La cadena de tiendas GAME no está pasando, desde luego, por su mejor momento. Esto es algo que se aplica, en general, al común de los negocios dedicados, exclusiva o principalmente, a la venta de software y de juegos, dos mercados hermanos que han visto como la distribución digital ha hecho estragos en la distribución de software en formato físico. Algo a lo que, además, la eliminación casi completa de las unidades ópticas en los PC tampoco ha ayudado.

Algunos de estos negocios se han reinventado por completo y otros, como es el caso de GAME, han reforzado la parte de su propuesta comercial directamente relacionada con el gaming pero con más foco en los productos físicos (desde consolas y complementos hasta coleccionables, pasando claro, por los juegos de segunda mano para consolas), un movimiento que evidentemente ha contribuido a su supervivencia hasta el momento, pero que aún así genera dudas de cara al futuro en lo referido a su sostenibilidad.

El ejemplo más reciente de las consecuencias de esa situación en España lo vimos hace dos meses, a principios de abril, cuando saltó la polémica sobre un cambio en el programa de puntos de la cadena, una decisión que podemos entender que fue difícil y que con total seguridad estará justificada por las cuentas, pero que fue gestionada terriblemente mal por parte de GAME, lo que se tradujo en que muchos clientes, gran parte de los cuales eran especialmente fieles a la cadena, perdieran gran parte de su saldo de puntos. Y, con las mismas, GAME perdió a parte de esos clientes.

Peor es la situación de la cadena en Reino Unido, donde también a principios de abril se produjeron despidos y unos extraños reajustes de las jornadas laborales de trabajadores a cero horas. Pues bien, de nuevo desde Albión nos llegan noticias preocupantes sobre el estado de salud de la cadena, y es que GAME cierra su programa de puntos en Reino Unido, y urge a sus usuarios a emplear los que tienen antes del 31 de julio. ¿Y qué es lo que ocurrirá si no lo hacen? Pues seguro que ya lo has supuesto, los perderán de manera irremisible.

En este caso, eso sí, la cadena ha informado a sus usuarios con más margen de tiempo, concediendo cerca de dos meses para que no se produzca una situación similar a la vivida en España en abril. Lo que, claro, me lleva a preguntarme si, como dice el refranero, deberíamos actuar de forma preventiva al ver que al vecino le están cortando la barba. No hay, de momento, señales que confirmen que se va a tomar una medida similar en nuestro país, pero vistos los antecedentes, uno ya no sabe qué pensar.

Más información / Imagen de apertura: Centro Comercial Miramar