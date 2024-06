WWDC 2024: novedades de iOS 18, macOS 15 y más

Junto con el debut de Apple Intelligence, de la keynote inaugural de la WWDC 2024 también esperábamos, claro, la primera muestra oficial de lo que llegará de la mano de la próxima generación de los sistemas operativos de Apple. Y es que, más allá de la gran novedad de la temporada, este es el momento del año en el que Apple empieza a liberar información sobre las principales novedades que encontraremos unos meses después al actualizar los dispositivos (si es que es posible, claro).

Presentarlos unos meses antes tiene una razón de ser, que es fácilmente deducible dado el contexto en el que se realizan estos anuncios, y es que de este modo Apple da un periodo de alrededor de tres meses a los desarrolladores para que, de este modo, puedan tener listas las versiones actualizadas de sus desarrollos a la fecha de lanzamiento de la actualización del sistema operativo. Y es que, a poco que nos paremos a pensarlo, la experiencia de uso sería bastante peor si fuera necesario esperar meses desde la llegada de la actualización hasta que las apps empezaran a sacarle partido.

Así, tal y como ya nos confirmaron en la keynote inaugural de la WWDC 2024, las versiones beta para los desarrolladores ya están disponibles, con todas las API que se mostraron ayer (y que, en verdad, son unas cuantas). Es importante, eso sí, entender que no hablamos de una beta destinada a valorar el funcionamiento del sistema operativo, su estabilidad y posibles problemas, pues ese rol lo asumirán las betas públicas que empezarán a publicarse a partir de julio.

Las novedades que nos mostraron ayer son, al menos para el criterio de Cupertino, las más importantes que recibirán estas futuras versiones, pero no las únicas. Es posible que las betas nos vayan revelando más novedades y, casi con total probabilidad, también veremos más novedades de las actualizaciones que se irán publicando durante el año en el que serán la versión más actual. Aclarado esto, veamos ya las novedades anunciadas, con la excepción, eso sí, de watchOS 11, del que ya te hemos informado esta mañana.

iOS 18

iOS es, según los datos de StatCounter, el tercer sistema operativo más empleado en el mundo en la comparación de OS de cualquier tipo de plataforma. En los datos más recientes, de mayo de 2024, leemos que, con un 17,8%, se sitúa solo por detrás de Android que tiene un 43,86% y de Windows, que ocupa la segunda posición con un 27,97%. Estos datos nos permiten hacernos una idea bastante clara de la importancia del iPhone no ya en el mercado de los smartphones, sino en un nivel superior, que es el de los dispositivos de propósito general.

Esto nos explica, claro, que todos los anuncios relacionados con sus actualizaciones susciten tanto interés. Eso sí, por lo visto en la WWDC 2024, este año nos encontramos con una actualización de la que, si extraemos Apple Intelligence y Siri (de los que ya te hablamos en la publicación de ayer), nos quedamos con unas poca novedades interesantes, sin duda, pero que no hacen que iOS 18, por sí mismo (junto con las actualizaciones de las apps del sistema), sea especialmente destacable. Ahora bien, repito, el uso de la inteligencia artificial, que es en lo que Apple se ha concentrado estos últimos meses, sí que hace que se convierta en una actualización mayor.

Uno de los anuncios más interesantes, y que ya se había filtrado unos días antes, es que el tradicional «Llavero» de los sistemas operativos de Apple evoluciona para convertirse en la app Passwords, que como su propio nombre nos indica será un gestor de credenciales de acceso de múltiples tipos. Más concretamente, estos son los que señaló Apple en la presentación:

Claves de redes Wi-Fi.

Contraseñas de apps.

Credenciales de sitios web.

Códigos de verificación.

Contraseñas compartidas.

Accesos mediante Apple ID.

Passkeys.

Además, del mismo modo que ya hemos visto en otros gestores de contraseñas, Apple Passwords también realizará revisiones periódicas para comprobar si alguna de las credenciales que almacenamos en el gestor se ha visto comprometida en alguna filtración, de lo que nos alertará llegado el caso.

