Clubhouse intenta salir de la irrelevancia

Acababa de arrancar 2021 cuando, todavía empachados de turrón, poníamos el foco por primera vez en Clubhouse. En aquellos tiempos, los primeros de un servicio que apuntaba muy alto, solo se podía obtener una cuenta de usuario con una invitación, solo se podía emplear desde iPhone y, en cuestión de semanas, se convirtió en la gran burbuja del momento, algo a lo que también contribuyeron las personalidades públicas que participaron en algunos encuentros en la plataforma.

En mi caso, tuve la suerte de obtener una invitación de manera bastante rápido y, durante varias semanas, sí que me dediqué a acceder habitualmente a las charlas que tenían lugar allí. En alguna ocasión me encontré por personalidades de cierta relevancia, aunque nada que ver con los nombres estelares que sonaban durante las primeras semanas. Y justo cuando empezaba a decaer un poco mi interés en el servicio, recibí algunas invitaciones para compartir entre mis amigos. Obviamente las distribuí y, de algún modo, esto me llevó a seguir utilizándolo un tiempo más.

Así transcurrieron los primeros meses de 2021, pero Clubhouse supuso una revolución para el resto de redes sociales, así como otros servicios, que no dudaron en poner en marcha funciones similares a las que ofrecía el servicio de moda. En respuesta, Clubhouse tuvo que pisar el acelerador, primero acelerando su llegada a Android y, casi simultáneamente, eliminó la necesidad de invitación. Paradójicamente, su apertura a todos los usuarios empezó a escribir el principio del fin.

Tras un enorme pico de crecimiento cuando se liberó el acceso, los números y sobre todo la relevancia social de Clubhouse empezaron a caer rápidamente. Ya a finales de 2021 había perdido el foco, 2022 supuso la caída y… ¿has escuchado hablar de Clubhouse a lo largo de 2023? Bueno, en realidad sí que fue noticia a principios de año, cuando tuvo que despedir a la mitad de su plantilla. Así, tras la travesía a través del desierto, Clubhouse quiere recuperar la relevancia perdida reinventándose, según podemos leer en Engadget.

La base de este cambio pasa por poner el foco en la nueva función de grupos, desplazando sus tradicionales salas a un segundo plano. Los grupos, según podemos leer se formarán entre personas que se conocen (como en otros servicios de este tipo) y en ellos podrán compartir mensajes de texto, imágenes y grabaciones… ¿Te suena de algo? Pues sí, podemos resumirlo en que ahora el servicio pretende ofrecer lo que ya proporcionan las funciones de grupo de servicios de mensajería instantánea y redes sociales desde hace años.

Me cuesta mucho pensar que este cambio de modelo pueda funcionar, ya que este cambio no proporciona nada nuevo a los usuarios, salvo quizá a aquellos que se hayan conocido a través de la plataforma y que ahora quieran emplearla para comunicarse entre ellos. Pero, claro, podemos imaginar que sus intenciones apuntan a crecer, algo que no parece probable. Buena suerte, en cualquier caso.