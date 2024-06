¿YouTube Premium más barato por VPN? Se acabó el chollo

La idea de suscribirse a YouTube Premium se suele cruzar, de manera habitual, por la cabeza de la inmensa mayoría de los usuarios del servicio en su versión estándar, es decir, la gratuita. Google busca, permanentemente, maneras de hacer más atractivo el servicio y, por lo tanto, atraer a más suscriptores. Sin embargo, no nos engañemos, la principal razón para hacerlo, al menos inicialmente, es poder despedirse de las inserciones publicitarias en los vídeos.

Esto se ha incrementado sustancialmente en los últimos tiempos y, claro, la razón no es otra que los esfuerzos llevados a cabo por la plataforma para impedir que los usuarios puedan saltarse los anuncios con bloqueadores de publicidad. De hecho, solo en las últimas semanas hemos sabido tanto de acciones tomadas por el servicio por emplear estas herramientas y, aún más recientemente, que están trabajando para hacer que la inserción de los anuncios se produzca directamente a nivel de servidor, lo que hará muchísimo más difícil eludirlos con las herramientas habituales.

Ahora bien, la picaresca no tiene límite, de modo que si ya no es posible saltarse los anuncios sin pagar por YouTube Premium, entonces toca dar el siguiente paso que, para muchos usuarios, ha sido emplear un servicio de VPN para contratarlo desde otro país, uno que tenga una tarifa mucho más baja. Esto no es algo nuevo, lo hemos visto durante muchos años en otros servicios y también en tiendas digitales, con especial profusión en Steam, donde durante años la tienda argentina ha sido el lugar perfecto para comprar mucho, mucho más barato.

Parece, sin embargo, que en Google se han dado cuenta del truco y que ya están actuando en consecuencia. Así, según vemos en Reddit, Google ha empezado a cancelar suscripciones a YouTube Premium contratadas a través de una VPN. La tecnológica está teniendo la cortesía, eso sí, de permitir que sigan disfrutando del servicio hasta que concluya la suscripción vigente, pero ésta ya no se renovará automáticamente como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Entre los países empleados por estas personas para contratar YouTube Premium encontramos, por ejemplo, Turquía y Ucrania (Turquía es otro de esos «destinos digitales» para realizar compras y contratar suscripciones digitales más económicas), lo que hace bastante probable que Google haya puesto el ojo en las suscripciones contratadas en dichos países, y que las haya cruzado con los datos de uso, medios de pago y otras informaciones que pueden ser de ayuda para detectar el uso de esta técnica.