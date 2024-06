Android hará más segura la instalación de APKs

En honor a la verdad, hay que reconocer que en sus inicios la seguridad en Android, principalmente en lo referido a la instalación de apps y a la admisión de las mismas en la tienda de aplicaciones (en aquellos tiempos Android Market, posteriormente Google Play), dejaba bastante que desear. Esto permitió la rápida llegada de muchas y muy legítimas apps, pero por el camino también se «coló» mucho malware, que hizo que la tienda no resultara excesivamente confiable para muchos usuarios.

Afortunadamente, esto ha cambiado de manera sustancial con el paso de los años. Es cierto que, aún a día de hoy, se cuelan apps maliciosas, pero no es menos cierto que para ellos los ciberdelincuentes tienen que recurrir o a técnicas mucho más complejas, si es que quieren publicarlas en Google Play, o bien a engañar a los usuarios con cualquier pretexto para que las descarguen e instalen desde otros repositorios que, claro, escapan del control de Google.

Pero, incluso en estos casos, Android se va dotando de más funciones que pretenden proteger a los usuarios del malware que pueda llegar a sus dispositivos por dichas vías. De este modo, entre las medidas de seguridad de la tienda y las del propio sistema operativo, recurrir a Google Play y a otras tiendas confiables es algo que podemos hacer con bastante tranquilidad, aunque nunca está de más revisar los permisos que solicita cada app, ya sabes.

Google to add an extra layer of protection when installing sketchy apps

A PIN or biometric authentication will now be required in certain cases.

Read – https://t.co/mamhafVsfq#Google #Android pic.twitter.com/KRgwbt2Rho

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) June 17, 2024