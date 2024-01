BMW y realidad aumentada: así sí

Reconozco que, al saber que BMW estaría presente en el CES 2024, tuve ciertas dudas. No por la marca en sí, sino porque en la carrera por sumar nuevas tecnologías en el mundo del motor ya hemos visto algún que otro exceso. Como muestra y sin ir más lejos, me quedo con el AFEELA, unprototipo presentado por Honda y Sony hace solo un par de días y que, entre otras sorprendentes novedades tecnológicas, se puede conducir con un DualSense (el mando oficial de PlayStation 5) y emplea la realidad aumentada para mostrar dinosaurios, algo muy necesario y demandado por el común de los conductores…

Espero que no se me entienda mal, creo que las tecnologías propias de la electrónica de consumo pueden aportar mucho al mundo del motor. Desde las funciones de información y entretenimiento hasta los sistemas de asistencia a la conducción, hay muchos avances dirigidos a hacer que la conducción sea más segura y más entretenida, algo de lo que también son partícipes los acompañantes, en este caso gracias a los sistemas de pantallas con múltiples opciones de ocio.

Así, como decía, cuando un fabricante de motor, sea el que sea, anuncia su presencia en un evento como el CES de Las Vegas, la IFA de Berlín, etcétera, me pregunto si su prueba de concepto (pues siempre van con prototipos, lógicamente, no con modelos ya listos para llegar al mercado) será un acierto o un disparate. Y si incluimos en la ecuación alguna de las tecnologías de moda, como ocurre actualmente tanto con la realidad aumentada como con la inteligencia artificial, el medidor de desconfianza sube varios puntos. Pero, en esta ocasión, parece que BMW lo ha hecho muy bien.

Me baso, para ello, en una prueba llevada a cabo por Techradar, que ha probado el prototipo de conducción con realidad aumentada de BMW en el CES 2024. Un modelo que emplea un visor para el conductor, a diferencia del propuesto por el AFEELA que recurre a una pantalla en el salpicadero, y que en vez de mostrar dinosaurios (en serio, ¿a quién demonios se le ocurrió tal disparate?), lo que muestra al conductor es, siempre, información visual directamente relacionada con la conducción, como elementos de seguimiento de la ruta establecida por el navegador.

Aunque la prueba se llevó a cabo en un BMW iX M60 totalmente eléctrico, BMW ha confirmado que por el momento no tiene planes de producción que vayan a llevar este sistema de realidad aumentada a alguno de sus vehículos. Sin embargo, y habida cuenta de las primeras reacciones que ha cosechado el sistema (bastante positivas), tiene sentido pensar y esperar que a medio plazo veamos más avances en este sentido, y que en algún momento algo basado en esta solución termine por llegar a los usuarios.

Para ello, no obstante, es imprescindible que los sistemas de seguridad sean totalmente fiables. Conducir con un visor, que de dejar de funcionar podría dejarnos a ciegas al volante, es un riesgo que los reguladores no se tomarán a la ligera. No obstante, como decía esto no es más que un prototipo, uno que apunta en la buena dirección y que, por lo tanto, sí que nos puede estar adelantando algo que esperar del futuro. Y aunque yo, ya lo he dicho en más de una ocasión, soy más de Audi que de BMW, este desarrollo me parece un enorme acierto.