World of Warcraft llega a GeForce Now, ¡WOW!

La llegada de World of Warcraft, que este 2024 cumple 20 años, a GeForce Now marca un hito, pues lleva el eterno enfrentamiento entre Alianza y Horda a un nuevo campo de batalla, la nube, en el que las limitaciones técnicas dejan de ser un impedimento para que puedas dar lo mejor de ti, ya sea que quieras centrarte en la exploración, dedicar tu tiempo a convertirte en un experto en tu oficio y un gran comerciante, o si disfrutas más que Conan del fragor de la batalla, en el más veterano y uno de los más exitosos MMORPG de la historia del videojuego.

Poder disfrutar de las distintas ramas de World of Warcraft, WoW: Dragonflight, WoW Cataclysm Classic y WoW Classic SoD (Season of Discovery) marcará la diferencia para muchos jugadores, y es que hablamos de un juego online en el que la velocidad de respuesta juega un papel imprescindible, algo para lo que las bajísimas latencias del servicio de NVIDIA, sumadas al enorme rendimiento de la plataforma, suponen un enorme plus frente a los muchos factores que pueden actuar como lastre al jugarlo en local.

Y si World of Warcraft celebrará en unos meses su vigésimo cumpleaños, Elder Scrolls Online también está de celebraciones, en este caso por sus 10 años de vida. GeForce Now se ha unido a las festividades con un regalo para todos sus usuarios, una montura exclusiva que los usuarios de las cuentas Ultimate y Prioridad podrán recibir hoy mismo, y que también se ofrecerá a las cuentas gratuitas mañana, viernes 31 de mayo. Por norma general los regalos los suele recibir quien cumple los años, pero en este caso, y para alegría de sus jugadores, va a ser al revés.

Como ya sabes, GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA que, con sus tres niveles de cuentas, ofrece acceso universal a la experiencia de juego en la nube, un modelo que gracias a este servicio no ha dejado de ganar popularidad los últimos años.

El primero es el de las cuentas gratuitas, que proporcionan un acceso básico pero ilimitado al servicio. Esta modalidad permite una primera aproximación a GeForce Now a aquellas personas que sean un tanto escépticas con el juego en la nube. A continuación se encuentran las cuentas prioritarias, que ya ofrecen acceso a los modos gráficos avanzados de los juegos, además de acceso prioritario (como su propio nombre indica) a los servidores. Y para los más exigentes, el nivel GeForce Now Ultimate nos ofrece una experiencia de juego similar a la que tendríamos con un PC local con una GeForce RTX 4080. En mi caso, he sido usuario durante varios años del nivel prioritario, y desde hace alrededor de nueve meses di el salto a Ultimate, y te aseguro que el primero es sensacional, pero el segundo es, sencillamente, insuperable.

GeForce Now Thursday

Como ya te contaba al principio, WoW se suma al enorme catálogo de títulos disponibles en GeForce Now, pero esta no es la única novedad de esta semana. Estos son todos los juegos que se suman al servicio en los últimos días de mayo:

The Rogue Prince of Persia (Nuevo lanzamiento en Steam , 27 de mayo)

, 27 de mayo) Capes (Nuevo lanzamiento en Steam , 29 de mayo)

, 29 de mayo) Lords of the Fallen (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, 30 de mayo)

Soulmask (Nuevo lanzamiento en Steam , 31 de mayo)

, 31 de mayo) World of Warcraft: Dragonflight ( Battle.net )

) World of Warcraft Cataclysm Classic ( Battle.net )

) World of Warcraft Classic Season of Discovery ( Battle.net )

Y, por si te lo estás preguntando, ya tenemos un primer avance de los juegos que llegarán a GeForce Now en junio, son los siguientes: