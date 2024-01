WhatsApp lanza una nueva función para crear stickers

Las plataformas de comunicación de cualquier tipo, desde WhatsApp hasta Discord, se han visto inundadas de un tiempo a esta parte por los stickers, una evolución de los emojis que son, a su vez, una evolución de los emoticonos. Sí, todo esto ha pasado en poco más de 20 años, y además debemos sumar los gif, los memes… sin duda la evolución del lenguaje «escrito» ha sido más que considerable, algo en lo que tanto Internet como la telefonía móvil han jugado un papel muy importante.

Aunque hay bastantes personas que experimentan cierto rechazo ante estos elementos visuales utilizados de manera común en la comunicación escrita, es indiscutible que han venido para quedarse, puesto que las generaciones más jóvenes los han adoptado de manera masiva y no solo por su componente estética, sino porque también son de ayuda, en múltiples ocasiones, para evitar la ambigüedad a la hora de interpretar la intencionalidad de un mensaje escrito.

En el caso de WhatsApp, la presencia de este tipo de elementos es bastante común, y Meta es consciente de su importancia, de modo que procura sumar nuevas funciones relacionadas con los mismos de manera habitual. En agosto, por ejemplo, te contábamos que la compañía estaba realizando pruebas de creación de los mismos con inteligencia artificial, un movimiento que no podemos dejar de relacionar con el boom de la IA y la necesidad de las tecnológicas de demostrar que están en la cresta de la ola.

View this post on Instagram A post shared by WhatsApp (@whatsapp)

Ahora bien, ¿quién quiere inteligencia artificial teniendo inteligencia natural? Quiero creer que eso es lo que han pensado en Meta y que, en respuesta, han empezado a desplegar una función de creación manual de stickers en WhatsApp, tal y como han publicado en Instagram. Como puedes ver en dicha publicación, el proceso parece bastante sencillo y, a la vez, ofrece un control total sobre el resultado final. El modo de composición recuerda, de algún modo, al de las historias de Instagram.

Suelo utilizar stickers (y emojis y emoticonos) de manera diaria y, aunque es posible encontrar muchas colecciones de stickers muy chulas, la posibilidad de crearlos de manera personalizada y manual, en vez de delegarlo en una IA que quizá me ofrezca el resultado que quiero o quizá no, me parece un importante acierto por parte de Meta, y por lo tanto una razón por la que puede que incremente un tanto mi uso del decano de los servicios de mensajería instantánea.

El despliegue se está llevando a cabo de manera progresiva. Inicialmente solo se ha liberado en el cliente de WhatsApp para iOS y, tras actualizarlo en mi iPhone he comprobado que ya lo tengo disponible (ya lo siento por mis contactos cercanos…), sin que de momento haya noticia sobre cuándo se extenderá también a Android, y de si hay planes de llevar esta función también a la versión web y al cliente de escritorio.