Elon Musk amenaza con prohibir los dispositivos de Apple en sus empresas si integran ChatGPT

Pocas cosas le gustan más a Elon Musk que ser el centro de atención, sin embargo, hay que reconocer que a veces acierta a la hora de plantear ciertas cuestiones o situaciones, como cuando no fue capaz de usar Windows 11 debido a los obstáculos que pone el sistema para hacer uso de una cuenta en local. Sí, en su momento muchos se rieron de él, pero su queja fue y es legítima, y no solo por cuestiones de funcionalidad, sino también de privacidad.

Viendo que Elon Musk muestra cierta sensibilidad por la privacidad al menos de cara a la galería, el magnate ha amenazado con prohibir los dispositivos de Apple en sus empresas si al final estos incluyen integraciones con ChatGPT. Musk publicó su amenaza a través de su cuenta en X (antes Twitter) después de que Apple anunciara que está colaborando con OpenAI para integrar el conocido chatbot. Siendo más concretos, lo dicho por Elon Musk es lo siguiente: “Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable”.

Con el fin de mantenerse coherente con la imagen que muestra al público, Apple ha dicho que el usuario tendrá que confirmar previamente que desea utilizar ChatGPT, así que sobre el papel nos encontramos con una característica que será opt-in y no opt-out, y es que en caso de ser eso último estaríamos hablando de una imposición que posiblemente no guste a muchos usuarios y fans de la manzana mordida, que en no pocos casos buscan privacidad en la marca.

Sin embargo, y a pesar de que el uso de ChatGPT en los dispositivos de Apple será opcional y tendrá que ser activada por el usuario, Elon Musk prefiere que el chatbot funcione a través de una aplicación dedicada y que no forme parte del sistema operativo ni del asistente personal digital Siri. Eso es lo que ha quedado claro después de que el magnate dijera “entonces déjalo como una aplicación. Esto es una tontería (o una mierda)” como respuesta a un mensaje de Sam Pullara, director de tecnología en Sutter Hill Ventures. Y no contento con eso, Musk hasta ha replicado a Tim Cook, CEO de Apple, para decirle que “no quiero esto. O detenemos este espeluznante spyware o todos los dispositivos Apple serán prohibidos en las instalaciones de mis empresas”.

Elon Musk no parece ser muy entusiasta de integrar la inteligencia artificial a nivel del sistema operativo o en partes de este, ya que a finales del mes pasado planteó si no era hora de pasarse a Linux como respuesta a Recall o Recuerdos, la polémica característica que intenta nutrir la inteligencia artificial que usa Windows 11 mediante la realización de capturas de prácticamente cualquier cosa que haga el usuario con el sistema operativo. Lejos de ser un ataque de locura de Musk, la preocupación sobre el riesgo para la privacidad que supone Recall ha forzado a Microsoft a no activarlo por defecto.

Veremos si Elon Musk cumple con su amenaza, porque Apple parece decidida a seguir adelante con el uso de la inteligencia artificial en sus dispositivos. Más allá de la coherencia del magnate, no se puede negar que características como Recall y otras similares son atrocidades cuya prohibición por ley debe plantearse muy seriamente.