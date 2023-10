Spotify Premium incluirá 150.000 audiolibros, pero con limitaciones

Hace algo más de un año te contábamos que Spotify empezaba a ofrecer a sus usuarios un catálogo de más de 300.000 audiolibros, pero que a diferencia de el resto de contenidos de la plataforma, en este caso el acceso a los mismo no se circunscribía a la suscripción premium de la plataforma, sino que debían ser adquiridos de manera individual. Es decir, que fueras usuario de Spotify Free o Premium, si querías un libro, no te quedaba otra que pasar por caja.

Pese a ser rupturista con su modelo de negocio hasta ese momento, puedo entender esta decisión. Al fin y al cabo, Amazon también ofrece tanto un servicio de música en streaming (Prime Music) como uno de audiolibros (Audible), pero los ofrece por separado, es decir, que no incluye los audiolibros en Prime Music, aunque sí que ofrece el acceso a los audiolibros mediante suscripción. Y en cuanto a Apple, que también tiene su servicio de música en streaming (Apple Music), igualmente ofrece audiolibros, pero a través de Apple Books y mediante compra, al igual que Spotify.

Lanzado inicialmente en Estados Unidos, en la actualidad el servicio de audiolibros de Spotify está disponible actualmente en Australia, Canadá, EE.UU., Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido, y podemos esperar que siga expandiéndose internacionalmente en el futuro, aunque sigue sin haber un calendario público al respecto. Y, siguiendo con lo que esperamos de Spotify a corto plazo, también esperamos que antes de fin de año la compañía anuncie y lance Supremium.

Pues bien, hoy podemos leer, en su blog oficial, que Spotify Premium pasará a incluir acceso a más de 150.000 audiolibros. Ahora bien, como indicaba en el título de esta noticia, hay una importante limitación a este respecto, y es que cada cuenta premium contará con un máximo de 15 horas mensuales de reproducción de audiolibros. Esto, no obstante, no supone una sorpresa en la medida (aunque sí en la cifra), puesto que hace unos días se filtró que serían 20 horas, no 15.

Esto, además, nos indica que la llegada del plan Supremium ya debe encontrarse bastante cerca, pues el sentir común es que Spotify incluirá ahora los audiolibros en los planes premium para compensar a sus usuarios, pues pese a que desde este verano la compañía equiparó sus tarifas a las del resto de servicios, seguirá ofreciendo una calidad de sonido estándar frente a la calidad HiFi que ya proporcionan otros por ese mismo precio.

En cuanto al alcance de esta novedad, es sabido que Spotify se toma los despliegues con bastante calma. Así, los audiolibros en el plan premium estarán disponibles a partir de mañana en Australia y Canadá, y en Estados Unidos a finales de año (lo que podría coincidir con el lanzamiento de Supremium). Para el resto del mundo, de momento, no hay noticias.