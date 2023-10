WhatsApp para Android ya soporta Passkey

Poco a poco, pero parece que de manera constante, Passkey va ganando presencia y con razón, pues parece que finalmente nos encontramos ante un método de autenticación que supondrá una más que sustancial mejora con respecto a las contraseñas, que jugaron un papel clave en el pasado pero que, por un amplio conjunto de razones (desde los ataques de fuerza bruta y las filtraciones de datos hasta la elección de claves tremendamente inseguras), dejaron de proporcionar el necesario nivel de seguridad hace ya bastante tiempo.

Desgraciadamente, Passkey no nos protege por completo de las amenazas, pues filtraciones como la sufrida la semana pasada por Air Europa no se circunscriben al sistema de autenticación empleado por el usuario, sino a la información en custodia en la infraestructura afectada. Sin embargo, si hablamos de filtraciones en las que lo que se obtienen son nombres de usuario y clave de acceso, el uso de Passkey sí que marca una total diferencia, pues el atacante ya no podrá iniciar sesión con las cuentas comprometidas en dicho ataque.

Donde también establecen un antes y un después es, como indicaba antes, es en el poco cuidado que, aún a día de hoy, ponen muchos usuarios a la hora de establecer sus contraseñas. Parece mentira pero, a estas alturas, todavía es bastante común el uso de claves tan poco seguras como «1234», «qwerty» o, solo levemente por encima en seguridad, contraseñas fácilmente deducibles para cualquier persona que nos conozca (combinación de nombre y apellidos, nombre de nuestro gato, etcétera).

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023