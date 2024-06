Jabra Elite 10 Gen 2, análisis: más que una notable cancelación activa de ruido

Jabra ha mejorado en muy poco tiempo, menos de un año, los excelentes auriculares Elite 10 que tuvimos la oportunidad de analizar hace siete meses y que nos dejaron una impresión muy positiva. En los Elite 10 Gen 2, que se han presentado a la vez que los Elite 8 Gen 2, Jabra incluye un nuevo estuche inteligente con Bluetooth LE Audio, mejoras en la percepción del sonido exterior cuando se está al aire libre y cancelación activa de ruido (ANC, Active Noise Cancellation) mejorada en frecuencias medias y bajas, así como otras características muy interesantes que veremos en este análisis

Especificaciones de los auriculares Jabra Elite 10 Gen 2



Cancelación activa de ruido Sí. Jabra Advanced ANC. También con ANC en llamadas Ajuste automático de volumen

Sí Número de micrófonos

6 Sonido espacial

Sí. Dolby Atmos con Dolby Head Tracking Natural HearThrough

Sí Códecs de audio compatibles

AAC, SBC Software Jabra Sound+ Asistente de voz activado

Siri y Google Assistant EarGels Hechos con silicona y en tamaño pequeño, mediano, grande y extragrande Conectividad Bluetooth 5.3 Batería Tiempo total de música (auriculares y carcasa de carga): hasta 36 horas. Tiempo de música (auriculares): hasta 8 horas. Tiempo de música con ANC (auriculares): hasta 6 horas. Carga inalámbrica. Tiempo de carga: hasta 3 horas. Carga rápida: 5 minutos dan para 1 hora. Clasificación IP

IP57 Dimensiones del estuche de carga 24,4 mm x 46,9 mm x 65,4 mm Peso auriculares (cada uno)

5,5 gramos Peso del estuche de carga

46,6 gramos Colores Negro titanio, negro brillante, cacao, mezclilla y blanco suave Contenido de la caja

Auriculares, carcasa de carga, cable USB-C a USB-C/conector jack de 3,5 mm y 4 tamaños de EarGels Precio 279,99 euros

Resistencia y comodidad

Los auriculares Elite 10 Gen 2 están disponibles en cinco colores: blanco suave (el color de la unidad analizada, el que podéis ver en las imágenes), mezclilla (azul índigo propio de una tela denim), cacao, negro titanio y negro brillante.

El diseño de los auriculares es semiabierto, con las almohadillas EarGels de silicona y forma ovalada que además de tener un revestimiento suave, son bastante cómodas si das con las que más se adaptan a tu canal auditivo. En la caja de los Jabra Elite 10 Gen 2 encuentras cuatro tamaños de EarGels: el mediano, que es el que viene ya con los auriculares, y tres tamaños más (pequeño, grande y extragrande) en un blíster como el que podéis ver en la imagen de arriba.

Puede parecer una tontería, pero es importante dar con las almohadillas adecuadas porque en un primer momento estuve probando los Elite 10 Gen 2 con las medianas y todo iba bastante bien, pero no llegaba a convencerme la sujeción. Tras cambiar a EarGels pequeñas, más adecuadas para mi canal auditivo, la experiencia mejoró muchísimo y ya no tuve la sensación de que los auriculares se me podían caer al hacer movimientos bruscos.

Los Elite 10 Gen 2 (los auriculares, no su estuche) cuentan con una clasificación IP57, lo que significa que son resistentes al polvo y al agua, más que suficiente para salir a correr con ellos o realizar actividades en un gimnasio. Si buscas un grado más de resistencia, tendrías que plantearte la opción de los Jabra Elite 8 Gen 2, que han sido probados para cumplir con los estándares del ejército de los Estados Unidos (MIL-STD-810H) y cuentan con la clasificación IP68, con la que podrías realizar deportes acuáticos tipo kayak, pero nunca nadar o bucear con ellos.

Elite 10 Gen 2 y su estuche inteligente

Los Elite 10 Gen 2 ofrecen un sonido espacial optimizado con Dolby Head Tracking (que ayuda a experimentar el audio de una manera más realista gracias a unos sensores inteligentes de seguimiento del movimiento que determinan la posición de los auriculares y el dispositivo emparejado, recalibrándolo cuando giras la cabeza para que el audio suene lo más natural posible) para que la experiencia Dolby Atmos sea más inmersiva y realista. La realidad es que la calidad del sonido es equilibrada y detallada, con una claridad impresionante en todas las frecuencias.

Una de las novedades que caracteriza a esta segunda generación de los Elite 10 de Jabra es su estuche inteligente con Bluetooth LE Audio. Como podéis ver en la primera imagen que hay debajo de la tabla de especificaciones, junto a los auriculares hay un cable USB-C que además tiene un jack de 3,5 mm. Simplemente tendremos que conectar el estuche al sistema de entretenimiento de un avión, la cinta de correr de un gimnasio o la televisión de casa para que el estuche transmita el audio a los auriculares y poder disfrutar así del sonido espacial.

Cancelación activa de ruido

La cancelación activa de ruido (ANC) de Jabra ha sido significativamente mejorada en los Elite 10 Gen 2. Esta tecnología avanzada ahora puede bloquear hasta el doble de ruido en comparación con la generación anterior, enfocándose especialmente en las frecuencias medias y bajas. Los auriculares utilizan algoritmos de cancelación activa de ruido adaptativa para maximizar el efecto en diversos escenarios, desde el ruido de los aviones hasta el bullicio del gimnasio.

Los auriculares Elite 10 Gen 2 también han mejorado en el ámbito de las llamadas, gracias a la tecnología de seis micrófonos y algoritmos avanzados de reducción de ruido impulsados por IA. Estos micrófonos distinguen eficazmente el ruido de fondo de la voz hablada, asegurando que cada llamada sea clara y sin interrupciones. Los algoritmos de reducción de ruido se activan automáticamente, proporcionando una mayor claridad en la voz.

Conclusiones

Los auriculares Jabra Elite 10 Gen 2 son una opción destacable para cualquier persona que busque una combinación de durabilidad, comodidad, rendimiento y una duración muy destacable de su batería. Con avances significativos en la cancelación activa de ruido, su nuevo estuche de carga, sonido espacial mejorado y una experiencia de llamada más clara, estos auriculares son una inversión rentable. Además, no podemos olvidar la tecnología Natural HearThrough, que permite escuchar sonidos del entorno de manera más clara y natural, con una notable reducción del ruido del viento.