Hablamos de Apple Passwords en el apartado dedicado a iOS 18 por ser éste el primero de este artículo, pero en realidad esta app llegará a todos los dispositivos de Apple y, ojo a esto, también a Windows a través de la aplicación de iCloud para el sistema operativo de Microsoft. Un movimiento muy interesante por parte de Apple.

Otra novedad destacable tiene bastante que ver con la personalización del sistema operativo y, a cualquier persona que sea usuaria de Android, le costará no ver una inspiración en este caso. Y es que ayer vimos, en la WWDC 2024, que tanto la pantalla de inicio como el centro de control de iOS 18 serán más configurables que nunca. Estas son las novedades al respecto:

iOS 18 permitirá la ubicación de los iconos en cualquier lugar de la pantalla de inicio, por lo que será posible dejar espacios «en blanco», crear combinaciones más personalizadas de iconos y widgets, etcétera.

El centro de control permitirá añadir elementos de terceros, no como hasta ahora, que solo era posible emplazar elementos propios del sistema operativo.

Podremos crear esquemas de color que se aplicarán a todos los iconos de la pantalla de inicio, para contar con una experiencia visual más coherente.

Los accesos directo linterna y cámara, que se muestran en la pantalla de bloqueo, podrán ser cambiados por otras funciones.

En lo referido a la seguridad y la privacidad, nos encontramos con otro anuncio de lo más interesante, y que también se había filtrado hace unos días. Y es que, tal y como ya te adelantamos entonces, Apple ha anunciado en la WWDC 2024 que, con iOS 18, será posible bloquear con Face ID, Touch ID y clave, el acceso a las apps que deseemos. Adicionalmente, también será posible ocultar apps, que de este modo no se mostrarán en la pantalla de inicio, sino en una carpeta, cuyo contenido también permanecerá oculto, claro.

La app Mensajes también recibe unas cuantas novedades. En la misma nos encontramos con más opciones de reacciones (tapbacks) a los mensajes recibidos, opciones de formato de texto (negritas, cursivas, etcétera), efectos visuales en los textos y, algo largamente demandado, la posibilidad de programar mensajes para que se envíen a la hora prefijada. Además, para los usuarios de iPhones con conectividad satelital, podrán emplear la misma para enviar mensajes SMS, ampliando sustancialmente de este modo la utilidad de este tipo de conexión.

Mail también gana una nueva función, esperada desde hace tiempo por sus usuarios, y es que con la llegada de iOS 18 empezará a categorizar los mensajes recibidos, con el fin de distribuirlos en cuatro grandes grupos: Principal, Transacciones (compras y operaciones similares), Actualizaciones y Promociones. Este filtrado facilitará, por lo tanto, la búsqueda y revisión de mensajes de un tipo determinado.

Ahora bien, si hablamos de apps rediseñadas, la estrella de la WWDC 2024 ha sido, sin duda, Fotos. Y es que, además de las funciones de indexado basado en IA de las que te hablamos ayer, su interfaz también se ha rediseñado desde cero, en el mayor cambio que ha experimentado desde su creación. Así, desaparece la tradicional barra de menú que se ha mostrado hasta ahora en la parte inferior y, en su lugar, se adopta un diseño mucho más visual, cuyos elementos podremos personalizar, y que, personalmente, me parece bastante más atractivo.

Por último, iOS 18 llegará con un modo optimizado para jugar, que reduce la carga de tareas en segundo plano, y Tap to Cash permitirá realizar pagos entre contactos simplemente acercando los dos dispositivos.

macOS 15 Sequoia

Si iOS es el tercer sistema operativo más empleado del mundo, la cuarta posición de ese ranking global le corresponde a macOS, con un 17,80% según los mismos datos que mencioné al principio del apartado dedicado a iOS. Así, hablamos de otro sistema operativo muy relevante, lo que hace que sus actualizaciones también lo sean. Estas son las novedades que nos adelantaron en la WWDC 2024.

Lo primero que nos han contado, y que ya has podido ver en el título de este apartado, es el nombre con el que denominará esta versión de macOS, Sequoia. Con este nombre, Apple abandona la nomenclatura basada en localizaciones icónicas de California que arrancó en 2013 con Mavericks, y que a su vez le dio el relevo a la anterior (mi favorita, lo reconozco) basada en nombres de grandes felinos.

