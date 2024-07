Este nuevo emulador de PS4 es capaz de mover juegos 3D en PC, Bloodborne está un poco más cerca

SshadPS4 es un nuevo emulador de PS4 que ha llegado a su versión V0.1.0. Todavía se encuentra en una etapa muy temprana, pero gracias al buen trabajo que están haciendo las personas que hay detrás de este proyecto ya es capaz de mover algunos juegos 3D complejos en PC, algo que era imposible para los primeros emuladores de esta consola que llegaron hace ya un tiempo.

Entre los juegos que es capaz de mover este emulador de PS4 se encuentran la serie OnePiece, y también es capaz de cargar otros como Persona 5 y Resident Evil: Origins Collection. No sé si es posible jugar a Bloodborne, pero no lo creo, ya que si esto fuera posible estoy seguro de que ya se habría publicado un vídeo anunciándolo a bombo y platillo, puesto que es uno de los logros más esperados en el mundo de la emulación de dicha consola. Al menos esto es un avance que nos acerca un poco más a ver dicho juego emulado en PC.

Esta consola utiliza una CPU x86 de la serie Jaguar de AMD y tiene una GPU Radeon GCN 2.0, arquitecturas que también estuvieron disponibles en PC. Esto podría hacernos pensar que emularla en PC debería ser muy fácil, pero al final ocurre todo lo contrario, y los resultados que están consiguiendo los primeros emuladores de PS4 son una clara prueba de ello.

No digo que no llegará el momento en el que podamos emular todos o casi todos los juegos de esta consola en PC de forma óptima, recordad lo que ocurrió en su momento con la emulación de PS3, pero está claro que todavía faltan años para conseguirlo. Ahora mismo todos los emuladores de PS4 se encuentran además en una etapa muy temprana, y los avances están siendo muy lentos.

En el vídeo adjunto podemos ver que la calidad de la emulación en One Piece no está nada mal. Es cierto que presenta fallos gráficos en los escenarios, pero el modelado de los personajes se muestra a la perfección y mantiene una tasa de 60 fotogramas por segundo. El PC utilizado para ejecutar este emulador estaba formado por un procesador Intel Core i9-13900K y una GeForce RTX 3090.

La tasa de uso de ambos componentes es bastante baja, algo que es normal cuando se emulan juegos de consolas de generaciones anteriores en un PC tope de gama, porque esos juegos no se desarrollaron para aprovechar un hardware tan potente, y porque al final es el propio emulador el que debe estar debidamente optimizado para intentar sacar el máximo partido al hardware del PC en el que se ejecuta.

