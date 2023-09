¿Qué está pasando con los iPhone 12?

Aunque solo han pasado tres días desde la presentación de los iPhone 15, parece que uno de sus predecesores, el iPhone 12, le está robando algo de protagonismo, especialmente en Francia, dónde se ha decidido prohibir temporalmente su venta, por una medición que determina que el nivel de radiación que emite se encuentra por encima de los límites marcados por la Unión Europea para este tipo de dispositivos. Obviamente, la alerta ha corrido como la pólvora.

Hablar de radiación es siempre un tema complejo, y todas las medidas adoptadas para protegernos de los riesgos ocasionados por la misma son, sin duda, puro sentido común. Empiezo diciendo esto y, es más, dejando muy claro que la medida adoptada por el ejecutivo francés me parece absolutamente correcta. Es más, dado que la medición se ha efectuado en la Unión Europea y que el umbral de seguridad establecido es común en todo el espacio europeo, entiendo que el resto de países integrantes de la unión deberían actuar en el mismo sentido.

Ahora bien, tras partir de la base de que la actuación francesa es inapelable, es necesario profundizar un poco en lo que ha ocurrido, pues al hablar de radiación en este caso debemos tener en cuenta dos factores muy importantes: tipo y potencia. Y no como justificación a Apple, ojo, no estoy jugando ese papel, sino para tranquilizar a los usuarios de iPhone 12, muchos de los cuales seguramente se estarán preguntando en este momento si su teléfono ha puesto su salud en riesgo.

Así, lo primero es hablar del tipo de radiación, para recordar que la radiación de los smartphones es no ionizante. A los efectos que nos ocupan, podemos distinguir entre la radiación no ionizante y la ionizante en que la primera no tiene la energía necesaria para eliminar los electrones de los átomos, algo que sí que está al alcance de la segunda. Ojo, esto no significa que la radiación no ionizante no sea peligrosa, solo significa que lo es menos, y su nivel de peligrosidad viene determinado por la potencia.

La Unión Europea establece unos máximos en lo referido a la cantidad de radiación que pueden emitir los dispositivos en diferentes escenarios de uso. En este caso la que nos interesa es la Tasa de Absorción Específica (SAR, Specific Absorption Rate), que mide la cantidad de potencia de radiofrecuencia absorbida por la cabeza u otras partes del cuerpo con las transmisiones efectuadas por el dispositivo. Más concretamente debemos poner el foco en el máximo establecido en la UE para el contacto directo del dispositivo con las extremidades, que es de 4 vatios/kg.

El problema es que, según una medición reciente llevada a cabo por la ANFR (Agence Nationale des Fréquences), el iPhone 12 arrojó un resultado de 5,74 vatios/kg., es decir, que supera en un 43.5% el valor máximo permitido. Esto es lo que indica al respecto el regulador francés en la comunicación oficial (en francés) sobre este análisis:

«Así, estos teléfonos están sujetos a medidas de control por parte de laboratorios acreditados, que permiten a la ANFR garantizar que los valores SAR cumplen con la normativa europea. Estos requisitos implican que los dispositivos se evalúan en contacto con el cuerpo para detectar SAR en “extremidades”, es decir, un teléfono sostenido en la mano o en el bolsillo del pantalón, y a una distancia de 5 mm para SAR en “extremidades”, es decir, un teléfono que se lleva encima, en el bolsillo de una chaqueta o en un bolso. Por tanto, deben respetar los valores límite reglamentarios de 4 W/kg para el SAR de “extremidades” y de 2 W/kg para el SAR de “tronco”. Las mediciones ANFR revelaron un valor SAR «miembro» que excedía este límite, es decir, 5,74 W/kg. Por otro lado, los valores de SAR “troncal” son consistentes.»

En consecuencia, ANFR insta a Apple a retirar del canal de ventas todas las unidades de iPhone 12 en el mercado francés, una medida que en realidad no tiene demasiado alcance, toda vez que los modelos comercializados actualmente por los de Cupertino en Francia son los iPhone 15, 14, 13 y SE. Sin embargo, también emplazan a Apple a subsanar lo antes posible este problema o, de lo contrario, a retirar todas las unidades ya vendidas y que todavía se encuentran en uso, lo que sí que supondría un verdadero problema para la compañía.

¿Es peligroso el iPhone 12?

Esta es, sin duda, la pregunta más importante y, por lo tanto, la primera a la que hay que dar respuesta. Como indicaba antes, la radiación de la que hablamos el del tipo no ionizante, y con estos niveles de potencia de señal lo más que se ha demostrado en estudios científicos rigurosos es que puede provocar un cierto recalentamiento de los tejidos, que sería de baja intensidad.

