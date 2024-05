Netflix para Windows no permitirá las descargas

Los usuarios de Netflix que, por la razón que sea, tienen preferencia por utilizar la app para Windows del servicio, llevan mucho tiempo sufriendo una experiencia de uso bastante peor de la que se ofrece mediante el resto de apps que permiten acceder al servicio desde otros sistemas y dispositivos. Siempre he pensado que esto se debe a que su volumen de uso debe ser bastante bajo en comparación con el resto, aunque también me pregunto cuál será la causa y cuál el efecto.

Así las cosas, parece que la decana de las plataformas del streaming ha decidido que ya era el momento de solucionar esto, lo que sin duda es una excelente noticia, especialmente para los suscriptores del plan con publicidad, y es que con la versión actual no es posible acceder al mismo. Algo un tanto sorprendente, dado lo tremendamente exitoso que, según reporta la propia compañía, está resultando. Nunca es tarde si la dicha es buena y, en este caso, según afirman, esta actualización también hará que la app sea compatible con los eventos en vivo retransmitidos a través de la plataforma.

Parece, sin embargo, que no todo son buenas noticias ya que, según leemos en Cybernews, la nueva app de Netflix para Windows no permitirá la descarga de contenidos, es decir, que por fin será compatible con la modalidad de suscripción más reciente pero, a cambio, retirará una función bastante valorada por muchos de sus usuarios. Aunque la compañía no ha dado, de momento, explicaciones al respecto, todo apunta a que la principal razón de ello tiene que ver con el cambio de tipo de aplicación (de «tradicional» a aplicación web progresiva, WPA).

Sea como fuere, en el mensaje que están empezando a ver algunos usuarios, no hay indicación alguna que señale a que esta pérdida de la función sea algo temporal. El texto, que empieza informando sobre la futura app y sus ventajas, concluye con «Downloads will no longer be supported, but you can continue to watch TV shows and movies offline on a supported mobile device», es decir, que si quieres poder descargar contenido para verlo sin conexión, tendrás que hacerlo en los dispositivos móviles que cuentan con soporte.

Es evidente que brindar acceso con la app para Windows a los usuarios del plan con publicidad era algo más que necesario, y por lo tanto esto es algo positivo. Sin embargo, que esto se traduzca en la pérdida de una función muy valiosa de la plataforma para los usuarios de la app me parece un error de bulto. Aunque, repito, solo Netflix conoce bien los números de uso de la misma, por lo que si han tomado esta decisión, quiero pensar que ha sido sabiendo que su impacto será bajo.