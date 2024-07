Screenhots, el Recall bien hecho de Google para los Pixel 9

Aunque los protagonistas del evento Made by Google de agosto serán los nuevos Pixel 9, todo apuntaba a que los del buscador también nos reservaban algunas sorpresas en lo referido al software o, más concretamente, a la implementación de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial, en respuesta al debut de Apple Intelligence el próximo mes de septiembre, con el que los de Cupertino pretenden ponerse al día en lo referido a la inteligencia artificial, tras haberse quedado bastante rezagados el año pasado.

¿Y por qué he dicho que pensábamos, en pasado? Porque Google no consigue escaparse de las filtraciones y, en este caso, nos encontramos con información muy interesante en lo referido a las novedades basadas en inteligencia artificial que presentarán el mes que viene. Y aunque no sean muchas, por lo que nos adelanta Android Authority sí que prometen ser bastante interesantes. Y una de ellas, Screenshots, seguramente revolverá más de una conciencia en Redmond, como verás a continuación.

No hace falta volver a profundizar en la polémica que ha rodeado a la función Recall desde que fuera anunciada por Microsoft en el evento de presentación de la especificación Copilot+ PC. Como recordarás, esta función captura automáticamente lo que ocurre en el PC, lo analiza mediante IA, lo indexa y, posteriormente, permite realizar búsquedas. Problemas de privacidad y seguridad, investigaciones y un tsunami de críticas, finalmente forzaron a la compañía, por fortuna, a dar marcha atrás en varias ocasiones.

Pues bien, parece que Google prepara para los Pixel 9, y quizá también para generaciones anteriores, una función llamada Screenshots y que pretende ofrecer algo parecido. Pero con una diferencia que lo cambia todo, y es que será el usuario el que le indique al dispositivo cuándo quiere realizar una captura. De este modo, Screenshot solo analizará e indexará exactamente aquello que el usuario desea que pueda estar disponible, a posteriori, en las búsquedas.

Obviamente, todavía tendremos que saber más sobre su funcionamiento para valorar de manera global su seguridad, pero darle al usuario el control total sobre lo que se puede capturar, y que por defecto no se capture nada, ya nos deja bastante claro que en Google han sabido entender muy bien uno de los problemas capitales de Recall y, por lo tanto, han extraído la parte más positiva de dicha función, pero poniendo al usuario siempre al control de las capturas.

Hay otras dos funciones basadas en inteligencia artificial, además de Screenshot, que también verán la luz en el anuncio de los Pixel 9:

Add Me : de la mano de los Pixel 8 y Android 14, Google presentó la función «Best take», muy útil para fotos grupales, pues permite realizar varias fotos del grupo y, a continuación, seleccionar de manera individual la mejor toma del rostro de cada una de las personas de la imagen. Add Me apunta a avanzar en este sentido, pues su descripción parece indicar que permitirá fusionar tomas con diferentes personas en ellas, con el fin de obtener una imagen en la que todas esas personas estén presentes.

: de la mano de los Pixel 8 y Android 14, Google presentó la función «Best take», muy útil para fotos grupales, pues permite realizar varias fotos del grupo y, a continuación, seleccionar de manera individual la mejor toma del rostro de cada una de las personas de la imagen. Add Me apunta a avanzar en este sentido, pues su descripción parece indicar que permitirá fusionar tomas con diferentes personas en ellas, con el fin de obtener una imagen en la que todas esas personas estén presentes. Studio: «Tú lo imaginas, Pixel lo crea», indica la descripción de esta nueva función. Así, esto suena muy claramente a una solución de creación basada en modelos de IA generativa. Lo más probable es que hablemos de creación de imágenes, pero no debemos descartar que también pueda crear otros tipos de audiovisual, como animaciones y clips cortos.

Adicionalmente, Google también hace referencia a Gemini, en este caso en el rol de asistente digital de Android, y a Circle to Search, una función de la que ya hemos hablado en múltiples ocasiones y en la que Google parece estar poniendo especial mimo. Así, en este sentido, la gran duda es si simplemente veremos un recordatorio de las mismas o si, junto con el debut de los Pixel 9, Google también se reserva alguna sorpresa con respecto a ambos.