PS5 podría quedarse sin las grandes franquicias de Bethesda

La compra de Bethesda por parte de Microsoft no tuvo ningún impacto importante en el catálogo de juegos de PS5 durante los primeros años de vida de dicha consola, pero esto está empezando a cambiar, y de qué manera. Redfall fue la primera gran exclusiva que llegó solo a Xbox Series S y Series X (y a PC), y lo mismo ha sucedido con Starfield, un juego que va camino de convertirse en el mayor éxito de Bethesda.

El caso es que esta última exclusividad ha llevado a muchos a preguntarse por el futuro de las grandes franquicias de Bethesda, y más concretamente sobre la posibilidad de que estas acaben abandonando por completo a PS5. Vamos a detenernos un momento para entender mejor la entidad del tema que estamos tratando, y es que Bethesda también es la propietaria de id Software, lo que significa que estamos hablando de muchas franquicias de gran importancia.

En un caso extremo, los usuarios de PS5 y de futuras consolas de Sony podrían quedarse sin franquicias como Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Wolfenstein, Dishonored y Prey. Sí, ya sé que en esa lista algunos nombres son más importantes que otros, pero para muchos jugadores, entre los que me incluyo, DOOM puede ser más importante que The Elder Scrolls, y Fallout puede esta por encima de todos los demás.

Cuestión de gustos, pero al final el tema está en que estamos hablando de una gran cantidad de franquicias importantes que mueven a comunidades enormes de jugadores. Si Microsoft decide convertirlas en exclusivas de Xbox desde luego el golpe sería durísimo para Sony, y podría ser determinante para que muchos se planteen comprar una consola del gigante de Redmond en vez de una PlayStation.

Personalmente no creo que Microsoft acabe tomando una decisión tan extrema, pero sí que es probable que The Elder Scrolls y Fallout acaben siendo exclusivos de Xbox y PC. Sobre este tema el propio Phil Spencer ha comentado recientemente que deciden los exclusivos «caso por caso», lo que significa que todavía no hay nada seguro sobre The Elder Scrolls 6, que es el último gran proyecto que tienen en desarrollo.

Sin embargo, al ampliar la respuesta que dio en una reciente entrevista, Spencer no nombró en ningún momento a otras consolas cuando dijo que quieren que sus juegos estén disponibles «en diferentes lugares», solo habló de consolas Xbox, de PC y de la nube. Creo que se puede leer entre líneas que The Elder Scrolls 6 no llegará a PS5, y me temo que lo mismo ocurrirá con Fallout 5.