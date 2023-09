Los iPhone 15 Pro y Pro Max podrían ser hasta 200 euros más caros

No es la primera vez que hablamos de una posible subida en el precio de los iPhone 15 Pro y Pro Max, pero en esta ocasión la información viene de una fuente mucho más fiable que las anteriores, y además apunta a un aumento de precio mayor del que habíamos visto en informaciones anteriores, que apuntaban a entre 50 y 100 dólares-euros.

Según una nueva información de DigiTimes, que tiene contactos importantes en la cadena de suministros de Taiwán, el precio del iPhone 15 Pro y de su hermano mayor (por tamaño), el Pro Max, subirá hasta en 200 dólares-euros. Se habla de esta subida de precio como algo inminente, y se mantiene la posibilidad de que los iPhone 15 y 15 Plus reciban una subida de precio mucho menor. Dicha fuente indica también que Apple ha realizado menos pedidos, lo que significa que espera una caída en ventas como secuencia de esa subida de precios.

Es totalmente comprensible, una subida de precio de este calibre podría tener un impacto muy negativo en la demanda del nuevo smartphone de Apple, y lo colocaría en una posición complicada frente a sus rivales directos, al menos en teoría. Digo en teoría porque ya hemos vivido esta situación anteriormente, y también hemos dicho que la subida de precios iba a afectar a las ventas, pero al final dichas ventas acabaron siendo muy buenas.

Esto tiene una explicación, y es que Apple cuenta con una imagen de marca y con una legión de fans que no tienen problema en pagar más dinero por acceder a sus productos, lo que al final deja a Apple un mayor margen de maniobra para jugar con el precio de sus dispositivos. No obstante, en este caso la situación podría cambiar, porque el mercado smartphone todavía no ha logrado recuperarse, y porque la situación económica a nivel mundial tampoco ha logrado salir del bache que afrontó tras la entrada en la era poscovid.

Para justificar esa subida de precio tan importante Apple ofrecerá una serie de cambios notables en sus iPhone 15 Pro y Pro Max, entre los que podemos destacar el uso de titanio de grado 5 para la fabricación del chasis, un material más ligero y más resistente que el acero. También contarán con mejoras a nivel de hardware, siendo las más importantes el salto a un SoC Apple A17 y la introducción de una nueva cámara de tipo periscopio.

También se ha rumoreado un aumento de la cantidad de memoria RAM y de la capacidad de almacenamiento del modelo base, que pasaría de 128 GB a 256 GB, pero esto no está confirmado y algunas fuentes lo ven como poco probable. Veremos en que queda todo esto, pero la verdad es que ya no tendremos que esperar mucho, porque la presentación de estos nuevos smartphones tendrá lugar el 12 de septiembre.

Imagen de portada: Sonny Dickson.