Llevamos bastante tiempo (años, en realidad) hablando de la llegada de la calidad Hi-Fi a Spotify. Obviamente la conversación alcanzó uno de sus picos cuando la propia compañía lo anunció, oficialmente, a principios de 2021, pero dado que en aquel momento ya existían otros servicios que ofrecían dicho nivel de calidad (como Prime Music y Tidal, por ejemplo), en realidad era algo demandado por parte de los usuarios desde tiempo atrás.

No voy a volver a recordar todo lo ocurrido desde entonces, pues ya lo he hecho en alguna ocasión (la última hace tan solo unos días), basta con decir que pronto se cumplirán tres años y medio de aquel anuncio, y que todavía estamos a la espera. Bueno, y que la única declaración oficial al respecto tampoco sirvió para sacarnos de dudas. Sí, exacto, me refiero al muy recordado «Algo llegará en algún momento», de marzo de 2023. En honor a la verdad, no podemos decir que fuera mentira, pues «algún momento» puede ser… exacto, cualquier momento entre la pronunciación de esa frase y el segundo anterior a la muerte del Universo.

Como consecuencia de este retraso y la toma de posiciones por parte de sus principales competidores, hay una pregunta que de un tiempo a esta parte nos hacemos más personas, y es la que abre esta publicación, ¿tiene futuro Spotify Hi-Fi? Todos los rumores que hemos conocido hasta el momento hablan de un incremento de precio con respecto al plan estándar. En este sentido, la información (no oficial, claro) más reciente nos indica que el coste mensual de la suscripción Hi-Fi será 5 euros/dólares. Es decir, que si el plan estándar tiene una cuota mensual de 10,99 euros, la modalidad Hi-Fi debería costar 15,99 euros.

Al hilo de las filtraciones más recientes en este sentido, leo hoy dos opiniones que, por distintas razones, consideran que el plan Hi-Fi de Spotify sí que tiene recorrido comercial, es decir, que sí que puede atraer a muchos usuarios. Los resumo a continuación:

Mercado maduro : plantea Glenn Peoples, en Billboard, que la demanda del mercado de una mayor calidad de audio ha madurado estos años, y que por lo tanto ahora puede haber una mayor predisposición, por parte de los usuarios, a pagar más el el extra de calidad. Menciona, también, la posibilidad de crear un paquete con más funciones y contenidos «premium», para incentivar a los usuarios a que lo contraten.

: plantea Glenn Peoples, en Billboard, que la demanda del mercado de una mayor calidad de audio ha madurado estos años, y que por lo tanto ahora puede haber una mayor predisposición, por parte de los usuarios, a pagar más el el extra de calidad. Menciona, también, la posibilidad de crear un paquete con más funciones y contenidos «premium», para incentivar a los usuarios a que lo contraten. Funciones sociales: por su parte, Becky Scarrott plantea en TechRadar que muchos usuarios aceptarán pagar más por Spotify Hi-Fi, en vez de saltar a otras plataformas, por el atractivo de las características sociales de Spotify (y su alcance), la lealtad a la plataforma y la conveniencia de mantener sus listas de reproducción.

Parto de la base de que me parecen dos opiniones muy respetables e interesantes, que aportan más matices a una pregunta que, como decía antes, muchos nos estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo (y es mi opinión, que no vale más que la de ellos, por supuesto) solo hay una razón, de todas las que plantean, que pienso que podría ayudar a Spotify a «vender» su plan Hi-Fi, y es la combinación de lealtad a la plataforma con la comodidad de no tener que transferir listas, favoritos, contactos, etcétera.

Es cierto que el mercado ha madurado mucho estos años, y que la demanda de mayor calidad es muy superior a la de hace tres años y medio. Pero precisamente por ello, los servicios que ya ofrecen este nivel de calidad se han establecido como las mejores opciones para los usuarios que priman este aspecto sobre el resto (con un pico especialmente destacable entre los amantes de la música clásica, gracias a Apple Music Classical). Así, pensar que puedan estar dispuestos a pagar más, simplemente por el momento en el que se empiece a comercializar, centra el tiro exclusivamente en los que ya son usuarios, por la razón argumentada al final del párrafo anterior.

Por otra parte, ¿estará de acuerdo el usuario medio en pagar cinco euros más al mes (sesenta euros al año, que se suman a los 131,88 de las doce cuotas anuales del plan estándar) para compartir con sus contactos lo que escucha? Seguro que hay más de una persona que sí pero, después de las subidas de precio de los servicios de streaming del año pasado, en la que Spotify volvió a ponerse a la par de los servicios que sí que ofrecen calidad Hi-Fi, tengo serias dudas sobre si los usuarios aceptarán esta subida de precio, solo por las funciones sociales.

¿Qué opinas tú? ¿Estarías dispuesto a pagar 15,99 euros mensuales por Spotify Hi-Fi cuando otros servicios ofrecen esa calidad por 10,99 euros mensuales? Y si tu respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las razones para ello?