… todos y cada uno de los componentes de En Garde! traslucen mimo, una gran cantidad de mimo, y un en enorme compromiso con todos los potenciales jugadores.

En consecuencia, En Garde! me enganchó desde el primer momento, me ha hecho reír, me ha emocionado, me ha absorbido por completo en más de un momento y, al finalizar, me ha dejado con ganas de más, de mucho más. Esto es lo único que le puedo reprochar al juego, y es que se hace un tanto corto, me encantaría que las aventuras de Adalia se extendieran mucho más de los cuatro episodios que conforman el juego. Claro, también entiendo que hablamos que, por su precio, es comprensible que su duración sea la que es.

En Garde! está a la venta en Steam y su precio es de 19,99 euros.