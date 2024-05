YouTube Music empieza a ofrecer la identificación de música

Aunque no suele estar entre los más mencionados al hablar de servicios de música en streaming. YouTube Music ha ido ganando relevancia y atrayendo a más usuarios. A su favor juegan varios puntos, como su integración con YouTube, de la que además se puede alimentar parte de su catálogo, haber «heredado» todo el catálogo del ya desaparecido servicio Google Music y, en la actualidad, haberse convertido también en el destino de muchos usuarios tras el cierre de Google Podcasts.

Es cierto que, durante algunos años, Google actuó de manera un tanto errática en lo referido a su propuesta de servicios de contenidos, algo que sin duda ha afectado a la cuota de mercado que mantiene actualmente en los mismos, que sin duda se encuentra por debajo de lo que cabría imaginar al ver su peso en otros mercados. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la apuesta por concentrar toda su propuesta alrededor de YouTube parece la más sensata y, por lo tanto, la que puede reportarle más alegrías.

Otro movimiento muy inteligente por su parte fue el de aunar, en una única suscripción, las versiones premium de YouTube y YouTube Music (aunque también es posible suscribirse únicamente a éste, pero la mínima diferencia de precio no lo hace la opción más recomendable), un movimiento que, sin duda, tiene mucho que ver con que el servicio alcanzara los 100 millones de suscriptores a principios de este año. Ahora bien, frente a una competencia tan feroz, es necesarios mejorar constantemente, añadiendo nuevas funciones y mejorando las ya existentes.

En este sentido, a mitades de marzo te adelantamos tres funciones en las que ya estaban trabajando y, según leemos hoy en 9to5Google, una de ellas ya ha empezado a llegar a algunos usuarios, que ya pueden emplear la función de identificación de música integrada en YouTube Music. Parece, eso sí, que hablamos de un despliegue progresivo, pues tras realizar una búsqueda y varias comprobaciones al respecto, hemos encontrado bastantes usuarios que todavía no cuentan con ella.

La referencia más cercana es, claro, Shazam, si bien personalmente me recuerda más a Sound Hound, servicio que fue pionero en identificar no solo las canciones originales, sino también las versiones cantadas y tarareadas por el usuario (algo que, eso sí, también está presente en Shazam desde hace algunos años). Esta función, incluida ahora en la identificación de música de YouTube Music, me ha ayudado en muchas ocasiones, en el pasado, a averiguar qué era esa melodía que, por la razón que sea, tenía rondándome la cabeza. Eso sí, recomiendo no usarla en público, pues es posible que, de repente, te encuentres con un montón de gente mirándote con un gesto bastante extraño. No es que me haya pasado, ojo, es algo que me han contado…