iPhone 15: especificaciones, fechas y precios

Se acabó la espera. Después de meses y meses de rumores y filtraciones sobre los iPhone 15, el evento Wonderlust que acaba de tener lugar finalmente nos ha mostrado todo lo que podemos esperar de la nueva generación del que, sin duda, es el principal referente del mercado de los smartphones. Una nueva generación que, como vas a ver a continuación, no es especialmente rupturista con el pasado, sino que apunta a reforzar los puntos en los que Apple lleva ya tiempo poniendo el foco y, eso sí, lo que esperábamos, con más que contar sobre los Pro que con los estándar.

Hace tan solo un par de días recopilamos toda la información que había visto la luz en forma de rumores y filtraciones, para adelantarte lo que esperábamos de esta nueva generación de iPhone y, como puedes comprobar viendo las especificaciones oficiales y cruzándolas con las que te mostramos anteayer, de nuevo hemos llegado al día de la keynote de Apple de septiembre con la quiniela prácticamente completa, a falta solo de confirmar los datos que ya conocíamos y ver aclaradas un par de dudas.

Antes de entrar en las novedades, eso sí, no quiero dejar de mencionar algo que ha sido sorprendente en esta presentación, y es que nada más empezar, con el ya clásico vídeo de Tim Cook en los jardines del Apple Loop, el CEO de la compañía ha adelantado que los protagonistas de esta presentación serían los Apple Watch Series 9 y Ultra y los iPhone, es decir, que a diferencia de lo habitual, nos han adelantado el menú completo, en vez de ir desvelando las novedades durante el desarrollo del evento.

La principal duda era, claro, era la relacionada con la llegada del puerto USB-C, en respuesta a la normativa europea, algo de lo que ya hablamos ayer. Finalmente el cambio se ha confirmado, y con un alcance global, es decir, que no se circunscribe solo a la Unión Europea, sino que será global. Y, como cabía esperar, no se han explicado las razones del cambio, pero sí que hemos escuchado sobre las mejoras que supone la adopción de este conector en los nuevos iPhone 15. Nada que ver, por lo tanto, con el rechazo mostrado por los de Cupertino hasta el momento aunque, bueno, al final era su sapo, así que suya era la prerrogativa de elegir cómo se lo tragaban.

Por otra parte, también nos preguntábamos si esta generación supondría la despedida a las tarjetas SIM físicas, algo que ya ocurrió con los iPhone 14 en Estados Unidos. Este es un movimiento complicado, ya que requiere que todos los operadores (o al menos la inmensa mayoría de ellos) ofrezcan el servicio de sSIM, pues lo contrario este movimiento supondría reducir su alcance, al eliminar de la ecuación a los usuarios del servicio de telefonía móvil de dichos operadores.

Así, podemos entender que han considerado que todavía era pronto y, en consecuencia, los iPhone 15 mantienen la bandeja para tarjeta nanoSIM, al menos en España. Y es curioso, porque este fue el primer rumor que nos llegó sobre esta generación hace algo más de un año, cuando todavía ni siquiera se había oficializado en Estados Unidos. Así, los operadores que aún no lo han hecho, disponen de un año más de plazo para empezar a ofrecer eSIM.

Después del tiempo dedicado a las medidas medioambientales tomadas en el diseño y la producción del Apple Watch (no quiero dejar de destacar el vídeo protagonizado por Octavia Spencer, que ya solo por su presencia es algo que merece mucho la pena), tenía sentido esperar que éstas también tuvieran cierta presencia en el caso de los iPhone 15, si bien es cierto que, a diferencia del reloj, en este caso todavía no han alcanzado el objetivo de neutralidad de carbono (carbon neutral). y evidentemente así ha sido aunque, curiosamente, es la primera vez desde hace años que no se nuestra un resumen de los factores medioamientales relacionados con la producción de los iPhone.

Pero bueno, veamos ya las especificaciones técnicas de los modelos presentados hoy por Apple:

iPhone 15: especificaciones

SoC : Apple A16 con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de cinco núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 4 nm.

: Apple A16 con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de cinco núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 4 nm. Pantalla : Super Retina XDR OLED 6,1 pulgadas, resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 ppp, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island.

