Chrome mejora Safety Check y la gestión de memoria

Una posición de absoluto liderazgo, como la que ocupa Google Chrome en el mercado de los navegadores web desde hace años, es algo que no se consigue sin una política de actualizaciones y mejoras constantes. Y no, no hablo de cómo llegar hasta esa posición, sino de lograr mantenerse aún cuando te enfrentas a una competencia cada vez más fiera, con propuestas indiscutiblemente muy interesantes y variadas. Y sí, soy consciente de que la posición de las respectivas empresas en la posición de sus navegadores en el ranking también juega un papel importante, pero la experiencia de uso juega un papel clave.

Dos aspectos clave, a la hora de elegir un navegador, son la seguridad y el rendimiento, así que todas las mejoras en estos puntos son una buena noticia, y según podemos leer en el blog oficial de Google, nos encontramos con novedades interesantes en ambos sentidos, y también con una mejora relacionada con la gestión de pestañas, que personalmente me parece todo un acierto, pues soy una de esas (muchas, según mis referencias) personas que suelen tener abierta una enorme cantidad de pestañas.

En primer lugar, en lo referido a la seguridad, Google Chrome ha introducido mejoras en Safety Check, el centro de seguridad del navegador y, por lo tanto, una parte vital del mismo. Así, con la última actualización esta herramienta empezará a ejecutarse en segundo plano, de manera permanente, para alertarnos ante posibles riesgos. Así, recibiremos una alerta en los siguientes casos:

Si se ha comprometido la seguridad de alguna de tus contraseñas.

Si alguna de las extensiones que has instalado es potencialmente peligrosa/dañina.

Si tu versión de Chrome no está actualizada.

Si los permisos de la web que estás visitando requieren de tu atención.

Además, también se ha ampliado la verificación de permisos, para facilitar la revocación de los mismos en aquellas webs que no visitamos habitualmente, y además también se identificarán los sitios que no visitas, pero que te envían muchas notificaciones, para que puedas desactivarlas si lo deseas.

En lo referido a la gestión de memoria y su impacto en el rendimiento del sistema, es sabido que tener muchas pestañas abiertas es una práctica poco recomendable. Desde hace ya un tiempo, el navegador cuenta con un modo de ahorro de memoria y, de manera más reciente, situar el puntero del ratón sobre una pestaña nos indica su consumo de memoria y, en caso de que esté inactiva, una estimación del ahorro de memoria que esto supone. Ahora, con esta nueva actualización, Google Chrome permite ajustar qué sitios queremos que se mantengan siempre activos, si es que lo deseamos.

Y en relación con las pestañas, otra novedad que, como ya indicaba anteriormente, me parece un gran acierto, y es que Chrome nos permitirá guardar grupos de pestañas. De este modo, podremos cerrarlos para reducir su impacto en el consumo de memoria y, cuando las necesitemos de nuevo, podremos volver a abrirlas rápidamente. Además, si el navegador está sincronizado con la cuenta de usuario de Google, también podremos recuperarlas desde otros equipos de escritorio.