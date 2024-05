Usuarios reportan represalias de YouTube por usar bloqueadores de publicidad

Que YouTube le ha declarado la guerra a los bloqueadores de anuncios es algo conocido. La plataforma de vídeo, que disfruta de una cómoda posición de dominio dentro de su segmento, no ha dudado en tomar “medidas enérgicas” como la expulsión como desarrollador de cualquier aplicación que utilice su API con el fin de bloquear la publicidad. La subsidiaria de Alphabet dice que esto es para proteger a los creadores de contenidos, pero ya podría ella dar ejemplo y empezar a cuidarlos mejor.

Como YouTube va en serio con esto de ir contra los bloqueadores de anuncios, en las últimas horas han aparecido reportes de usuarios por las redes diciendo que, cuando ven un vídeo con el bloqueador activado, este se salta para ir directamente al final, haciendo que no se pueda visualizar el contenido. Al parecer esta es una medida que ha empezado a aplicarse a aquellos que emplean un bloqueador de publicidad de manera intensiva.

Saltarse la visualización del contenido para ir directamente al final parece que no es la única medida tomada por YouTube, ya que otros reportan que los vídeos no tienen audio y este no se reproduce hasta que inhabilitan el bloqueador de anuncios. Aquí posiblemente la plataforma se esté aprovechando de esos usuarios que tienden a reproducir contenidos de fondo como si estuviesen escuchando un podcast, y es que hay muchos canales que son podcasts o hacen pseudopodcasting.

La presunta medida tomada por YouTube estaría afectando solamente a los usuarios de Adblock y Adblock Plus, mientras que los de uBlock Origin se estarían librando. Diversos usuarios reportaron el pasado mes de enero que la plataforma funcionaba de forma lenta y aquello tuvo su origen en la versión 5.17.0 de Adblock, la cual provocó un conflicto que mermaba el rendimiento. Aquello, al menos según la información disponible, no fue culpa de YouTube, sino de los desarrolladores del complemento, pero la toma de medidas drásticas por parte de la plataforma de vídeos no sorprendería a nadie, más viendo la posición que tiene dentro de su sector.

Además de la presunta protección de los creadores de contenido, está claro que la cruzada de YouTube contra los bloqueadores de publicidad tiene como intención adicional la promoción de su suscripción de pago, YouTube Premium, que por 11,99 euros mensuales permite disfrutar de una experiencia sin anuncios y sin conexión, con la posibilidad de reproducir en segundo plano.

Veremos si YouTube confirma la veracidad de las medidas que los usuarios están reportando a través de redes como Reddit, cosa en la que no habría que depositar muchas esperanzas viendo su clara posición de dominio dentro de su segmento.