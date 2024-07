¿No te gusta añadir nuevos contactos solo para enviar un mensaje puntual a través de WhatsApp? Si te ha surgido en alguna que otra ocasión esta necesidad, sabrás que formas de hacerlo, haberlas haylas, pero no eran lo más cómodas o accesibles. Pues bien, la aplicación ha añadido recientemente una vía para hacerlo que a pesar de ser un poco rebuscada, simplifica el proceso.

De hecho, este basic va a hacer auténtico honor a la etiqueta que lo recoge, MC Basics (nuestra sección de artículos prácticos sencillos, no dejes de echar un vistazo que publicamos de todo) porque aunque la mecánica no es intuitiva, consiste en apenas tres pasos y con poco que hayas usado WhatsApp y una vez que lo hagas, ya no se te va a olvidar. Toma nota:

Copia el número de teléfono al que quieres enviar el mensaje Abre WhatsApp y pulsa el icono de iniciar conversación Pulsa sobre el icono de búsqueda y pega ahí el número

Y ya está. Conforme hayas pegado el número verás aparecer en primer lugar «Usuarios que no están en tus contactos» y el usuario al que pertenece el número, siempre y cuando tenga cuenta en WhatsApp, claro. Le das al botón de «Chatear» y ya puedes enviarle un mensaje, que se guardará como cualquier otro hilo de conversación previo. Y todo ello sin tener que añadirlo a tus contactos.

¿Te pierdes? En imágenes:

No hay más. Ya sabes cómo enviar mensajes por WhatsApp a números que no tengas guardados en tus contactos.