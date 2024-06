YouTube pretende poner anuncios a nivel del servidor para dificultarle la tarea a los bloqueadores

Que YouTube se la tiene jurada a los bloqueadores de publicidad es algo que ni se molesta en esconder a estas alturas, más viendo que el pasado mes de abril anunció medidas contra estos. La plataforma de vídeos ha llegado a hacer presuntamente que los usuarios que tengan activo el bloqueador de publicidad no puedan ver o disfrutar los vídeos, haciendo que estos salten directamente al final o que su audio no se escuche para fastidiar a aquellos que los ponen de fondo.

A pesar de que YouTube está poniendo empeño en su misión de acabar con los bloqueadores de publicidad, la realidad es que los resultados que ha obtenido hasta ahora no han sido del todo satisfactorios, ya que las medidas que ha aplicado parece haber afectado a los usuarios de bloqueadores como Adblock y Adblock Plus, pero no a los de uBlock Origin, que es posiblemente la solución más utilizada dentro de su segmento. Por otro lado, los usuarios disponen de otros medios para terminar haciendo lo mismo por otras vías.

Como es de esperar, los resultados no del todo satisfactorios no van a desanimar a YouTube, sino todo lo contrario. Según SponsorBlock, un complemento que permite bloquear los segmentos patrocinados en los vídeos publicados en la plataforma de Google, la compañía está trabajando en un mecanismo de inyección de anuncios desde el lado del servidor, lo que daría como resultado que estos estarían dentro de los propios vídeos y en teoría serían más difíciles de bloquear.

SponsorBlock ha publicado unas preguntas frecuentes (FAQ) en las que explica en qué consiste el nuevo experimento de YouTube y cómo pretende combatirlo. Para ello ha expuesto que “si YouTube muestra alguna interfaz de usuario, como un enlace en el que se puede hacer clic, eso significa que debe saber la duración del anuncio. SponsorBlock también pudo encontrar estos datos. También existe la función para hacer clic en una marca de tiempo en un comentario que necesitaría saber la duración del anuncio, por lo que debería poder encontrarse en algún lugar, aunque podría ser un poco difícil”.

En lo que respecta a la situación actual, los responsables del complemento explican que “la transmisión de vídeo en línea hoy en día utiliza una ‘lista de reproducción’ de fragmentos de vídeo. Estos fragmentos son vídeos renderizados por separado, por lo que se pueden intercambiar o conectar fácilmente. Esto también significa que un bloqueador de anuncios podría ignorar fragmentos específicos si sabe cuáles ignorar”. A nivel de bloqueadores no ha dudado en mencionar al uso de uBlock Origin sobre Firefox, ya que Mozilla decidió no tragar con las partes más polémicas de Manifest V3 y a que Manifesft V2 llegó a su fin.

En resumidas cuentas, SponsorBlock no ve imposible bloquear los anuncios desde el lado del servidor de YouTube debido a que se puede detectar donde están colocados, pero veremos si al final los bloqueadores consiguen adelantarse a la subsidiaria de Alphabet y hacer que sus planes de acabar con los bloqueadores de publicidad terminen dando, una vez más, resultados tirando a pobres.

En lo que respecta a ver vídeos sin publicidad de manera legítima en YouTube, la solución es la de siempre: suscribirse a su plan Premium. Sin embargo, el precio de 11,99 euros mensuales de dicho plan de suscripción es elevado para muchos, así que a la plataforma posiblemente le convenga poner a disposición más planes con un enfoque más modular, para que así el usuario solo pague por aquello que realmente le interesa.

Imagen de portada generada con inteligencia artificial.