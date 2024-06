NotebookLM suma nuevas funciones y llega a España

Google mostró NotebookLM por primera vez el año pasado, en el Google I/O 2023, y poco después, empezó a abrir el acceso a esta herramienta, que quizá no ha sido de las que más han dado que hablar, pero que tiene un increíble potencial. De hecho, quise darme de alta en la lista de espera para poder acceder al experimento, pues tal es el estado actual de esta herramienta. Pero, desafortunadamente, solo era posible acceder desde Estados Unidos.

Pero bueno, lo mejor es empezar explicando en qué consiste esta herramienta pues, como decía antes, no ha logrado tanta popularidad como otras, algo que probablemente se deba a lo limitado de su accesibilidad, hasta el momento. Por resumirlo, NotebookLM es una herramienta que combina las capacidades de un LLM con un gran nivel de personalización que nos proporcionaría escoger, exclusivamente, las fuentes que nos interesa emplear en cada momento.

Por poner un ejemplo que ayude a entenderlo, imagina que has recopilado información sobre un tema determinado (por ejemplo, todos tus apuntes de una asignatura en particular) y te gustaría poder «alimentar» un LLM, en este caso Gemini 1.5 Pro, con los mismos para, a partir de ese punto, poder realizar todo tipo de consultas de la información que has recopilado en los mismos. Y, esto es fundamental, solo con esa información que tú hayas escogido, sin otras fuentes y, además, con referencias constantes al origen de los datos que obtienes en las respuestas a tus consultas. Suena interesante, ¿verdad? Pues eso es, exactamente, NotebookLM.

Pues la primera buena noticia es que, tal y como ha confirmado Google, ya se puede acceder a NotebookLM desde España, por lo que puedes (y tras probarlo te lo recomiendo encarecidamente) acceder a su página inicial y, desde ahí, inscribirte en la lista de espera pues, eso sí, de momento el acceso sigue siendo limitado. Y aunque esto es solo una teoría personal, pienso que dado que acaban de expandir su alcance territorial, es probable que hayan aprovisionado los recursos necesarios para empezar a ofrecer acceso, más pronto que tarde, al menos a los primeros usuarios que se inscriban en la lista de espera.

Además, de la mano de esta expansión internacional, también llega una actualización de NotebookLM con novedades como la muy esperada función Notebook Guide. Estas son las novedades anunciadas por Google:

Nuevos formatos de fuent e: ahora, NotebookLM también admite Presentaciones de Google y URL de páginas web, aparte de Documentos de Google, PDF y archivos de texto.

e: ahora, NotebookLM también admite Presentaciones de Google y URL de páginas web, aparte de Documentos de Google, PDF y archivos de texto. Ahora, las citas en línea r emiten directamente a los pasajes correspondientes de tus fuentes , para que resulte más fácil corroborar las respuestas de la IA o profundizar en el texto original.

, para que resulte más fácil corroborar las respuestas de la IA o profundizar en el texto original. La función Notebook Guide abre una nueva dimensión a la comprensión de tus fuentes, ya que puede transformarlas en otros formatos de gran utilidad, como preguntas frecuentes, briefings o guías de estudio.

Así, al tiempo que se produce su debut en España, se amplían sustancialmente las posibilidades de una herramienta que, en mi opinión, a día de hoy es la opción más recomendable para científicos, estudiantes, investigadores, periodistas y, en general, cualquier usuario que necesite de las funciones que ofrece un chatbot, pero con un control absoluto sobre la información de la que éste se alimenta a la hora de proporcionar respuesta a nuestras consultas.

Y, eso sí, un aspecto bastante importante, dado que muchos de los usos de NotebookLM implican el uso de información que puede requerir de cierto nivel de privacidad, Google garantiza que todos los datos que emplees en esta herramienta no se utilizarán para entrenar modelos ni otros fines.

En breve, publicaremos un práctico en el que os contamos cómo emplear NotebookLM y en el que, además, podrás comprobar hasta qué punto son importantes las fuentes que hayamos seleccionado para cada cuaderno.