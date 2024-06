Spotify añade un nuevo nivel de suscripción en EEUU

Tras muchos años (todos los de su historia, en realidad) con un único nivel de suscripción, Spotify está llevando a cabo algunos cambios estos últimos tiempos y, si finalmente esta vez se confirman los rumores y las filtraciones, todo apunta a que habrá más novedades en este sentido de aquí a final de año. Obviamente, y esto lo tendrán bastante claro quienes me leen de manera frecuente, no pongo la mano en el fuego por ello pero, llegado el momento, me alegrará confirmar que podía haber sido un poco más optimista.

Todos estos movimientos empiezan en septiembre de 2022, cuando Spotify empieza a ofrecer acceso a audiolibros, pero no los incluye en la suscripción premium, sino que deben ser adquiridos de manera independiente. Sin embargo, poco más de un año después, la decana del streaming realiza un cambio muy interesante en este sentido, y es que pasa a incluir los audiolibros en las suscripciones premium, pero con un máximo de 15 horas de escucha por mes. Eso sí, de momento esta función solo ha llegado a unos pocos mercados, entre ellos el estadounidense.

El siguiente movimiento se produjo en marzo de este año, cuando Spotify empezó a ofrecer (también solo en Estados Unidos) una suscripción específica para audiolibros, con un precio de 9,99 dólares mensuales, y hace solo unas semanas (seguimos hablando de EEUU) se produjo una subida de precio de las suscripciones premium, que pasaron de 10,99 dólares a 11,99 dólares. De este modo, su precio al otro lado del charco pasa a ser un euro mensual más caro que el de su némesis, Apple Music.

Parece, sin embargo, que este cambio no ha debido gustar demasiado a sus usuarios pues, según leemos en TechCrunch, ahora Spotify ha creado un nuevo nivel de suscripción, denominado «básico», y que por 10,99 euros mensuales ofrece acceso a todo el catálogo de música, pero no a las 15 horas mensuales de audiolibros. Es decir, lo que había incluido siempre el plan premium, hasta que se añadió el acceso a los audiolibros con la limitación de horas anteriormente mencionadas.

Todo esto, claro, con el mar de fondo del plan con calidad Hi-Fi, supuestamente denominado Supremium, que de nuevo apunta a debutar de aquí a finales de año (como ya ocurrió el año pasado), y que además incluirá más horas mensuales de acceso a audiolibros. y cuyo precio se espera que se sitúe, según fuentes, entre los 16,99 y los 18,99 dólares mensuales.

Sigo teniendo dudas, como expresaba hace unos días, tanto con el lanzamiento de Supremium como sobre el interés que pueden tener los usuarios en un plan básico, por 10,99 dólares/euros mensuales, cuando sus principales rivales ofrecen planes por el mismo precio pero con música con calidad Hi-Fi y, al menos en el caso de Apple Music y Prime Music, también audio espacial, algo de lo que todavía no se ha hablado en las filtraciones sobre los planes de Spotify.