Aún así, para curarse en salud, la Unión Europea estableció unos niveles máximos excepcionalmente bajos, al punto de que se consideran de aproximadamente el 2% de la potencia que puede llegar a ser nociva para el ser humano. A esto, además, debemos sumar que pruebas, como la señalada por la ANFR, se suelen realizar forzando al máximo el nivel de radiación, algo que se consigue forzando a que el dispositivo emplee la antena a máxima potencia, una circunstancia que solo se da de manera puntual en el uso cotidiano de los dispositivos.

¿Significa esto que debemos tirar nuestro iPhone 12 a la basura de inmediato? No. ¿Entonces debemos despreocuparnos? Pues… tampoco. Como decía al principio, cada cuerpo es un mundo, y aunque los niveles máximos establecidos por la Unión Europea se encuentran muy por debajo del umbral de seguridad, no podemos ignorar la posibilidad de que este volumen de radiación pueda incidir negativamente (aunque de manera leve, con casi total probabilidad) en alguna persona en particular.

¿Y en España?

Como indicaba anteriormente, los niveles máximos que se han vulnerado en este test se aplican a todo el espacio común europeo, por lo que en consecuencia el resto de ejecutivos comunitarios deberían actuar en el mismo sentido. Sin embargo, a la publicación de esta noticia el Ministerio de Consumo no se ha manifestado al respecto ni mediante su espacio de notas de prensa ni a través de su cuenta de Twitter, por lo que desconocemos si ya está estudiando tomar alguna medida al respecto.

La asociación de consumidores FACUA sí que se ha pronunciado al respecto, pidiendo al ejecutivo la retirada cautelar del iPhone 12, al tiempo que recuerda a los usuarios afectados que «podrían solicitar la devolución del importel del móvil argumentando la vulneración de la normativa comunitaria sobre emisiones electromagnéticas«. En dicha comunicación también insta a Apple a resolver este problema a la mayor brevedad.

La OCU, por su parte, también se ha pronunciado solicitando la retirada temporal del iPhone 12, si bien en su comunicación relativiza los riesgos del nivel de radiación denunciado por la ANFR, indicando que no son potencialmente peligrosos. Así mismo, también instan a Apple a actuar con celeridad para solucionar este problema.

Les niveaux d’ondes que les smartphones émettent peuvent varier lors d’une mise à jour logicielle. C’est sans doute à cause d’une mise à jour après sa sortie que l’iPhone 12 a dépassé le seuil autorisé. Et c’est une simple mise à jour qui permettra de le remettre en conformité. pic.twitter.com/eW2LhPcHAs — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 13, 2023

¿Que debes hacer tú, y qué debe hacer Apple?

Aunque ya hemos aclarado que el nivel de radiación detectado en el análisis se encuentra bastante por debajo de lo que se considera inseguro, si eres usuario de iPhone 12 nunca está de más adoptar algunas medidas de carácter preventivo que nunca están de más:

Emplea la función de manos libres (con auricular) de manera habitual.

Reduce el uso del teléfono en zonas con mala cobertura.

Lleva el teléfono en el bolso, bolsillo de la chaqueta o, en general, en cualquier lugar en el que esté menos pegado al cuerpo que en el bolsillo del pantalón.

Limita el uso del teléfono por parte de los niños, pues podrían ser más sensibles que los adultos a estas radiaciones.

Ahora bien, quien sí que debe tomar medidas al respecto es, claro, Apple. Y es que seguramente te estarás haciendo una pregunta desde el principio… ¿cómo es posible que este problema no se haya detectado hasta ahora? Recordemos que los iPhone 12 fueron presentados y salieron a la venta en octubre de 2020. Pues bien, lo cierto es que ya ha sido evaluado en otras ocasiones en el pasado, dando en esas ocasiones resultados dentro de los límites establecidos en la Unión Europea.

Entonces, ¿significa esto que ahora el iPhone 12 emite más radiación que hace unos meses o un par de años? Pues sí, y la explicación más probable (y por lo tanto con la que deberíamos quedarnos, siguiendo la premisa de Guillermo de Ockham), es que ha sido alguna actualización de software la que ha ocasionado que, ahora, el funcionamiento de la antena a máxima potencia pueda exceder los límites legales en la UE.

Esto, claro, también nos indica qué es lo que debe hacer Apple, y de manera inmediata: publicar una actualización de iOS que limite, por software, la potencia máxima a la que puede emitir la antena del iPhone 12, pues de este modo podrá garantizar que, en ningún momento, el teléfono emite con una potencia superior a la legal. Algo que, por lo que podemos leer en el siguiente tweet, firmado al igual que el anterior por Jean-Noël Barrot, Ministro delegado de Transición Digital y Telecomunicaciones de Francia, ocurrirá en días: