¡Hadoukens en la nube! Street Fighter 6 llega a GeForce Now

Hablar de servicios de juego en la nube es hablar de GeForce Now, y hablar de juegos de repartir sopapos como si no hubiera una mañana, nos lleva inevitablemente a la saga Street Fighter, una referencia histórica que, en tres años, alcanzará las cuatro décadas, pues el primer título vio la luz en 1987. Sí, hace casi cuatro décadas que términos como hadōken y shōryūken empezaron a incorporarse a nuestro lenguaje del día a día, y aún en la actualidad somos muchos los que seguimos empleándolos con relativa frecuencia.

La entrega más reciente de la saga es Street Fighter 6 y, como ya te contamos en el análisis del juego que hicimos, es una de las mejores entregas de toda la saga. Eso sí, el salto dado en el apartado técnico con respecto a su predecesor se tradujo, claro, en un incremento en lo referido a los requisitos técnicos. No son descabellados, no, pero sí que impiden, a muchos usuarios, poder disfrutar del juego en su máximo esplendor gráfico. Y es una pena porque, como puedes comprobar en la review, merece la pena.

Por suerte, ahí es dónde nos encontramos con GeForce Now, el servicio de juego en la nube de NVIDIA con el que podrás saltarte todas esas limitaciones y, así, no perder detalle visual del repaso que le vas a dar a los que se atrevan a enfrentarse a ti. Y es que, por si todavía no lo conoces, este servicio te ofrece la posibilidad de disfrutar de tus juegos mientras estos se ejecutan en remoto, en la infraestructura de servidores de NVIDIA, pero que gracias a las tecnologías empleadas tiene una latencia prácticamente inexistente, al punto de que cuesta distinguir si estás jugando en remoto o en local.

Antes de revisar los títulos que se suman esta semana a GeForce Now, recordemos en un momento los tres tipos de cuentas disponibles en el servicio:

Cuentas gratuitas : cualquier persona interesada en el servicio puede emplearlo, sin límite en el tiempo, de manera totalmente gratuita. No ofrece acceso a los ajustes gráficos más elevados y limita la duración de las sesiones de juego a dos horas pero, aún así, es una excelente opción tanto para quienes no pueden permitirse pagar por un servicio, como para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con el mismo.

: cualquier persona interesada en el servicio puede emplearlo, sin límite en el tiempo, de manera totalmente gratuita. No ofrece acceso a los ajustes gráficos más elevados y limita la duración de las sesiones de juego a dos horas pero, aún así, es una excelente opción tanto para quienes no pueden permitirse pagar por un servicio, como para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con el mismo. Cuentas prioritarias : este nivel de suscripción sí que ofrece acceso a modos gráficos más elevados y, además, sus usuarios tienen prioridad a la hora de acceder al servicio (las cuentas gratuitas pueden tener que esperar unos pocos minutos en función de la disponiblidad).

: este nivel de suscripción sí que ofrece acceso a modos gráficos más elevados y, además, sus usuarios tienen prioridad a la hora de acceder al servicio (las cuentas gratuitas pueden tener que esperar unos pocos minutos en función de la disponiblidad). Cuentas Ultimate RTX 4080: para los que no se conforman con menos que un tope de gama, el propio nombre de este plan ya nos indica que la experiencia que proporciona es similar a la de contar con un PC de gama alta, de última generación, equipado con una GeForce RTX 4080. En esta completa review puedes comprobar qué es lo que hace que la experiencia sea inmejorable, y como usuario de este nivel de GeForce Now desde hace ya algo más de medio año, solo puedo confirmar punto por punto lo que leerás en ese análisis.

GeForce Now Thursday

Son siete los juegos que se suman esta semana a la lista de títulos compatibles con el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Son los siguientes: