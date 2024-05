ChatGPT suma nuevas funciones para las cuentas gratuitas

Como recordarás, recientemente tuvo lugar la presentación de GPT-4o, que debutó casi instantáneamente en ChatGPT. Fue una presentación bastante sorprendente, primero porque en días previos se había especulado mucho sobre su posible contenido, rumores que finalmente no se confirmaron, y que apuntaban principalmente al debut del buscador de OpenAI, y a la llegada de GPT-5. Así, cuando el propio Sam Altman descartó ambas posibilidades, a través de su cuenta de Twitter, las expectativas con respecto a la presentación descendieron sustancialmente.

Sin embargo, en una presentación dirigida por Mira Murati, CTO de la compañía, con Mark Chen y Barret Zoph dirigiendo la parte de las demos técnicas, entendimos perfectamente que GPT-40 merece ser denominado GPT 2.0 (no confundir con GPT-2, ojo), es decir, la primera gran evolución del LLM de OpenAI, que ya es multimodal de manera nativa, es decir, sin necesidad de emplear distintos modelos para cada uno de los tipos de entrada y salida posibles (texto, imagen y sonido/voz).

Cabría haber esperado que todas las novedades del nuevo modelo, o una gran parte de ellas, se dirigieran en exclusiva a los usuarios de la modalidad premium del chatbot, pero Murati puso el foco, desde prácticamente el principio del evento, en las cuentas gratuitas de ChatGPT, una muy agradable sorpresa que, eso sí, puso un poco contra las cuerdas a sus principales competidores, que se reservan las funciones más avanzadas para los suscriptores de pago de sus servicios equivalentes.

All ChatGPT Free users can now use browse, vision, data analysis, file uploads, and GPTs. https://t.co/NTXSalAV6q

— OpenAI (@OpenAI) May 29, 2024