Tenemos en nuestras manos la AORUS WATERFORCE II 360 ICE, un kit de refrigeración líquida todo en uno que se presenta como una versión en color blanco de la AORUS WATERFORCE II 360, que tuvimos la oportunidad de analizar en diciembre del año pasado, y que obtuvo unos resultados muy buenos en nuestro banco de pruebas.

A nivel de especificaciones ambos kits de refrigeración líquida son idénticos, así que lo único que cambia es el acabado en color blanco del AORUS WATERFORCE II 360 ICE. Para que este análisis sea interesante he decidido probarla con un Ryzen 9 7950X, ya que el análisis del modelo en color negro lo hice con un Intel Core i9-13900K y no tenía sentido repetir las pruebas.

Gracias a este enfoque podréis ver cómo se comportan estos kits de refrigeración líquida con procesadores Intel y AMD de gama alta, y tendréis claro qué es lo que pueden ofrecer también a nivel estético y de calidad de construcción, ya que como siempre os voy a dejar el clásico análisis externo que hago de todo lo que analizo, siempre que es posible hacerlo.

Esta refrigeración líquida viene con todo lo necesario para montarla con CPUs Intel y AMD actuales, y también con modelos de generaciones anteriores. Sobre ello profundizaré más adelante. Si tras terminar de leer el análisis os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla. Dicho esto entramos de lleno en el análisis. Disfrutad de la lectura.

AORUS WATERFORCE II 360 ICE: análisis externo

El kit de refrigeración líquida AORUS WATERFORCE II 360 ICE está pensado para acompañar a procesadores de alto rendimiento, cuyas necesidades de refrigeración son sin duda las más exigentes. Nada más sacar de la caja el radiador queda claro que GIGABYTE ha hecho un buen trabajo con este kit, tanto por diseño como por calidad de construcción.

La solidez es total y las sensaciones que transmite al tacto son buenas. El color blanco es mi favorito para montar un PC, y en este caso se ha implementado a la perfección. También es un acierto el acabado de tipo semitransparente situado en la corona de la bomba, que como veremos más adelante realza la iluminación LED RGB de la misma.

El radiador está fabricado en aluminio y la base de contacto de la bomba es de cobre, un material de alta conductividad que acelera la transferencia de calor. Los tubos están mallados y conectados con refuerzos tanto a la bomba como al radiador. En la zona de conexión de los tubos con el radiador podemos ver un tapón que nos permitirá recargar el líquido fácilmente y aumentar la vida útil del kit.

La bomba está fabricada en plástico y puede girar hasta en 330 grados, algo que nos será muy útil durante el montaje, ya que si por lo que sea no la orientamos correctamente podremos moverla sin problema y no tendremos que desmontarla y volver a montarla. Esta tiene iluminación LED RGB personalizable, como dije anteriormente, y es compatible con diferentes sistemas de retención. Puede trabajar a entre 1.600 y 3.400 RPM.

GIGABYTE ha incluido tres ventiladores de 120 mm con iluminación LED RGB que pueden trabajar a una velocidad de hasta 2.300 RPM, lo que genera una presión estática de 2,93 mm-H20. El montaje de los ventiladores sobre el radiador es muy sencillo, y utilizan un sistema de interconexión en cadena sin cables, lo que reduce muchísimo el cableado necesario para completar el montaje.

Cada ventilador tiene unos huecos y unos salientes de plástico, y también unos conectores hembra y macho. Solo tenemos que insertar los salientes en los huecos y e introducir correctamente los conectores para que la señal y la alimentación pase de un ventilador a otro. El primer ventilador es el único del que saldrán los cables de alimentación y de la iluminación LED RGB.

La AORUS WATERFORCE II 360 ICE viene con todo lo que necesitamos para su montaje. Incluye tanto los kits de anclaje para diferentes sockets como la tornillería y la pasta térmica. También viene con un extensor para los conectores ARGB de 3 pines, algo que nos resultará especialmente útil, porque podemos utilizarlo también como concentrador. En el análisis he utilizado la pasta térmica incluida para que tengáis un resultado totalmente realista.

Especificaciones del kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE

Kit de refrigeración líquida todo en uno de gama alta con radiador de 394 mm.

El radiador tiene un tapón que facilita la recarga del líquido refrigerante.

Radiador fabricado en aluminio con capacidad para tres ventiladores de 120 mm cada uno.

Medidas del radiador: 394 mm x 119 mm x 27 mm.

Tres ventiladores ARGB de 120 mm con interconexión en cadena (Daisy Chain) muy sencilla y sin cables, lo que que facilita la transmisión de la alimentación y de la señal reduciendo el cableado a gestionar.

