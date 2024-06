Microsoft sigue dando marcha atrás con Recall

Poco (por no decir nada) se podían imaginar en Microsoft, al presentar Recall como función estrella de los Copilot+ PC, que lejos de convertirse en un game changer como dicen en el mundo anglosajón, en realidad estaban abriendo las puertas a una crisis de reputación que, probablemente, sea la más sonada en relación con la eclosión de funciones y servicios basados en inteligencia artificial que ya llevamos experimentando alrededor de dos años.

Presentado como una especie de memoria fotográfica, concepto con el que quería Microsoft que se asociara a esta función (lo que, ya por sí mismo, dio lugar a comparación con el «Grano», de The Entire History of You, el tercer episodio de la primera temporada de Black Mirror), pero es que en realidad el concepto que empezó a correr como la espuma, cuando ni siquiera habían pasado 24 horas desde su presentación, fue «pesadilla para la privacidad», algo que tristemente quedó acreditado cuando se conocieron sus deficiencias.

Los planes iniciales de Microsoft pasaban por que Recall estuviera disponible, en una versión de vista previa, desde el 18 de junio, día de llegada al mercado de los primeros equipos Copilot+ PC, y que además la función se activara por defecto en todos los nuevos sistemas. Sin embargo, afortunadamente la semana pasada supimos que habían dado marcha atrás en este sentido, y ayer supimos tanto que habían retirado una versión previa de Windows 11 para insiders que lo incluía, y que van a añadir un nuevo apartado en la configuración del sistema que permite desactivar todas las funciones de IA generativa de Microsoft. Tres buenas reacciones, en mi opinión.

Pues bien, parece que de nuevo en Redmond han decidido actuar con cautela, lo que de nuevo es algo a celebrar. Así, tal y como han hecho público, Recall no estará disponible de manera general en los PC con Windows 11 ARM a partir del 18 de junio. En su lugar, la función se liberará unas semanas más tarde solo para los insiders. Y, una vez recopilado todo el feedback necesario, afirman, sí que llegará el momento de empezar a desplegarlo para todos los usuarios con ordenadores compatibles.

Así, en una semana hemos pasado de un despliegue inminente y la activación por defecto, a una evaluación mucho más sosegada, un despliegue progresivo con una primera fase para los insiders y, además, a que sea necesario activarlo para que Recall empiece a recopilar información. Sin duda, nos encontramos ante una rectificación clara y sin ambages, con una actitud mucho más defendible. Y yo me pregunto, claro, qué habría pasado si hubieran actuado así desde el primer momento.