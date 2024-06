Apple Intelligence: ¿bien o mal?

Ya ha pasado algo más de una semana desde que Apple Intelligence se cobrara gran parte del protagonismo de la keynote inaugural de la WWDC 2024, en la que también pudimos ver las principales novedades de las futuras versiones de sus sistemas operativos. Fue una presentación interesante, sin duda, pero que no nos pilló especialmente por sorpresa, pues era más que sabido que Apple iba a poner gran parte del foco sobre su apuesta en lo referido a la inteligencia artificial.

Como ya dije entonces, creo que Apple ha sabido ponerse al día, algo meritorio teniendo en cuenta que partía de una situación de bastante retraso con respecto a sus principales competidores, y que además han sabido encontrar la manera de darle su toque personal, para distinguirse de los mismos. Que estos elementos tengan mayor o menor importancia depende, claro, del criterio personal de cada uno. En el mío sí que considero que hacen que la propuesta de Apple Intelligence sea valiosa, pero entiendo que haya quienes consideren que no aporta nada.

Lo que resulta muy interesante, más allá del propio desarrollo tecnológico, es la reacción que ha suscitado el mismo, pues un rápido repaso a las publicaciones recientes dedicadas a Apple Intelligence nos muestra que el rango es, sencillamente, enorme. He podido leer desde que Apple ha reinventado la inteligencia artificial, hasta que Apple ha traicionado por completo su espíritu fundacional por sumarse a una moda pasajera. Y, claro, muchos posicionamientos entre ambos extremos, que desde luego encuentro bastante forzados.

Entre los más defensores de Apple Intelligence, excluyendo a aquellos para los que parece que la IA no existía hasta el lunes de la semana pasada, la argumentación más repetida tiene que ver con la privacidad. Como ya te contamos, las cargas de trabajo se distribuirán entre el propio dispositivo y la nube, pero estas últimas se llevarán a cabo en que han denominado Private Cloud Compute (computación privada en la nube), es decir, una instancia totalmente privada en uno de los servidores de la compañía.

Por otra parte, y como ya mencionaba anteriormente, también ponen el foco en que Apple Intelligence no reinventa nada, pero sí que le da un giro interesante a lo ya existente, mejorando integraciones y explorando funciones que todavía no se han desarrollado por completo en otras plataformas. Ya sabemos que el gran talento de Apple no consiste en inventar algo nuevo, sino en tomar lo existente y, tras pasarlo por sus departamentos de diseño y de ingeniería, reformularlo de una manera muy inteligente.

No todo es bueno, claro. Como decía he leído opiniones extremas del lado negativo pero, al igual que he hecho con sus reflejos en el otro lado, también las voy a obviar. Así, en el campo de lo razonable, la crítica más extendida es que Apple Intelligence deja atrás todos los modelos de iPhone existentes en la actualidad, con la única excepción del los iPhone 15 Pro y Pro Max. Cabía esperar que no todas las funciones llegaran a las generaciones anteriores, pero esta línea de corte tan excesiva me parece una falta de respeto a todas aquellas personas que han adquirido un iPhone en los últimos 2-3 años.

El argumento esgrimido por Apple para este corte, como podemos ver en este vídeo, es que solo el SoC Apple A17 Pro, de los que motorizan los iPhone, es capaz de procesar las cargas de trabajo locales con la rapidez necesaria. Sin embargo, una teoría bastante extendida (y que tiene bastante sentido), es que la limitación que lo impide no se encuentra en el SoC, sino en la cantidad de RAM presente en esos dispositivos.

Otra crítica bastante repetida tiene que ver con la integración de ChatGPT, que si bien no forma parte del núcleo de Apple Intelligence, sí que forma parte de la propuesta de Apple en relación con la inteligencia artificial. A este respecto hemos podido ver muchas reacciones, algunas tan… digamos propias del personaje, como la de Elon Musk, pero en este punto es importante recordar que el uso de ChatGPT en iOS es totalmente opcional.

En mi caso, reconozco estar de acuerdo tanto en los puntos positivos como en gran parte de los negativos, principalmente el de haber situado la línea de corte en los iPhone 15 Pro. Así, creo que Apple ha hecho un buen trabajo y, como dije entonces, que se ha puesto al día, aunque queda mucho trabajo por hacer. ¿Qué opinas tú?