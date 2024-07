Se filtra un Pixel 9 rosa, ¿qué nos cuenta de los planes de Google?

El «adelanto» de la presentación de los Pixel 9, que todos esperábamos para octubre pero que finalmente verán la luz el próximo mes de agosto, ha supuesto una revolución que nos tiene a todos preguntándonos qué planea Google con su próxima generación de smartphones, y qué impacto puede tener este movimiento estratégico en un mercado tan competido como lo es el de la gama alta. Son muchas las preguntas y aún más las teorías, pero extremadamente pocas las respuestas.

Con su presentación en agosto, y a la espera de saber si su llegada al mercado se producirá con mayor o menor cercanía al evento Made by Google del 10 de dicho mes, la teoría que más peso ha ganado estos últimos días es que Google pretende enfrentarse a Apple, enfrentando los Pixel 9 a los iPhone 16, y las más que probables nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que debutarán en Android 15 con las novedades englobadas en Apple Intelligence que empezarán a debutar con iOS 18 y el resto de sistemas operativos de Apple.

Es una apuesta arriesgada, pues la posición de Apple en este mercado es de supremacía, pero Google juega con la baza de una gran imagen, que además es compartida de manera muy activa por sus usuarios, a la que debemos sumar que la generación Pixel 9 apunta a estar formada nada menos que por cinco modelos, los cuatro que esperamos que sean presentados en el evento de agosto (Pixel 9, 9 Pro, 9 XL y la muy esperada segunda generación del Pixel Fold), más el Pixel 9a que, previsiblemente, será presentado en la primavera de 2025. Una oferta muy, muy amplia, capaz de satisfacer las necesidades de muchos perfiles de usuario.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I’ll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg

— Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024