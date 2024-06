Novedades de la semana en GeForce Now, ¡piratas a la vista!

NVIDIA continúa ampliando y mejorando el catálogo de juegos de GeForce Now, su conocido servicio de juego en la nube. Dicho servicio fue uno de los primeros en llegar al mercado, y logró triunfar donde otros fracasaron. El mejor ejemplo lo tenemos en Google Stadia, un proyecto muy ambicioso e interesante que, sin embargo, llegó al mercado acompañado de errores importantes.

Personalmente creo que el error más grave que cometió Google con Stadia, y que fue responsable en gran medida de su fracaso, fue obligar a los usuarios a comprar de nuevo los juegos que ya tuvieran. Con este servicio no era posible vincular las cuentas y los juegos que ya teníamos en plataformas como Steam, Good Old Games o Epic Games Store, teníamos que volver a pasar por caja, y obviamente esto no gustó a nadie.

GeForce Now te permite vincular tus cuentas, lo que significa que no tendrás que volver a comprar esos juegos que ya tienes. También cuenta con una modalidad totalmente gratuita que te permitirá probar el servicio sin coste, y sin ningún tipo de compromiso. Si en cualquier momento decides que quieres disfrutar de una experiencia superior, tanto por resolución como por tecnologías (trazado de rayos y DLSS) podrás mejorar tu cuenta con las modalidades de pago que hay disponibles.

Nuevos juegos que llegan a GeForce Now esta semana

Esta semana ha sido más discreta en cuanto a novedades, pero tenemos un juego que destaca especialmente, Sea of Thieves, uno de los mejores juegos de piratas que podemos disfrutar a día de hoy, y que encima está disponible en el PC Game Pass, lo que quiere decir que si estás suscrito a dicho servicio podrás jugarlo también sin problemas en GeForce Now.

A continuación te dejo la lista completa de los nuevos juegos que llegan a GeForce Now:

SunnySide (Nuevo lanzamiento en Steam , 14 de junio).

, 14 de junio). Disney Speedstorm ( Steam y Xbox , disponible en PC Game Pass).

y , disponible en PC Game Pass). Sea of Thieves ( Steam y Xbox , disponible en PC Game Pass).

y , disponible en PC Game Pass). Bodycam ( Steam ).

Esta semana también se ha lanzado el nuevo DLC Night Springs para Alan Wake 2, que utiliza trazado de rayos completo y soporta NVIDIA DLSS 3.5, las mismas tecnologías que estaban presentes en el juego base. Me he hecho con dicho DLC, y espero compartir con vosotros mis impresiones dentro de unos días, aunque os puedo adelantar ya mismo que tiene muy buena pinta.