: Super Retina XDR OLED 6,1 pulgadas, resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 ppp, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island. Almacenamiento : 128, 256 y 512 gigabytes.

: 128, 256 y 512 gigabytes. Conectividad inalámbrica : Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento.

: Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento. Conector : USB-C.

: USB-C. Cámara principal : sensor principal 48 megapíxeles (equivalente a 26 mm), apertura de ƒ/1,6, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels; ultra gran angular de 12 megapíxeles (equivalente a 13 milímetros con campo de visión de 120º), apertura de ƒ/2,4.

: sensor principal 48 megapíxeles (equivalente a 26 mm), apertura de ƒ/1,6, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels; ultra gran angular de 12 megapíxeles (equivalente a 13 milímetros con campo de visión de 120º), apertura de ƒ/2,4. Cámara frontal : TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9.

: TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9. Diseño : frontal con Ceramic Shield, trasera de vidrio tintado, chasis de aluminio, disponible en negro, azul, verde, amarillo y rosa.

: frontal con Ceramic Shield, trasera de vidrio tintado, chasis de aluminio, disponible en negro, azul, verde, amarillo y rosa. Resistencia : certificación IP68.

: certificación IP68. Dimensiones y peso: 14,67 x 7,16 x 0,78 centímetros; 171 gramos.

iPhone 15 Plus: especificaciones

SoC : Apple A16 con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de cinco núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 4 nm.

: Apple A16 con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de cinco núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 4 nm. Pantalla : Super Retina XDR OLED 6,7 pulgadas, resolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 ppp, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island.

: Super Retina XDR OLED 6,7 pulgadas, resolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 ppp, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island. Almacenamiento : 128, 256 y 512 gigabytes.

: 128, 256 y 512 gigabytes. Conectividad inalámbrica : Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento.

: Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento. Conector : USB-C.

: USB-C. Cámara principal : sensor principal 48 megapíxeles (equivalente a 26 mm), apertura de ƒ/1,6, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels; ultra gran angular de 12 megapíxeles (equivalente a 13 milímetros con campo de visión de 120º), apertura de ƒ/2,4.

: sensor principal 48 megapíxeles (equivalente a 26 mm), apertura de ƒ/1,6, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels; ultra gran angular de 12 megapíxeles (equivalente a 13 milímetros con campo de visión de 120º), apertura de ƒ/2,4. Cámara frontal : TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9.

: TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9. Diseño : frontal con Ceramic Shield, trasera de vidrio tintado, chasis de aluminio, disponible en negro, azul, verde, amarillo y rosa.

: frontal con Ceramic Shield, trasera de vidrio tintado, chasis de aluminio, disponible en negro, azul, verde, amarillo y rosa. Resistencia : certificación IP68.

: certificación IP68. Dimensiones y peso: 16,09 x 7,78 x 0,78 centímetros; 201 gramos.

No son muchas las novedades que esperábamos, y puedo afirmar que Apple no nos ha decepcionado en absoluto en este punto. El repaso a lo nuevo ha comenzado con la esperada llegada de Dynamic Island a los modelos estándar, que además se hace coincidir con la adición de nuevas funciones y posibilidades a esta evolución del (hasta ahora) tan característico notch que ha estado presente en los smartphones de Apple desde el iPhone X. Visto lo visto, podemos afirmar que se ha vuelto bastante más dinámica de lo que ya era en la anterior generación.

Otro aspecto clave de esta nueva generación lo encontramos en el apartado fotográfico. Como ya te adelantamos hace algunos meses, los modelos estándar «heredan» el sensor principal de la cámara posterior de los iPhone 14 Pro, es decir, el de 48 megapíxeles, que según Apple equivalente a un 26 mm con apertura de ƒ/1,6. Cuenta con estabilización óptica por desplazamiento del sensor y se acompaña de un ultra gran angular de 12 megapíxeles (equivalente a 13 milímetros con campo de visión de 120º) con una apertura de ƒ/2,4.

Lo más interesante es que, gracias al sensor Quad Pixel, la cámara también es capaz de actuar como un teleobjetivo 2x (equivalente a 52mm) de 12 megapíxeles que mantiene la apertura del sensor cuando es empleado en su modo normal, ƒ/1,6. De este modo, el rango comprendido entre el ultra gran angular y el modo telefoto del sensor principal nos permitirá realizar tomas con un zoom entre 0,5x y 2x.

