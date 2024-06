Motorola presentó hace unos meses sus nuevas propuestas de auriculares TWS, los Motorola Moto Buds y los Moto Buds+, estos últimos en colaboración con Bose y los que hemos tenido la oportunidad de probar. Os contamos un poco más sobre ellos.

Especificaciones Motorola Moto Buds+

Batería Hasta 8 horas de reproducción (ANC desactivada) | Hasta 38 horas de reproducción con la batería de la funda Carga rápida 10 minutos de carga para un máximo de 3 horas de reproducción (ANC desactivada) Tiempo de carga de la funda 60 minutos (con cable), 110 minutos (inalámbrico) Altavoces Controladores dinámicos duales (woofer de 11 mm + tweeter de 6 mm) * 2 Micrófonos Sistema de micrófono triple * 2 + ENC Tecnología de sonido Dolby Atmos®, Dolby Head Tracking™ ANC Reducción activa de ruido hasta 46 dB

Los auriculares Moto Buds+ son unos auriculares diseñados para ofrecer una experiencia de audio superior, combinando tecnología avanzada de cancelación activa de ruido, calidad de sonido de alta resolución, y una integración perfecta con el ecosistema de Motorola (un arma de doble filo).

Uno de los aspectos más destacados de los Moto Buds+ y que llaman la atención nada más abrir la caja es su diseño cuidado y elegante. Cuentan con un acabado cromado que tiene la ventaja de no dejar marcas, ni siquiera de huellas, lo que es de agradecer. Están disponibles en dos colores, Forest Grey y Beach Sand, una elección que se siente premeditada para diferenciar que se trata del hermano mayor dentro de sus auriculares y que han seleccionado unos colores más “premium” para diferenciarlos de los Buds. Personalmente, echo en falta algún color más alegre viendo que hay otros disponibles en el hermano menor, y es que la calidad del dispositivo no tiene que estar reñida con el color. Pero esto es un detalle de lo más nimio y personal.

Dejando a un lado el diseño, es importante señalar la practicidad de los Moto Buds+ en el uso diario, y es que la ergonomía es uno de sus puntos fuerte. Están diseñados para ser súper ergonómicos, garantizando un ajuste cómodo y seguro, lo que es esencial para largas sesiones de uso. En mi caso, es relativamente habitual que durante largas sesiones de uso de este tipo de auriculares me resulten molestos e incluso acaben dándome dolor de cabeza por la presión en el oído, pero este no es el caso. Puedo decir que son unos de los auriculares más cómodos y ligeros que he usado nunca.

Calidad de Sonido

Pero vamos a lo realmente importante en unos auriculares, el sonido. La colaboración con Bose se refleja claramente en la calidad de sonido de los Moto Buds+. Están equipados con drivers dinámicos duales y tecnología de audio de alta resolución, lo que se traduce en un sonido nítido con bajos profundos u una amplia gama dinámica.

Además, los Moto Buds+ son compatibles con Dolby Atmos y Dolby Head Tracking, lo que permite una experiencia de sonido multidimensional. Esta tecnología de seguimiento de cabeza de Dolby recalibra el sonido según el movimiento de la cabeza, proporcionando una experiencia de audio más natural e inmersiva. Sin embargo, aquí viene uno de esos peros que comentábamos con respecto al ecosistema multimedia, y es que la función Dolby Head Tracking solo está disponible para móviles Motorola, así que, en mi caso, me quedo con las ganas de disfrutarla.

La tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) es otro punto fuerte de los Moto Buds+. Podemos elegir entre diferentes modos de cancelación de ruido, incluyendo un modo adaptativo que ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido según el entorno. De este modo podemos disfrutar de una experiencia auditiva óptima sin importar el entorno en el que nos encontremos, ya sea en un medio de transporte ruidoso, una oficina, etc. También cuentan con un modo de transparencia que permite escuchar más del sonido ambiental mientras aísla de ruidos dañinos. Esta característica es especialmente útil para un contexto en el que no puedes aislarte tanto, como caminar por la ciudad. A efectos prácticos,

Con la aplicación Moto Buds, disponible para cualquier dispositivo Android, los usuarios pueden personalizar fácilmente los controles, ajustar la configuración de cancelación de ruido y, por supuesto, ecualizar el sonido según lo que estés escuchando en ese momento o tus gustos personales.

En términos de autonomía, los Moto Buds+ ofrecen hasta 8 horas de reproducción con una sola carga con la ANC desconectada, y el estuche de carga proporciona hasta 38 horas adicionales. Además, soportan carga inalámbrica, eliminando la necesidad de cables y facilitando el proceso de recarga, pudiendo incluso cargarlos con nuestro propio teléfono (si es que cuenta con esa característica). La duración de carga dependerá de la opción elegida. Para la tradicional carga con cable USB-C, necesitaremos aproximadamente una hora para conseguir una carga completa, tiempo que prácticamente se duplicará si optamos por la carga inalámbrica.

El diseño de los Moto Buds+ no solo es atractivo, como comentábamos al principio, sino también práctico, ligero y resistente. Cuenta con protección IP54, lo que garantiza resistencia a salpicaduras como sudor o lluvia, lo que los hace adecuados para actividades al aire libre y situaciones donde pueden estar expuestos a agua ligera.

Conclusiones

Los Moto Buds+ son unos auriculares TWS que destacan por su diseño cuidado, comodidad, ergonomía y una gran calidad de sonido. La colaboración con Bose y la integración de tecnologías avanzadas como Dolby Atmos proporcionan una experiencia de audio superior y personalizada. La cancelación activa de ruido funciona a la perfección y, además, cuentan con extras como la carga inalámbrica, que siempre da un plus.

No obstante, su precio de 149 euros puede ser un obstáculo para algunos, especialmente cuando existen alternativas más económicas y de especificaciones comparables en el competitivo mercado de los auriculares TWS. Además, la dependencia de ciertas funciones avanzadas, como el Dolby Head Tracking, de un dispositivo Motorola compatible puede limitar su atractivo para los usuarios de otras marcas. Ya depende de cada usuario juzgar sus prioridades.

Pese a esto, creo que se trata de unos auriculares realmente buenos, cómodos como ningunos que recuerde, con una calidad de sonido y una cancelación de ruido destacables, y con un diseño tanto del auricular en sí como del estuche muy cuidado y resistente. Son, sin duda, una opción a tener en cuenta.

Los Motorola Moto Buds+ están disponibles en dos colores (Forest Grey y Beach Sand) por un precio de 149€ en la web de Motorola y en canales minoristas como Amazon.