Ventiladores con iluminación LED RGB personalizada y aspas serradas con un perfil de grosor que va de menos a más conforme se alejan del centro. Esto ayuda a reducir el ruido y la vibración, y mejora la eficiencia y el flujo de aire.

Cada ventilador puede trabajar a un ritmo de entre 800 y 2.300 revoluciones por minuto, utiliza rodamientos HDB (hidrodinámicos) y puede generar un flujo de aire de hasta 64,95 CFM con una presión estática de 2,93 mm-H20. Su nivel de ruido oscila entre los 12,8 y los 36,9 dBA.

Bomba de alto rendimiento con iluminación LED RGB construida en plástico. Trabaja a un máximo de 3.400 RPM y puede rotar hasta en 330 grados.

Base de contacto de cobre para acelerar la transferencia de calor. Incluye una jeringa de pasta térmica.

Tubos mallados con una longitud de 400 mm y refuerzos metálicos en las zonas de unión de los tubos con la bomba y el radiador.

Integración total con el software GIGABYTE RGB Fusion.

Garantía de 5 años.

Incluye toda la tornillería, cables y anclajes necesarios para su instalación.

Precio: desde 203 euros.

Sockets y procesadores compatibles

Intel 1700 (Intel Core Gen 12, Core Gen 13 y Core Gen 14).

Intel 1200 (Intel Core Gen 11 y Core Gen 10).

Intel 115x (1150, 1151, 1155, 1156).

AMD AM5 (Ryzen 7000, Ryzen 8000 y Ryzen 9000).

AMD AM4 (Ryzen 1000, Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000 y Ryzen 5000).

Instalación y experiencia de uso

El proceso de montaje del kit AIO AORUS WATERFORCE II 360 ICE es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona el cable de conexión que irá a los ventiladores y a la placa base. Este tiene un cabezal que irá conectado al primer ventilador, que es el más grande de los tres que aparecen en la imagen, uno de cuatro pines que irá a un conector «CPU FAN» o «CPU PUMP» y otro de tres pines que irá a un conector ARGB.

Con esto claro, debemos conectar los tres ventiladores utilizando los salientes de plástico y los conectores hembra y macho que os comenté anteriormente. Es muy sencillo, y no os llevará más de un minuto. Haced presión con firmeza pero sin aplicar fuerza excesiva, ya que no es necesaria si los habéis orientado correctamente. Quedan perfectamente sujetos, y no se moverán.

En la imagen inferior podéis ver con más detalle los dos conectores de los ventiladores que irán a la placa base. Si tenéis problemas para llegar con el cable de tres pines podéis utilizar el extensor incluido, que también sirve como concentrador. Este cable es para la iluminación LED RGB.

Una vez que tenemos los ventiladores montados Debemos atornillarlos al radiador. No tiene misterio, para ello AORUS WATERFORCE II 360 ICE incluidos. Os recomiendo utilizar una atornilladora eléctrica, ya que lo haréis mucho más rápido y con menos esfuerzo. Aseguraos de que la parte trasera de los ventiladores es la que queda haciendo contacto con el radiador, porque lo que queremos es que estos empujen aire contra el radiador.

Ahora debemos coger el sistema de retención y la tornillería necesaria para el socket, así como la pasta térmica. Como vamos a montar el kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE sobre socket AM5 necesitamos los elevadores negros de forma hexagonal y color negro, y el anclaje semicircular con los brazos en diagonal.

Retiramos el sistema de retención que trae la placa base por defecto y en los espacios colocamos los tornillos elevadores. Los apretamos con la mano para que queden bien sujetos y no bailen, y procedemos a aplicar pasta térmica. Como el Ryzen 9 7950X es cuadrado la técnica de la bolita al centro funciona a la perfección.

Ahora insertamos el anclaje en la bomba, lo orientamos sobre los tornillos elevadores y procedemos a montar los tornillos de sujeción. Lo ideal es apretar primero un poco cada uno y luego terminar de apretarlos de forma alterna gradualmente. De esta manera repartiremos mejor la presión y conseguiremos un resultado óptimo.

El siguiente paso es conectar el cableado. Tenemos que conectar los cables de cuatro pines de la bomba y de los ventiladores, y también dos conectores ARGB de tres pines. En las imágenes adjuntas podéis ver dónde deben ir conectados y cómo queda la bomba una vez instalada, aunque todavía sin encender.

Cuando encendemos el equipo nos da la bienvenida el sistema de iluminación LED RGB del kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE, y como podemos ver en la imagen adjunta luce realmente bien. Si tenemos RAM con iluminación LED RGB esta realzará todavía más el tono blanco de la bomba, y quedará mucho más estético.

