Alucinaciones, palabra del año para el Cambridge Dictionary

Alucinaciones, alucinar, alucinación… la polisemia de esta palabra es muy interesante, pues según el contexto puede hacer alusión a una experiencia sensacional o a una experiencia aterradora. Esto no ocurre con todos sus derivados claro. Por ejemplo, si decimos que algo es alucinante, el significado tiende a estar bastante claro aún a falta de contexto, y lo mismo podemos decir de alucinación, en singular, que raramente tendrá un significado distinto al que tendemos a dar por sentado.

¿Y qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? Estas son las dos definiciones que nos da sobre alucinación:

Acción de alucinar o alucinarse. Sensación subjetiva que no va precedida de impresión en los sentidos.

Lo que, claro, nos lleva a consultar la definición de alucinar:

Ofuscar, seducir o engañar haciendo que se tome una cosa por otra. Sorprender, asombrar, deslumbrar. Fantasear, imaginar vivamente algo. Aluciné que viajaba por el espacio. Padecer alucinaciones. Confundirse, desvariar.

Así, de nuevo nos encontramos en el punto que señalaba inicialmente, es decir, en la posibilidad de interpretar alucinar como experimentar una sensación sorprendente, ya sea real o ficticia, o bien la de padecer alucinaciones, es decir, de padecer una sensación subjetiva que no va precedida de impresión en los sentidos. Y, por centrar un poco más el tiro, vayamos ahora a la diferenciación que establece MedilinePlus entre alucinación y delirio:

«Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que la televisión les envía mensajes secretos. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe.»

En todos los casos, como denominador común, nos encontramos con la descripción de algo que tiene una marcada diferencia con la realidad, algo excepcional (para bien o para mal, esto es irrelevante en este contexto), algo como una respuesta supuestamente correcta pero que está totalmente alejada de la realidad.

Es bastante probable que, en este punto, te estés preguntando qué demonios tiene todo esto que ver con MuyComputer, ¿acaso estoy alucinando? No, en realidad tiene una explicación, y es que según podemos leer en Ars Technica, la junta rectora del Cambridge Dictionary ha elegido «alucinaciones» como palabra del año para este 2023. ¿Y por qué han elegido esta palabra? Pues por un problema tecnológico del que ya te hablamos en profundidad hace algunos meses, las alucinaciones de los modelos generativos.

Así, si revisamos el significado de alucinaciones en el que probablemente sea el principal diccionario de referencia del inglés, nos encontraremos con una nueva acepción:

«When an artificial intelligence (= a computer system that has some of the qualities that the human brain has, such as the ability to produce language in a way that seems human) hallucinates, it produces false information»

Lo que podemos traducir como

«Cuando una inteligencia artificial (= un sistema informático que tiene algunas de las cualidades que tiene el cerebro humano , como la capacidad de producir lenguaje de una manera que parece humana ) alucina, produce información falsa»

Las alucinaciones de la inteligencia artificial son muy distintas a las que padece un ser humano, pero sin duda es un símil tremendamente poderoso (igual que lo es el propio concepto de inteligencia artificial, en realidad), que facilita al común de los mortales el identificar tecnologías que, de otro modo, pueden resultar mucho más extrañas.