Windows 12 obligará a actualizar millones de PC, ¿estás preparado?

Microsoft todavía no ha anunciado Windows 12, pero este nombre sigue sonando con fuerza y se perfila como el próximo sistema operativo del gigante de Redmond. Sabemos que su lanzamiento podría producirse a finales del año que viene, probablemente tras el final del ciclo de vida de Windows 10, que tendrá lugar en octubre de 2025.

También sabemos otras cosas de Windows 12, como por ejemplo que reforzará la apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial, que podría abrir la tercera fase de la IA en el mercado de consumo general y que tendrá unos requisitos claramente superiores a los que tuvo Windows 11 en su lanzamiento. Este incremento de requisitos será consecuencia directa de ese empuje creciente de la IA, y obligará a actualizar, o en su defecto a renovar, millones de PCs en todo el mundo.

Todavía no conocemos los requisitos definitivos de Windows 12, pero tenemos una referencia muy clara que nos sirve como punto de partida para hacernos una idea de lo que podemos esperar, y esta está en los requisitos oficiales del PC IA que dio Microsoft con la presentación de Copilot+. Dichos requisitos son claros, 16 GB de memoria y hardware especializado en IA con una potencia de 40 TOPs.

Más RAM y hardware especializado en IA para mover Windows 12

Microsoft recomienda una NPU porque es la manera más eficiente de mover una IA básica que solo requiera 40 TOPs, y porque para portátiles esta es la mejor opción en relación coste, potencia y consumo de batería. En PCs de escritorio a Microsoft debería darle igual cómo se consigan esos 40 TOPs, al menos en teoría, así que cualquier GPU actual con hardware especializado en IA cumpliría de sobra ese requisito.

Lo más lógico sería que los requisitos mínimos de Windows 12 partieran de una configuración de 16 GB de RAM y una NPU con 40 TOPs de potencia, o una solución de hardware equivalente y especializada en IA. Estos requisitos serían necesarios para poder disfrutar de las funciones de IA que traerá dicho sistema operativo.

No obstante debemos tener en cuenta que puede que el requisito a nivel de TOPs aumente, sobre todo si se integran nuevas funciones avanzadas potenciadas por inteligencia artificial, o si se utiliza Windows 12 para iniciar la siguiente fase de dicha tecnología, cosa que sinceramente me parece muy probable.

A día de hoy hay muchos PCs que todavía no terminan de cumplir con los requisitos de Windows 11, así que obvia decir que la cantidad de equipos que no cumplirían con esos posibles requisitos de Windows 12 es todavía mayor. Una parte se podrán actualizar sin demasiados problemas para cumplir con esos requisitos, pero otros no correrán la misma, bien porque no soporten hardware específico o porque no sea rentable actualizarlos.

Puede que Microsoft opte por relajar el tema de los requisitos en Windows 12 y que establezca dos niveles, uno para el sistema operativo básico sin IA avanzada, donde bastaría con tener 8 GB de RAM y no necesitaríamos hardware especializado en inteligencia artificial, y otro que permitiría disfrutar de funciones de IA donde sí que necesitaríamos como mínimo 16 GB de RAM y una NPU como mínimo. Esta última opción me parece la más sensata, ¿y a vosotros?