Los ventiladores también están muy conseguidos, tanto por calidad de construcción como por el sistema de iluminación LED, que como vemos luce realmente bien. Como he utilizado un banco de pruebas abierto no he tenido que atornillar el radiador. Si vosotros decidís hacerlo tranquilos, que es muy fácil, aunque os recomiendo encarecidamente montarlo en la parte superior del chasis (dentro) con los ventiladores mirando hacia abajo, ya que de esta manera estará sacando aire al exterior.

Todo el proceso de montaje y de configuración funcionó a la perfección y a la primera. No tuve el más mínimo problema, aunque la verdad es que no esperaba otra cosa. Ahora nos toca entrar a ver qué es capaz de hacer este kit de refrigeración líquida, aunque antes vamos a repasar el resto de componentes que hemos utilizado.

Equipo de pruebas

Procesador Ryzen 9 7950X con 16 núcleos y 32 hilos.

Placa base GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno AORUS WATERFORCE II 360 ICE con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB (2 x 16 GB) de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL30.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair Force MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de 3.500 MB/s y 3.000 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC con 16 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Prueba de rendimiento y ruido

El Ryzen 9 7950X es un procesador que está diseñado para trabajar sin problema a temperaturas de hasta 95 grados, un valor que se considera normal cuando este se encuentra con cargas que lo llevan al 100% de uso. Encontrarnos con este pico máximo será inevitable, ya que es consecuencia directa del diseño de esta CPU, así que lo importante de esta prueba será comprobar que no hay problemas de estabilidad y que los valores de rendimiento superan los mínimos normales.

Con el kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE ha sido posible mantener totalmente bajo control al Ryzen 9 7950X. No he experimentado ningún problema de estabilidad, ni siquiera en la prueba multihilo de estrés de Cinebench R23, y como podemos ver las puntuaciones que hemos conseguido son óptimas, ya que tenemos 1.988 puntos en monohilo y 38.253 puntos en multihilo con la configuración por defecto de la placa base.

Los valores de temperatura también rayaron a buen nivel. De media el Ryzen 9 7950X se mueve por debajo de los 60 grados con tareas sencillas, y solo alcanza los 70 grados cuando le pedimos más rendimiento en aplicaciones concretas, como juegos. En la prueba multihilo de Cinebench R23 registramos un pico de 95 grados, algo que como dije anteriormente es totalmente normal.

En CPU-Z los valores de rendimiento también son totalmente normales, así que no hay duda de que el kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE está perfectamente capacitado para refrigerar de forma óptima al Ryzen 9 7950X.

Saltando al ruido nos encontramos con los mismos valores que vimos con el kit AORUS WATERFORCE II 360, lo que significa que es muy silencioso cuando afrontamos cargas de trabajo poco exigentes, pero que el nivel de ruido se dispara cuando necesitamos que el procesador empiece a ofrecer un mayor nivel de rendimiento.

Notas finales

El kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE se presenta como una excelente opción para aquellos que quieran montar un PC en color blanco, o que quieran actualizar un equipo montado en dicho color, y que quieran disfrutar de una estética muy cuidada, una buena calidad de construcción y un elevado nivel de rendimiento.

El color blanco le confiere un toque diferenciador muy claro, realza tanto la iluminación LED RGB integrada como la de otros componentes cercanos y combina a la perfección con otros componentes de este color. GIGABYTE ha puesto un gran cuidado en el diseño y la estética de este kit, y también en su calidad de construcción.

Podemos utilizar el kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE con una gran variedad de sockets y procesadores, lo que le confiere también un gran valor y una larga vida útil. Por ejemplo, podríamos comprarlo para montarlo sobre una CPU Ryzen 5000, y si en un futuro actualizamos a un Ryzen 9000 podríamos seguir utilizándolo sin problema.

En lo que respecta al rendimiento el kit AORUS WATERFORCE II 360 ICE ha obtenido unos resultados acordes a su precio y gama, y ha cumplido con lo que esperaba de él. Puede refrigerar cualquier procesador de AMD y de Intel, incluyendo los potentes Ryzen 9 7950X e Intel Core i9-14900K, y les permite desarrollar un alto nivel de rendimiento sin problemas de estabilidad.

Como puntos mejorables tenemos el nivel de ruido y el software de control, pero en todo lo demás raya un nivel sobresaliente. Ha bajado de precio desde su lanzamiento y ahora podemos comprarlo por poco más de 200 euros, algo que lo convierte en una opción de lo más interesante dentro de su gama.