Ya puedes crear tus propios stickers con Microsoft Designer

Microsoft Designer es la aplicación de diseño basada en inteligencia artificial del gigante del software, una que te permite crear cualquier imagen a golpe de prompt y que, de hecho, funciona con el mismo motor (DALL-E 3) de Bing Image Creator, Copilot, etc. Y sí, ahora puedes usarla para crear tus propios stickers.

Microsoft Designer vio la luz a finales de 2022, pero lo hizo de manera muy limitada, solo para determinados usuarios. No fue hasta hace poco más de un año, sin embargo, cuando la aplicación abrió su periodo de pruebas a todos los usuarios de Microsoft. Y ahí sigue: en fase beta abierta, disponible eso sí para cualquiera con una cuenta de Microsoft.

La novedad ahora es, según publican en el blog de Microsoft 365 Insider, que Microsoft Designer ha añadido una nueva funcionalidad: la creación de stickers, estas imágenes que tan populares se han vuelto en aplicaciones de mensajería, redes sociales, etc. La traducción directa sería «pegatinas», pero lo cierto es que por su diseño y uso se acercan más a iconos, emoticonos o emoji, tanto monta.

Como stickers se les conoce comúnmente y así los llamamos. Ahora bien, lo que te puedes estar preguntando es en qué se diferencian los stickers de otra imagen generada con Microsoft Designer y la respuesta es: porque se trata de imágenes en formato PNG, con fondo transparente y de tamaño variable. Un ejemplo a continuación.

En este caso le he pedido a Microsoft Designer que me cree un «logo para un sitio de noticias de tecnología llamado MC al estilo de Fallout y con el rojo como color predominante» y de los resultados que me ha arrojado (dependiendo la imagen pueden ser uno, dos, tres o cuatro) te pongo la que más me ha gustado. Si te fijas, tiene detallitos mejorables, pero no está mal.

Como sucede con todo esto de la IA, todo es ir probando hasta dar con el prompt adecuado… y que la IA acierte, que esa es otra. Sea como fuere, Microsoft Designer te entenderá tanto si se lo dices en inglés, como si se lo dices en castellano, catalán… Vale la pena señalarlo, porque hasta hace un tiempo no era así, solo respondía en inglés.

Por lo demás, si no pagas tendrás los 15 créditos diarios habituales en Copilot / Bing Image Creator (15 intentos de creación), como tienes las mismas limitaciones a la hora de crear imágenes. Si te interesa probar a crear tus propios sticker-creator con Microsoft Designer, no entres por donde siempre: hazlo a través de la URL designer.microsoft.com/sticker-creator. Y no hay más.