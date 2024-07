El gigante surcoreano lleva tiempo trabajando en los Galaxy S25, una nueva generación de smartphones de gama alta que será presentada en el primer trimestre de 2025, probablemente a finales de enero, y que se perfila como una evolución menor de los Galaxy S24. En esa dirección apunta ahora mismo todo lo que sabemos sobre esta nueva serie, pero un nuevo rumor nos ha dejado un poco descolocados.

Hasta el momento se han encontrado registros y referencias a los Galaxy S25 y S25 Ultra, pero no hay ni rastro del modelo «Plus». Esto ha sido lo que ha dado pie a un interesante rumor, que afirma que Samsung podría prescindir del Galaxy S25 Plus en su próxima generación de smartphones. Tiene sentido, porque es muy raro que a fecha de ayer no haya ni el más mínimo dato registrado sobre ese terminal.

Sin embargo, y como podéis ver en las imágenes adjuntas, sí que se han encontrado ya referencias registradas de los otros dos modelos que lanzará Samsung, lo que hace que esta información tenga una cierta credibilidad.

¿Por qué podría pasar Samsung del Galaxy S25 Plus?

Esta es la pregunta más importante que tenemos que hacernos tras leer este rumor, y la respuesta es muy sencilla, para simplificar su línea de smartphones tope de gama y dejar un catálogo más fácil de entender para el usuario que, a su vez, competiría de una manera más efectiva con lo que tiene Apple en el mercado.

Por otro lado parece que el modelo «Plus» tampoco ha gustado mucho a los consumidores, que han acabado optando en su mayoría por el modelo base o por la versión «Ultra». Ese deseo de simplificar catálogo unido a las bajas ventas del modelo «Plus» serían los factores determinantes en esta decisión que, a priori, puede parecernos un poco drástica, pero que en el fondo tiene mucho sentido.

Si Samsung decide eliminar el Galaxy S25 Plus estaría suprimiendo un modelo que en muchos aspectos es redundante, y que se pisa con el modelo estándar. La diferencia de precio entre ambos también hace que la versión «Plus» sea mucho menos atractiva, y ha llevado a muchos a optar directamente por el modelo «Ultra».

Personalmente me parece una buena idea, pero es importante dejar claro que esto no está confirmado y que se trata de un rumor basado, como dije, en la ausencia de registros y de referencias al Galaxy S25 Plus. Conforme nos acerquemos a la fecha de lanzamiento de esta nueva generación iremos viendo más informaciones que nos permitirán aclarar este tema.

Imagen de portada generada con IA.