Microsoft ha anunciado la primera beta para Windows 10 desde 2021. Una gran sorpresa teniendo en cuenta que el ciclo de vida de Windows 10 finalizará en apenas 16 meses y que la apuesta total (y obsesiva) de la firma de Redmond desde hace dos años es migrar usuarios y equipos a Windows 11.

Es bien conocido que Microsoft, y por ende la industria tecnológica, tiene un problemón tremendo con la inmensa cuota de mercado de Windows 10 y la falta de tirón de Windows 11. La compañía ya no sabe que hacer para cambiar las tornas porque nada ha funcionado. Salvo lo que no se ha intentado, que es mejorarlo verdaderamente y no penalizarlo con requisitos de hardware adicionales o incluyendo publicidad-bloatware a mansalva, por citar dos de las muchas cuestiones a resolver.

Primera beta para Windows 10 desde 2021

Después de todas las artimañas y zancadillas llevadas a cabo por Microsoft contra Windows 10, cuesta trabajo entender la reactivación de un programa beta que llega con la promesa de ofrecer «nuevas funciones y más mejoras». Hace ya dos años que anunció que no publicaría ninguna actualización de características para Windows 10. Y de ahí la sorpresa del anuncio. No obstante, hay que recordar que Microsoft se ha saltado la ‘norma’ general siempre y cuando le ha interesado, como con la llegada de Copilot a Windows 10.

Al explicar su decisión de reabrir el canal beta, Microsoft indica que permitirá a todos los usuarios de Windows 10 «obtener el máximo valor de su PC actual». La nueva política también será de ayuda en empresas, ya que ayudará a probar nuevas funciones antes de lanzarlas al canal general.

Si formas parte del programa Insider y todavía usa Windows 10, Microsoft recomienda que cambies al canal beta para probar nuevas funciones. Puedes hacerlo en Configuración > Actualización y seguridad, eligiendo el programa de prueba para ver la lista completa de opciones disponibles. Ahora simplemente, verás un nuevo «Canal Beta» que no se establecía desde hace tres años.

No está claro qué nuevas características ha preparado Microsoft para Windows 10. Los usuarios que todavía seguimos con el sistema y no cambiaremos hasta que no haya otro remedio le damos la bienvenida a cualquier mejora, pero no deja de ser curioso el cambio de criterio. Los últimos datos de cuota de mercado indican que Windows 10 tiene cerca del 70% de cuota de mercado frente al 25% de Windows 11. Está por ver si ello influye en la decisión.

Y por si te estás preguntando: ¿La nueva beta para Windows 10 significará que Microsoft ampliará el soporte técnico gratuito de Windows 10 más allá de octubre de 2025? Claramente no, aunque muchos apostáramos por ello.