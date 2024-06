iOS 18 permitirá bloquear el acceso a apps con Face ID

Presente en los smartphones de Apple desde la generación iPhone 10, Face ID es una de esas funciones que, sin ser una creación de Apple (la identificación biométrica mediante reconocimiento facial es muy anterior en el tiempo), sí que pasó a estar en primera línea y, por lo tanto, a ser adoptada por muchos fabricantes de dispositivos como sistema de seguridad para bloquear algunas funciones particularmente críticas, como el desbloqueo del dispositivo, la confirmación de pagos y demás.

Con la llegada de Face ID, y para ampliar su alcance, Apple puso a disposición de los desarrolladores todos los elementos necesarios para que pudieran incluir el nuevo sistema de identificación biométrica en sus apps, del mismo modo que ya había hecho anteriormente con Toutch ID. De este modo, rápidamente empezamos a ver como determinadas apps, especialmente las de determinados servicios (como por ejemplo la banca) ya nos permitían iniciar sesión simplemente apuntando con la cámara frontal a nuestro rostro.

Personalmente, como usuario primero de Touch ID y posteriormente de Face ID, siempre me ha gustado mucho el funcionamiento de los sistemas de identificación biométrica de los dispositivos de Apple. Es cierto, sí, que Face ID tuvo que enfrentar el problema de las mascarillas en 2020, aunque la reacción fue rápida y acertada. No obstante, desde hace mucho tiempo pienso que Apple podría rizar el rizo incluyendo ambos sistemas de identificación en iPhone, iPad, etcétera, como hace ya tiempo que hacen otros fabricantes. Una flexibilidad que he encontrado en los Google Pixel y que, personalmente, me parece de lo más acertada, pues cada sistema tiene sus limitaciones, pero poder utilizar uno u otro extiende muchísimo su alcance.

Sea como fuere, vuelvo a repetir que los sistemas de identificación biométrica de Apple me parecen excepcionalmente fiables y, por lo tanto, esto me parece una gran noticia. Y es que, según leemos en MacRumors, iOS 18 permitirá a los usuarios bloquear el acceso a las apps mediante Face ID. Obviamente esta novedad se hará pública en la WWDC 2024, aunque no está del todo claro si su anuncio se producirá durante la keynote inaugural, o si será mostrada más adelante en la convención.

Por el uso que hacen de las mismas cada usuario, una app que en un caso no necesita de protección alguna, en otro caso puede ser especialmente susceptible de ser «blindada», y eso es lo que hace tan interesante que, de manera adicional a los bloqueos establecidos por los desarrolladores de las apps, los usuarios de las mismas también puedan decidir si quieren impedir el acceso a las misma por parte de extraños. Si finalmente se confirma, no me extrañaría nada que sea otra de esas funciones que tardaran poco en saltar a los dispositivos de otros fabricantes. Y ojalá sea así.