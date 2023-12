Digitalizar tu empresa es fácil, si sabes cómo

Llevamos ya años hablando de la transformación digital, esto es, digitalizar tanto como resulte posible todos los procesos propios de una empresa. En los primeros tiempos, esto sonaba a algo tremendamente complicado y solo al alcance de las grandes multinacionales, pero hace ya mucho tiempo que existen herramientas para todas las necesidades y, claro, para todos los presupuestos, desde los de una gran empresa hasta la pyme más humilde.

Así, la inversión necesaria ya no es un problema, especialmente si además tenemos en cuenta que podemos empezar a recibir un retorno de la inversión (RoI) prácticamente inmediato y que justificará la inversión en muy poco tiempo. ¿Cómo? Pues ayudándonos a mejorar procesos, detectando posibles nuevas áreas de desarrollo, incrementando la productividad de los trabajadores… la lista de ventajas es muy larga, pero es que además cada una de ellas, en solitario, ya haría que mereciera la pena iniciar el proceso de digitalizar. Ahora, imagínate el agregado de todas ellas.

Ahora bien, ¿digitalizar tu empresa es sencillo o es un proceso muy complejo? Todavía, a día de hoy, hay muchas empresas que todavía no se atreven a dar el paso porque lo consideran demasiado complejo, se ven desbordadas por la cantidad de opciones a evaluar y no son del todo conocedoras de los beneficios asociados a esta evolución. Y esto hace algunos años todavía habría resultado sostenible, pero a día de hoy, en las actuales circunstancias de todos los mercados, es prácticamente un riesgo inasumible. Es quedarse anclado al pasado cuando tu competencia exprime todas las opciones del presente.

La transformación digital consiste, a grandes rasgos, en implementar un sustrato tecnológico a toda nuestra operativa, desde el diseño y la gestión de los procesos hasta la digitalización documental y, por supuesto, la gestión avanzada de los datos de todo tipo, pues es bien sabido que de su análisis se pueden inferir una gran cantidad de conclusiones que aplicar para mejorar nuestra operativa diaria. Mejoras que nos permitirán recortar costes, identificar oportunidades y, en resumen, mejorar en competitividad.

Si todavía no te has animado a dar el paso, porque consideras que digitalizar tu empresa debe ser muy complicado, si en alguna ocasión has querido informarte pero has acabado desbordado por las opciones, si sabes que tu pyme, tu departamento o tu gran empresa tiene más potencial del que está desarrollando en este momento y quieres dar un paso adelante