Otra novedad relacionada con las funciones fotográficas la encontramos con lo que han denominado los retratos next-gen, que no es otra cosa que una mejora (que al menos en la presentación parece más que destacable) en la captura de imágenes, ya sea de personas o de mascotas. Además de la función Smart HDR, que parece proporcionar un mejor resultado en las capturas con puntos de iluminación muy desigual.

Ahora bien, lo más interesante ha llegado a continuación, cuando se ha presentado Control de Enfoque y Profundidad, una nueva función que permite cambiar el punto de foco de una fotografía una vez que ya ha sido tomada. Los más veteranos recordarán la Lytro Camera, que proponía capturar las imágenes y enfocarlas a posteriori (para quienes no las conozcan, recomiendo este vídeo del excelente youtuber Clavero). A falta de poder probarlo, sin duda se trata de una novedad de lo más interesante. Adicionalmente, también han contado que el iPhone detectará automáticamente si vamos a tomar un retrato, y en tal caso activará el modo destinado a este tipo de capturas, evitando que tengamos que hacerlo nosotros manualmente.

En lo referido al rendimiento, Apple también ha puesto el foco en la aplicación de las prestaciones de su SoC al apartado fotográfico, aunque sin descuidar otros aspectos como el rendimiento en juegos y, claro, la eficiencia en el consumo de energía. No obstante, en realidad hablamos de un rendimiento y unas prestaciones que ya conocíamos, pues recordemos que el A16 Bionic fue el chip empleado con los iPhone 14 Pro.

Algo que sí que nos toca de cerca, afortunadamente (aunque puede suponer algún que otro dolor de cabeza para los servicios de emergencia) es que el servicio de conectividad satelital para emergencias se extiende a nuevos países entre los que, en algún momento de este mismo mes de septiembre, se incluirá también España. Por otra parte, también han anunciado una nueva función que permite emplear esta conectividad para recibir asistencia vial, pero al menos de momento este servicio solo estará disponible en Estados Unidos.

Eso sí, no todo iban a ser buenas noticias, y es que los servicios vía satélite de los iPhone 15 serán gratuitos los dos primeros años, sin que se haya revelado en la presentación cuál será el coste de los mismos una vez pasados esos 24 meses. Opcionalmente, es posible que estos dos años se renueven con cada generación, de modo que quienes cambian de teléfono cada uno o dos años disfruten de esa gratuidad durante más tiempo.

Ya casi al final del segmento dedicado a los iPhone 15 estándar, ha llegado uno de los momentos más esperados: el del conector. Así, hemos tenido la confirmación de este esperado cambio en todos los modelos de esta generación. Adicionalmente, han dedicado unos segundos a contar que tanto los AirPods Pro de segunda generación como los EarPods (los auriculares cableados) se actualizan para pasar a emplear conectores USB-C.

Los iPhone 15 y 15 Plus se podrán reservar en la página web de Apple a partir del próximo viernes 15 de septiembre a las 14.00 (13.00 en las Islas Canarias) y las primeras unidades se empezarán a entregar una semana después, el viernes 22 de septiembre. Estos son los precios de todos los modelos:

iPhone 15 iPhone 15 Plus 128 Gb 959,00 € 1.109,00 € 256 Gb 1.089,00 € 1.239,00 € 512 Gb 1.339,00 € 1.489,00 €

iPhone 15 Pro: especificaciones

SoC : Apple A17 Pro con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de seis núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 3 nm.

: Apple A17 Pro con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de seis núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 3 nm. Pantalla : Super Retina XDR OLED 6,2 pulgadas, resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 ppp, frecuancia de actualización dinámica hasta 120 hercios, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island, modo always-on.

: Super Retina XDR OLED 6,2 pulgadas, resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 ppp, frecuancia de actualización dinámica hasta 120 hercios, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island, modo always-on. Almacenamiento : 128, 256, 512 y 1.024 gigabytes.

: 128, 256, 512 y 1.024 gigabytes. Conectividad inalámbrica : Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento.

: Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento. Conector : USB-C.

: USB-C. Cámara principal : sensor principal 48 megapíxeles equivalente a 24mm f/1.78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100% Focus Pixels; ultra gran angular 12 megapíxeles equivalente a 13 milímetros (120º), número f/2.2, 100% Focus Pixels; teleobjetivo 12 megapíxeles equivalente a 77 mm con número f/2.8, estabilizador de imagen.

: sensor principal 48 megapíxeles equivalente a 24mm f/1.78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100% Focus Pixels; ultra gran angular 12 megapíxeles equivalente a 13 milímetros (120º), número f/2.2, 100% Focus Pixels; teleobjetivo 12 megapíxeles equivalente a 77 mm con número f/2.8, estabilizador de imagen. Cámara frontal : TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9.

: TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9. Diseño : chasis de titanio, frontal con Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado, disponible en titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural.

: chasis de titanio, frontal con Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado, disponible en titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural. Resistencia : IP68

: IP68 Dimensiones y peso: 14,66 x 7,06 x 0,83 centímetros; 187 gramos.

iPhone 15 Pro Max: especificaciones

SoC : Apple A17 Pro con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de seis núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 3 nm.

: Apple A17 Pro con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), GPU de seis núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en el nodo de 3 nm. Pantalla : Super Retina XDR OLED 6,7 pulgadas, resolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 ppp, frecuancia de actualización dinámica hasta 120 hercios, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island, modo always-on.

: Super Retina XDR OLED 6,7 pulgadas, resolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 ppp, frecuancia de actualización dinámica hasta 120 hercios, brillo máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits (en exteriores), Contraste de 2.000.000:1, Dynamic Island, modo always-on. Almacenamiento : 256, 512 y 1.024 gigabytes.

: 256, 512 y 1.024 gigabytes. Conectividad inalámbrica : Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento.

: Dual 5G (nanoSIM + eSIM / doble eSIM), Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC, conectividad satelital (emergencias y accidentes), redes de posicionamiento. Conector : USB-C.

: USB-C. Cámara principal : sensor principal 48 megapíxeles equivalente a 24mm f/1.78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100% Focus Pixels; ultra gran angular 12 megapíxeles equivalente a 13 milímetros (120º), número f/2.2, 100% Focus Pixels; teleobjetivo 5x (equivalente a 120mm) 12 megapíxeles con apertura de ƒ/2,8, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma.

: sensor principal 48 megapíxeles equivalente a 24mm f/1.78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100% Focus Pixels; ultra gran angular 12 megapíxeles equivalente a 13 milímetros (120º), número f/2.2, 100% Focus Pixels; teleobjetivo 5x (equivalente a 120mm) 12 megapíxeles con apertura de ƒ/2,8, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma. Cámara frontal : TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9.

: TrueDepth 12 megapíxeles con número f/1.9. Diseño : chasis de titanio, frontal con Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado, disponible en titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural.

: chasis de titanio, frontal con Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado, disponible en titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural. Resistencia : IP68

: IP68 Dimensiones y peso: 15,99 x 7,67 x 0,83 centímetros; 221 gramos.

El cierre, que casi podemos considerar como el gran plato fuerte de la presentación, lo hemos encontrado en los modelos Pro, que marcan una importante diferencia tanto con sus predecesores como con los modelos estándar de esta generación. Algo que resulta evidente nada más verlos, y que se confirma al revisar sus principales novedades, que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación.

Como decía el cambio es evidente nada más verlo, ya que se confirman los rumores que señalaban el cambio de material de construcción de su chasis, que pasa a ser de titanio cepillado, disponible en cuatro colores. Este cambio, además de un aspecto sensacional, ha permitido una reducción en el peso de los iPhone 15 Pro con respecto a sus predecesores, que se completa con un diseño de bisel más fino. De este modo, los Pro de esta generación ven reducidos su tamaño y su peso, pero manteniendo el tamaño de la pantalla.

