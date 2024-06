Meta usará las publicaciones en Facebook e Instagram para entrenar su inteligencia artificial

Meta usará los contenidos publicados por los usuarios en las redes sociales Facebook e Instagram para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). Conociendo el historial y la trayectoria de la compañía, esto no debería sorprender a nadie, más viendo su historial de multas por incumplir la legislación en torno a la protección de los datos y la privacidad y escándalos como el de Cambridge Analytica.

Una vez más, nos encontramos con algo que ya no sorprende a estas alturas: Meta aplicando políticas en torno a la privacidad cuestionables, cuando no son directamente ilegales. Las legislaciones en torno a la privacidad de la Unión Europea obligan a la compañía a que por lo menos ponga un mecanismo que permita que los datos publicados en sus redes no sean usados para cosas como entrenar modelos de inteligencia artificial, pero como ya hemos visto con Apple y su aplicación de la DMA, parece que el la opción para salirse de la recopilación de datos está implementada de manera un tanto torticera en Facebook e Instagram y que no es automática.

El futuro uso por parte de Meta de las publicaciones en sus redes sociales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial ha podido saberse gracias a que la propia compañía está notificando a los usuarios que se ubican en la Unión Europea. Eso sí, lejos de ser esto un ejercicio honesto de transparencia, tiene pinta de ser algo forzado por la legislación de la Unión Europea, que tiende a ser bastante dura en materias como la privacidad y la defensa de los derechos de los consumidores. En dicho mensaje se menciona la posibilidad de abandonar la contribución de entrenar los modelos de IA.

Llegados a este punto, no viene mal recordar que el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea proporciona cuatro protecciones clave contra el uso indebido a los datos personales, las cuales son que debe existir un motivo específico y legal para procesar los datos, que los datos personales deben estar cifrados, que los usuarios tienen derecho a copiar sus datos y que el usuario puede pedir en cualquier momento que sus datos sean borrados.

El usar la publicaciones de los usuarios en las redes sociales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial es otro charco en el que se mete Meta, pero este caso es aparentemente menos escandaloso que otros que hemos conocido. De hecho, mucho peor resulta que la compañía reconociera que usa material pirata para entrenar sus modelos de lenguaje grande, más viendo que, por ejemplo, muchos pequeños creadores de YouTube ven sus trabajos desmonetizados o shadowbaneados por cualquier pequeño desliz en esta materia, mientras que Meta se muestra impune a las infracciones de derechos de autor.

Que el gigante de las redes sociales cumpla de verdad con la legislación de la Unión Europea es algo que deben determinar los tribunales y las propias instituciones comunitarias, que en más de una ocasión han demostrado que no les tiembla el pulso a la hora de hacer valer su autoridad. La compañía ha informado que la recolección de datos empezará a partir del 26 de junio de 2024.