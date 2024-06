Lo he dicho en otras ocasiones, pero no tengo problema en repetirlo una vez más: Microsoft Edge me parece un buen navegador, creo que en los últimos años Microsoft ha hecho un gran trabajo, que luce aún más si tenemos en cuenta que hablamos de un navegador web que viene firmado por la misma tecnológica que, durante años, lo apostó todo en este campo por Internet Explorer. Y que su sucesor, el ahora llamado Edge Legacy, reproducía bastantes de los malos hábitos de su predecesor.

Todo cambió cuando, después de muchos años de una estrategia inadecuada, se dieron cuenta de que seguir apostando por su propio motor era un error y dieron el gran salto, adoptando Chromium. Con ese cambio, pudo dejar de dedicar recursos que empleaba en su motor, y ponerlos al servicio de mejorar las funciones del navegador, añadir otras nuevas y, en general, a convertir Microsoft Edge en una propuesta realmente solvente y con mucho para convencer a los usuarios a dar el salto.

El problema es que allá por 2008 Google se lanzó al mercado de los navegadores con Chrome, iniciando casi de inmediato un crecimiento que se reflejó de manera inversamente proporcional en los números de Internet Explorer, algo que también afectó considerablemente a Firefox. En el siguiente gráfico, si desactivas el resto de navegadores y solo dejas visibles Google Chrome, Internet Explorer y Mozilla Firefox, puedes comprobarlo

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

A día de hoy, y a la vista de estos datos, nos podemos hacer muchas preguntas y, personalmente, me quedo con una: ¿habría podido Microsoft revertir esa caída de haber cambiado de políticas? Es indudable que Google jugaba con varias bazas a su favor, pero en aquel momento el sistema operativo de Microsoft era el más empleado del mundo (posición que perdió al verse superado por Android en 2017), lo que también pudo haber jugado a su favor, tal y como ya lo había hecho en el pasado.

Sea como fuere, hubo un tiempo en el que Microsoft tuvo el navegador web más empleado del mundo, y con mucha diferencia con el segundo, y esto nos explica que su actual 5%, cuota media de Microsoft Edge, resulte tremendamente insatisfactoria en Redmond. Debe resultar una situación de lo más incómoda y, desde luego, es más que comprensible que pretendan recuperar, al menos, parte del esplendor de tiempos preterritos.

Lo que no es tan justificable es, en no pocos casos, el modo de hacerlo. No es la primera, ni la segunda, ni la… eso, no hace falta que siga, podemos emplear el inconcreto pero muy preciso «enésima» para contar que, de nuevo, Microsoft Edge vuelve a mostrar mensajes para que el usuario lo convierta en predeterminado. Según leemos en WindowsLatest, en esta ocasión han recurrido a una imagen tridimensional que, por su puesto, se muestra lo quiera el usuario o no.

Microsoft Edge atesora un tupido historial de mensajes intrusivos, tal y como recordábamos en marzo, a lo que se suma una «turra» similar a los usuarios de Windows 10 que, sea porque no pueden o porque no quieren, no han dado el salto a Windows 11. Y el problema, el gran problema, es que no parecen ser conscientes de que, lejos de atraer a más usuarios, lo que consiguen con estas acciones intrusivas es que lo que están provocando es un rechazo mayor a aquello que promocionan.

Como verás, en el titular de esta publicación he entrecomillado la palabra nunca, y lo he hecho por dos razones. La primera es que la vida me ha enseñado que, en bastantes casos, decir nunca es algo bastante osado. Y la segunda es que, en según que circunstancias, sí que podría llegar a plantearme convertir Microsoft Edge en mi navegador predeterminado. Pero no mientras que Microsoft no renuncie a la presión constante con este tipo de acciones.