La siguiente novedad destacable en lo referido a su diseño ha llegado cuando nos han mostrado Action button, el botón que pasa a sustituir el tradicional conmutador que, desde siempre, ha tenido el iPhone para activar y desactivar el modo silencio. En su lugar, ahora encontramos un pulsador con el que podemos alternar entre ambos modos, pero cuya función podremos personalizar a través de iOS, lo que nos permitirá asignarle otras muchas funciones, desde la activación de la grabación de una nota de voz hasta la apertura rápida de la cámara. Además, para confirmar determinadas acciones llevadas a cabo con este nuevo control, contaremos con la combinación de la respuesta háptica y la información que se mostrará en la Dynamic Island.

A continuación ha llegado el momento de dirigir la mirada al interior de los hermanos Pro, donde como ya esperábamos nos hemos encontrado con el salto de Apple a los tres nanómetros de la mano del A17 Pro Bionic. Interesante, por cierto, que Apple añada el apellido «Pro» al nombre de este chip. ¿Significa que en la futura generación, en los iPhone 16, tendremos un A18 y un A18 Pro?

Sea como fuere, lo más destacable del nuevo SoC de Apple lo encontramos, sin duda, en su GPU de seis núcleos, si bien antes de entrar en detalle con respecto a la misma, nos han contado que Neural Engine en esta generación, con sus 16 núcleos, es capaz de procesar hasta 35 billones de operaciones por segundo.

El primer punto del integrado gráfico del A17, que según han contado ha sido rediseñado por completo, es la reformulación de las funciones de sombreado, es decir, de los shaders, algo de lo que es más común escuchar hablar en lo referido a ordenadores que a smartphones, y que mejora sustancialmente su capacidad en labores de renderizado. Y si estás pensando en la relación de estos avances con el mundo de los juegos… no te equivocas en absoluto, ya que esta nueva GPU permite el trazado de rayos acelerado por hardware. Sí, has leído bien, el trazado de rayos ha llegado al iPhone.

La confirmación de esto ha llegado a continuación, cuando hemos visto a responsables de distintas desarrolladoras hablando sobre lo que supone esta nueva función de los iPhone 15 Pro. Así, hemos sabido que Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake, entre otros, llegarán en los próximos meses a la App Store de iOS. Así, vemos como el interés mostrado por Apple con los juegos durante la WWDC 2023 da el salto del PC a los smartphones.

Posteriormente ha llegado el momento de repasar las novedades de las cámaras, un punto en el que sí que encontramos diferencias entre el iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max. Ambos comparten dos de los tres elementos de la cámara principal, el sensor principal, un equivalente a 24mm de 48 megapíxeles con número f/1.78 y el ultra gran angular de 12 megapíxeles equivalente a 13 milímetros (120º) con número f/2.2. Es en el teleobjetivo donde nos encontramos con la diferencia.

Mientras que el 15 Pro cuenta con un teleobjetivo de 12 megapíxeles equivalente a 77 mm con número f/2.8 y estabilizador de imagen, en el Pro Max nos encontramos con un diseño en tetraprisma que, gracias al uso de varios elementos que reflejan la imagen en el interior de la cámara, proporciona el recorrido necesario para poder ofrecer lo equivalente a un objetivo de 120mm que, además, resulta especialmente luminoso, pues tiene un número f/2.8. Además, para garantizar las capturas, también cuenta con estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D combinado con OIS. Personalmente, como aficionado desde hace ya décadas a la fotografía, este objetivo me ha sorprendido mucho.

Como cierre, Apple nos ha recordado su gran anuncio de este año, el Apple Vision Pro, y lo ha hecho mostrando una interesante función con la que contarán los iPhone 15 Pro, y es que la combinación del sensor principal y el ultra gran angular permitirá la grabación de lo que han llamado Spatial video, que no es otra cosa que vídeo en 3D, que podrá ser visto posteriormente en el visor/ordenador espacial de Apple.

Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max se podrán reservar en la página web de Apple a partir del próximo viernes 15 de septiembre a las 14.00 (13.00 en las Islas Canarias) y estarán disponibles a partir del viernes 22 de septiembre. Estos son los precios de todos los modelos:

iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 128 Gb 1.219,00 € 256 Gb 1.349,00 € 1.469,00 € 512 Gb 1.599,00 € 1.719,00 € 1 Tb 1.849,00 € 1.969,00 €

