El lamentable final de Spotify Car Thing

Spotify es, por méritos propios, el servicio de música en streaming más empleado en el mundo. Es cierto que ya no ejerce la supremacía de antaño, pues otros servicios como Apple Music, Prime Music y los ofrecidos por Tencent Music para el mercado chino han ido, con el tiempo, arrebatándole cuota de mercado durante los últimos años. Esto, claro, ha empujado a la compañía a intentar reforzar su propuesta de contenidos, si bien es cierto que, por lo general, sus movimientos en este sentido han sido bastante erráticos.

El ejemplo más claro de ello lo tenemos, sin duda, en el esperado plan de ofrecer música con calidad Hi-Fi, algo que fue anunciado hace ya más de tres años, a principios de 2021, pero que a día de hoy todavía no se ha materializado. Es innegable, sin duda, que Apple le dio un gran revés a sus planes al llevar la calidad Hi-Fi a su plan estándar, sin incremento en el precio, pero no es menos cierto que Spotify ya ha tenido años para haber articulado una respuesta. Sin embargo, hasta el momento, salvo rumores y filtraciones no oficiales, lo único que han afirmado al respecto ha sido… nada.

En este tiempo, eso sí, hemos visto algunos movimientos extraños, y entre ellos personalmente destaco Car Thing, aquel dispositivo para el coche que empezaron a ofrecer a principios de 2022, y que apenas seis meses después fue descontinuado por la compañía. Era, como ya dijimos entonces, un fracaso anunciado, y eso que Spotify jugó bastante sucio con sus propios usuarios para intentar mejorar el alcance de Car Thing, al eliminar Car View (aunque posteriormente se vio obligada a recuperarlo)y al acabar con la compatibilidad con varios dispositivos para coche de Pioneer y JVC-Kenwood.

Desde entonces, claro, no se han vendido más unidades de Car Thing, pero al menos los usuarios que lo compraron han podido seguir utilizándolo con normalidad. Sin embargo esto cambiará a finales de año, y es que Spotify ha anunciado que los dispositivos Car Thing dejarán de funcionar el 9 de diciembre de 2024. Es cierto que no era un dispositivo especialmente caro, su precio era de 89,99 dólares, pero aún así apuesto a que no le hará gracia alguna a sus propietarios.

¿Y qué le propone Spotify a estos usuarios que apostaron por Car Thing? Pues copio, traducido, lo que se indica en la página de de información al respecto de la compañía: «Recomendamos restablecer la configuración de fábrica del Car Thing y desechar el dispositivo de forma segura siguiendo las directrices locales sobre residuos electrónicos. » Sí, exacto, que lo tires a la basura. Eso sí, respetando la política de reciclaje de tu localidad, no vaya a ser…

Entiendo que mantener en funcionamiento estos dispositivos pueda suponer cierto coste económico, pero también entiendo, y más en realidad, que hubo usuarios que se gastaron noventa dólares en adquirirlo, dinero que debemos sumar a su cuota mensual, pues Car Thing solo funciona con cuentas premium. Y, por lo tanto, me parece que Spotify debería respetar un poco más a sus usuarios y, en consecuencia, cargar con los costes de mantener esa compatibilidad durante más tiempo. Y me da igual si lo compraron un, cien o diez mil personas, pues es lo mínimo que se merecen. Y me da pena, mucha pena, pensar que yo, que en este tema ni pincho ni corto, me preocupe más por determinados usuarios de Spotify que la propia compañía.