Pero entremos ya en harina para hablar de novedades, y lo mejor es hacerlo con la que, personalmente, me parece que es la más destacable, y que además relaciona a macOS con iOS. Hablo de Continuity, la función del ecosistema de Apple que permite iniciar tareas en un dispositivo y transferirlas automáticamente a otro cuando lo deseemos. El ejemplo de uso más claro es iniciar una tarea en el móvil y, a partir de determinado momento, trasladarla al ordenador.

Pues bien, de manera directamente relacionada con Continuity, Apple ha aprovechado la WWDC 2024 para presentar iPhone Mirroring, una nueva función que nos permite obtener un control completo del smartphone desde el ordenador. Además, también facilita la transferencia de activos entre ambos dispositivos a base de click y arrastre de ratón, haciendo por lo tanto que la interacción entre dispositivos resulte, con mucha diferencia, mucho más cómoda de lo que lo ha sido nunca.

En este punto, claro, es bastante probable que te estés preguntando qué ocurre con el teléfono cuando estás utilizando iPhone Mirroring para emplearlo desde el ordenador, especialmente si en ese momento no lo tienes a la vista. La respuesta a esa duda se encuentra, en realidad, en la imagen que puedes ver sobre el párrafo anterior, en la que se muestra la pantalla de inicio del dispositivo en el escritorio de macOS, y a la derecha el iPhone conectado, en el que se muestra la pantalla de bloqueo (en este caso el modo «En reposo»). Así, nada en la pantalla del teléfono indicará que se está empleando remotamente.

Además, gracias a esta integración muy mejorada entre macOS e iOS, los usuarios que lo deseen también podrán configurar el sistema operativo de sus ordenadores para ver, en los mismos, las notificaciones recibidas en el iPhone y, claro, reaccionar a las mismas. Esto, poder aglutinar todas las notificaciones en el ordenador cuando estamos trabajando con el mismo, sin duda puede reducir muchas distracciones de las que se producen, habitualmente, cuando estamos sentados frente al PC pero revisando continuamente el móvil.

De los creadores de Exposé, posteriormente Mission Control, llega con macOS 15 un nuevo sistema de gestión de ventanas, que facilitará la composición de esquemas visuales que nos permitan mostrar dos o más ventanas, ajustándolas a al espacio disponible y a nuestras preferencias. A falta de probarlo en funcionamiento, parece una respuesta de Apple a Snap Layouts de Windows 11.

Aunque Apple lleva décadas mostrando interés por los juegos, fue primero con la llegada de Apple Silicon, y más recientemente con el debut de varias soluciones técnicas para portar juegos de Windows que vieron la luz el año pasado, que la plataforma ha crecido sustancialmente en lo referido a posibilidades soportadas oficialmente para jugar. Un movimiento muy inteligente, pero también esperado, pues una de las críticas más comunes a los ordenadores de Apple es que, pese a ofrecer un gran rendimiento, nunca han destacado a la hora de jugar.

Así, en esta WWDC 2024 nos han hablado de algunas novedades dirigidas especialmente a los desarrolladores, que permitirán facilitar aún más tanto el desarrollo nativo para dispositivos de Apple, como la portación de desarrollos creados inicialmente para Windows. Esto, claro, se traduce en que veremos llegar más juegos a macOS. Sin duda, algo a celebrar.

iPadOS 18

Gran parte de las novedades de iOS que hemos visto anteriormente, incluidas las que se circunscriben a apps, se aplican también a iPadOS 18, entre ellas todas las de personalización del sistema operativo. Así, para no repetirme, aquí veremos las que fueron anunciadas especialmente para el sistema operativo de las tablets de Apple.

La primera novedad, aunque entiendo que esto sorprenderá muchísimo a las personas que no son usuarias de iPad, es que, POR FIN (sí, en mayúsculas, y no lo pongo entre admiraciones para no parecer exagerado) el sistema operativo tendrá una app nativa de calculadora. Ha sido esta, durante todos los años de vida de iPad, una carencia incomprensible, pues en iOS sí que se ha contado con calculadora desde sus inicios. Así, durante este tiempo lo de la calculadora en iPadOS se ha convertido en un auténtico meme entre sus usuarios.

