Google adopta Passkey por defecto en sus servicios

Ya llevamos algún tiempo hablando sobre Passkey y el futuro sin contraseñas. Tanto que, en realidad, ya no hablamos de futuro, sino de presente, en un avance que marca una sustancial diferencia, a mejor, en lo referido a la seguridad del común de los usuarios. Y es que, por mucho que se ha intentado (y se sigue intentando) concienciar a los usuarios sobre la importancia del uso de contraseñas seguras, y pese a la proliferación de herramientas multiplataforma que facilitan el uso de las mismas, año tras año seguimos viendo que grandes éxitos, como «1234», «abcd», «contraseña» y otras elecciones igual de inseguras, siguen siendo la elección predilecta de muchos usuarios.

Conscientes de este problema, y de que incluso el uso de contraseñas seguras no ofrece el nivel de seguridad necesario en estos tiempos, en los que la ciberdelincuencia ya ha alcanzado un nivel de profesionalización plenamente equiparable al de su contraparte, el World Wide Web Consortium y la FIDO Alliance han dedicado bastante tiempo a trabajar en un sistema más seguro. Afortunadamente, grandes tecnológicas como Apple, Google y Microsoft se han sumado a la propuesta.

Así, hace unos meses supimos que Google ya había iniciado el despliegue de Passkey como alternativa a las contraseñas. Personalmente, puedo decir que empecé a utilizarlo en aquel momento y que, desde entonces, siempre me ha parecido una opción más segura que las tradicionales contraseñas para iniciar sesión en diversos servicios. De manera bastante más reciente, Microsoft ha iniciado el despliegue de esta función, ofreciendo de este modo el esperado Windows 11 sin contraseñas.

Hoy se produce otro avance más en este sentido ya que, según podemos leer en su blog The Keyword, las Cuentas de Google ya adoptan passkey por defecto como sistema de autenticación. Esto, obviamente, no significa que ya no vaya a ser posible emplear las contraseñas que hemos empleado hasta ahora, pero sí que Google le dará prioridad a este medio de autenticación, empujando a sus usuarios a transicionar al mismo.

Para tal fin, esto es lo que podemos leer en dicha publicación:

«Esto significa que la próxima vez que inicies sesión en su cuenta, comenzarás a ver indicaciones para crear y usar claves de acceso, lo que simplificará tus inicios de sesión futuros. También significa que verás la opción «Omitir contraseña cuando sea posible» activada en la configuración de tu cuenta de Google.

Para usar claves de acceso , simplemente usa una huella digital, un escaneo facial o un PIN para desbloquear tu dispositivo, y son un 40% más rápidas que las contraseñas, y dependen de un tipo de criptografía que las hace más seguras.»

Google también responde, aunque sin fecha, a una de las preguntas que se estarán haciendo muchas personas: ¿cuando considerarán completada la transición y, por lo tanto, prescindirán de las contraseñas? Como digo, no dan fecha, pero sí que reconocen que este tipo de procesos pueden ser bastante lentos, por lo que no parece que, de momento, tengan una previsión al respecto. No obstante, si tienes la posibilidad, ya es buen momento para empezar a migrar en esta dirección.