Microsoft incluye PC Manager en una beta de Windows 11

Corría octubre de 2022 cuando supimos, por primera vez, de Microsoft PC Manager, una aplicación destinada a revisar la configuración del sistema operativo a la búsqueda de elementos que pudieran afectar negativamente a su rendimiento. Y, claro, en caso de detectar cualquier problema de este tipo, nos ofrecía (en breve entenderás la razón por la que hablo en pasado) llevar a cabo automáticamente las tareas de limpieza necesarias para solucionar dichos problemas.

Este es un tipo de aplicación común, con referentes como CCleaner (que, casualmente, fue incluida por Microsoft en una lista negra hace algunos años), de modo que en principio parecía una opción interesante para el común de los usuarios. Inicialmente debutó en el mercado chino pero, a principios de este año, pasó a estar disponible en el mercado español, apuntando así a su disponibilidad general. Sin embargo, tras dar este salto empezaron a aparecer algunas informaciones… digamos que preocupantes.

Hace unos días, por ejemplo, nos hicimos eco de que Microsoft PC Manager afirmaba que el sistema estaba «roto» si el usuario no empleaba Microsoft Bing, y otras investigaciones determinaron que el software incluye enlaces de afiliados, y que además restablece el motor de búsqueda predeterminado de Edge a Bing, si es que el usuario lo había modificado. Así, parece que el software llegaba con no pocas «sorpresas» y, dada la polémica suscitada, actualmente no se puede descargar desde Microsoft Store.

Ahora bien, esto no significa que se hayan rendido. Muy al contrario, según leemos en Digital Trends, Microsoft ha incorporado Microsoft PC Manager en una versión beta de Windows 11 para los insiders de China. Así, la aplicación deja de ser un elemento opcional, que se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Windows, y pasa a engrosar la lista de aplicaciones que se incluyen, por defecto, con el sistema operativo. Creo que la palabra que estás buscando es bloatware.

Microsoft tiene, desgraciadamente, un destacable historial en crear buenas aplicaciones para, posteriormente, ensuciar su imagen a base de acciones cuestionables. Microsoft Edge es un ejemplo perfecto de ello, no me cansaré de decir que me parece un navegador excelente, y entiendo que los de Redmond pretendan promocionarlo. Lo que no me parece tan adecuado, claro, es que recurran a técnicas cuestionables, como las que ya te hemos contado en múltiples ocasiones. Y ahora nos encontramos con Microsoft PC Manager, otra aplicación que resultaba prometedora y que, inicialmente, nos había dejado un buen sabor de boca, pero que resulta estar cargada de sorpresas, y que además apunta a incluirse por defecto en Windows.