La buena noticia es, como puedes ver en la imagen superior, que la calculadora llega tarde pero al menos llega bien, con un rediseño sobre la versión de iOS que permite sacarle partido al mayor tamaño de la pantalla. Y es que, como puedes comprobar, en este caso hay espacio más que suficiente para mostrar muchos más controles y operadores, a los que además se suma una barra en el lateral derecho en el que podremos consultar el historial de operaciones que hemos llevado a cabo, por si necesitamos recuperar algún dato de los mismos.

Ahora bien, lo más interesante en relación con las matemáticas que nos mostraron ayer en la WWDC 2024 es, sin duda, Math Notes, una función que, eso sí, depende el uso de un Apple Pencil. Con esta nueva función, podremos transcribir datos numéricos, operadores, fórmulas y demás, y el sistema resolverá automáticamente todas las operaciones presentes en dichas notas. En la imagen bajo este párrafo puedes ver varios ejemplos de operaciones (anotadas en blanco) que han sido resueltas automáticamente por esta función (mostradas en color naranja):

Otras novedades interesantes son:

Notas : la aplicación Notas se ha actualizado con nuevas herramientas de escritura a mano alzada diseñadas para el Apple Pencil.

: la aplicación Notas se ha actualizado con nuevas herramientas de escritura a mano alzada diseñadas para el Apple Pencil. SharePlay: Se han añadido nuevas funciones a SharePlay para que compartir pantalla sea más ágil e intuitivo. Los usuarios podrán dibujar en la pantalla mientras comparten y controlar otro dispositivo de forma remota para ofrecer asistencia directa.

visionOS 2

El benjamín de los sistemas operativos de Google también estuvo presente en la WWDC 2024, si bien es cierto que, por su alcance, es probablemente el que menos interés ha suscitado, pese a que en esta renovación trae alguna novedad interesante. Eso sí, la noticia más sonada al respecto de Apple Vision Pro no tiene que ver con las novedades de su OS, sino con los esperados planes de Apple para acelerar su expansión internacional, te lo contamos un poco más adelante.

La primera novedad de visionOS 2 que nos mostraron es una función con la que podremos convertir las imágenes que vemos en el dispositivo en imágenes espaciales, sacando así más partido al modo único de visualización que ofrece el visor de Apple.

dicionalmente, y también relacionado con las imágenes, SharePlay permitirá ver pases de fotos con otra persona a distancia utilizando la aplicación Personas.

Apple también anunció la llegada de nuevos gestos para controlar el visor. Concretamente, con movimientos de las manos, ahora podremos abrir la pantalla de inicio, ver la hora y el nivel de carga de la batería, acceder al Centro de control y a las notificaciones.

Pantalla ampliada del Mac: Se ha mejorado para cubrir un campo de visión más amplio, equivalente a dos monitores 4K curvos en paralelo, proporcionando de este modo una experiencia mucho más inmersiva.

El modo viaje, disponible inicialmente para desplazamientos en avión, suma ahora también los viajes en tren. Así, al escogerlo, se desactivarán y reajustarán algunos sensores para que el funcionamiento del dispositivo no se vea afectado por el movimiento.

A la compatibilidad ya presente con teclados externos, se suma ahora también la posibilidad de emplear ratones.

Modo invitado mejorado: los usuarios invitados podrán guardar sus datos de ojos y manos durante 30 días.

Apple TV ofrecerá compatibilidad con multivista, permitiendo hasta cinco transmisiones simultáneas.

Mindfullnes suma la función «Sigue tu respiración» que hace que se reproduzcan animaciones visuales y sonidos que responden a la respiración del usuario, para una experiencia más inmersivas.

Ahora bien, como decía al inicio, probablemente lo más relevante no sean las nuevas funciones de visionOS 2, sino los planes de expansión internacional de Apple Vision Pro. Y es que, cerrando el segmento de la keynote de WWDC 2024 dedicado al visor, Tim Cook confirmó la llegada del mismo a ocho nuevos mercados durante las próximas semanas. Son los siguientes:

28 de junio

China

Japón

Singapur

15 de julio

Alemania

Australia

Canada

Francia

Reino Unido

